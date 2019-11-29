Nhoque de fruta-pão na manteiga de ervas: confira receita

Descasque a fruta-pão e cozinhe em água e sal até ficar macia. Escorra bem.

Em seguida, leve ao fogo médio em uma panela para evaporar o excesso de umidade. Espere esfriar.

Junte o ovo, a gema e a manteiga. Amasse bem e vá incorporando a farinha de trigo aos poucos até obter uma massa uniforme.

Abra a massa em uma mesa enfarinhada e faça rolinhos compridos, com cerca de 1 centímetro de diâmetro. Corte em pedaços de 2 centímetros de comprimento.



Cozinhe o nhoque em água abundante e coloque um punhado de cada vez para evitar que grudem. Quando boiarem, estarão no ponto certo de cozimento.

