Nhoque de fruta-pão na manteiga de ervas: confira receita

Além da versão tradicional, à base de batata, há várias outras formas de preparar um delicioso nhoque. Se você é um fã do prato e gosta de inovar na cozinha, fique de olho na receita do chef Gustavo Corrêa feita com fruta-pão. A manteiga de ervas para finalizar pode ser usada em outros preparos e fica uma delícia! Confira:
- INGREDIENTES:
- Nhoque:
- 1kg de fruta-pão
- 1 ovo
- 1 gema
- 200g de farinha de trigo
- 1 colher (sopa) de manteiga
- Manteiga de ervas:
- 6 colheres (sopa) de manteiga
- 1 colher (chá) de manjericão picado
- 1 colher (chá) de sálvia picada
- 1 colher (chá) de estragão picado
- 1 colher (chá) de salsa picada
- MODO DE PREPARO:
- Descasque a fruta-pão e cozinhe em água e sal até ficar macia. Escorra bem.
- Em seguida, leve ao fogo médio em uma panela para evaporar o excesso de umidade. Espere esfriar.
- Junte o ovo, a gema e a manteiga. Amasse bem e vá incorporando a farinha de trigo aos poucos até obter uma massa uniforme.
- Abra a massa em uma mesa enfarinhada e faça rolinhos compridos, com cerca de 1 centímetro de diâmetro. Corte em pedaços de 2 centímetros de comprimento.
- Cozinhe o nhoque em água abundante e coloque um punhado de cada vez para evitar que grudem. Quando boiarem, estarão no ponto certo de cozimento.
- Manteiga de ervas: junte os ingredientes e deixe a manteiga derreter em fogo baixo. Finalização: salteie os nhoques na manteiga para incorporar o sabor e sirva imediatamente.
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