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Nhoque de fruta-pão na manteiga de ervas: confira receita

Aprenda a preparar a sugestão do chef Gustavo Corrêa, que também ensina a aromatizar manteiga com sálvia, estragão, salsa e manjericão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 nov 2019 às 15:04

Publicado em 29 de Novembro de 2019 às 15:04

Nhoque de fruta-pão na manteiga de ervas preparado pelo chef Gustavo Corrêa
Receita é fácil de fazer e rende seis porções Crédito: Guilherme Ferrari/Arquivo
Além da versão tradicional, à base de batata, há várias outras formas de preparar um delicioso nhoque. Se você é um fã do prato e gosta de inovar na cozinha, fique de olho na receita do chef Gustavo Corrêa feita com fruta-pão. A manteiga de ervas para finalizar pode ser usada em outros preparos e fica uma delícia! Confira: 
  • INGREDIENTES:
  • Nhoque: 
  • 1kg de fruta-pão
  • 1 ovo
  • 1 gema
  • 200g de farinha de trigo
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • Manteiga de ervas:
  • 6 colheres (sopa) de manteiga
  • 1 colher (chá) de manjericão picado
  • 1 colher (chá) de sálvia picada
  • 1 colher (chá) de estragão picado
  • 1 colher (chá) de salsa picada
  • MODO DE PREPARO: 
  1. Descasque a fruta-pão e cozinhe em água e sal até ficar macia. Escorra bem. 
  2. Em seguida, leve ao fogo médio em uma panela para evaporar o excesso de umidade. Espere esfriar. 
  3. Junte o ovo, a gema e a manteiga. Amasse bem e vá incorporando a farinha de trigo aos poucos até obter uma massa uniforme.
  4. Abra a massa em uma mesa enfarinhada e faça rolinhos compridos, com cerca de 1 centímetro de diâmetro. Corte em pedaços de 2 centímetros de comprimento.
  5. Cozinhe o nhoque em água abundante e coloque um punhado de cada vez para evitar que grudem. Quando boiarem, estarão no ponto certo de cozimento.
  6. Manteiga de ervas: junte os ingredientes e deixe a manteiga derreter em fogo baixo. Finalização: salteie os nhoques na manteiga para incorporar o sabor e sirva imediatamente.
Veja mais em leia.ag/receitas

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