Receita: nhoque vegano de batata doce roxa com molho branco e ervas

Buscando uma receita vegana para impressionar à mesa? Para lhe inspirar, convidamos a chef Nayara Soares, do Ubud Cafe, na Praia do Canto, a compartilhar uma bela receita feita inteiramente de vegetais: o nhoque de batata roxa com molho branco e azeite de ervas. Confira a seguir!
NHOQUE VEGANO DE BATATA DOCE ROXA, MOLHO BRANCO E AZEITE DE ERVAS
Rendimento: 2 porções individuais
Tempo de preparo: 2 horas
Nível: médio
Tempo de preparo: 2 horas
Nível: médio
INGREDIENTES:
- 5 batatas doces roxas
- 1/2 xícara de farinha de arroz
- 2 xícaras de inhame
- 1/2 xícara de castanha de caju
- 1 cebola pequena
- 2 dentes de alho
- Tomilho
- Alecrim
- Manjericão
- Salsa
- 1 xícara de azeite
- Pimenta-do-reino
- Sal
MODO DE PREPARO:
- Asse no forno a 180°C as batatas doces, envoltas em papel-alumínio, até que fiquem macias.
- Descasque e pique o inhame e cozinhe com água suficiente para cobrir. Reserve.
- Coloque as castanhas de molho por duas horas, descarte a água e bata no liquidificador com um pouco de água filtrada.
- Prepare o azeite picando as ervas bem pequenas, colocando uma pitada de sal e, se desejar, um dente de alho. Misture 1 xícara de azeite e reserve.
- Quando as batatas estiverem cozidas, abra e retire a polpa.
- Amasse e tempere com sal e pimenta-do-reino. Adicione farinha de arroz aos poucos, até que a massa comece a soltar das mãos.
- Faça bolinhas ou estique-a e corte.
- Grelhe os nhoques na frigideira com azeite.
- Para fazer o molho branco, bata o inhame e o creme de castanhas com cebola, alho, sal, pimenta e água o suficiente para virar um creme.
- Volte o molho para a panela e cozinhe por cinco minutos, mexendo sempre. Acerte o sal.
- Montagem: coloque o molho embaixo, em seguida os nhoque grelhados e finalize com um fio de azeite de ervas.