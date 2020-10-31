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Bonito e gostoso

Receita: nhoque vegano de batata doce roxa com molho branco e ervas

Feito inteiramente de ingredientes vegetais, o prato foi criado no restaurante Ubud Cafe, em Vitória, pela chef Nayara Soares

Publicado em 31 de Outubro de 2020 às 08:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

31 out 2020 às 08:00
Nhoque de batata doce roxa, molho branco e azeite de ervas, receita vegana da chef Nayara Soares
Nhoque vegano com molho branco e azeite de ervas foi criado pela chef Nayara Soares Crédito: Rafael Teixeira
Buscando uma receita vegana para impressionar à mesa? Para lhe inspirar, convidamos a chef Nayara Soares, do Ubud Cafe, na Praia do Canto, a compartilhar uma bela receita feita inteiramente de vegetais: o nhoque de batata roxa com molho branco e azeite de ervas. Confira a seguir!

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NHOQUE VEGANO DE BATATA DOCE ROXA, MOLHO BRANCO E AZEITE DE ERVAS

Rendimento: 2 porções individuais
Tempo de preparo: 2 horas
Nível: médio
INGREDIENTES: 
  • 5 batatas doces roxas 
  • 1/2 xícara de farinha de arroz 
  • 2 xícaras de inhame 
  • 1/2 xícara de castanha de caju 
  • 1 cebola pequena 
  • 2 dentes de alho 
  • Tomilho 
  • Alecrim 
  • Manjericão
  • Salsa 
  • 1 xícara de azeite 
  • Pimenta-do-reino 
  • Sal
MODO DE PREPARO:
  1. Asse no forno a 180°C as batatas doces, envoltas em papel-alumínio, até que fiquem macias. 
  2. Descasque e pique o inhame e cozinhe com água suficiente para cobrir. Reserve. 
  3. Coloque as castanhas de molho por duas horas, descarte a água e bata no liquidificador com um pouco de água filtrada. 
  4. Prepare o azeite picando as ervas bem pequenas, colocando uma pitada de sal e, se desejar, um dente de alho. Misture 1 xícara de azeite e reserve.
  5.  Quando as batatas estiverem cozidas, abra e retire a polpa. 
  6. Amasse e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione farinha de arroz aos poucos, até que a massa comece a soltar das mãos. 
  7. Faça bolinhas ou estique-a e corte. 
  8. Grelhe os nhoques na frigideira com azeite. 
  9. Para fazer o molho branco, bata o inhame e o creme de castanhas com cebola, alho, sal, pimenta e água o suficiente para virar um creme. 
  10. Volte o molho para a panela e cozinhe por cinco minutos, mexendo sempre. Acerte o sal.
  11. Montagem: coloque o molho embaixo, em seguida os nhoque grelhados e finalize com um fio de azeite de ervas.

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