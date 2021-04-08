De focaccia a hot dog de polvo, veja as novidades gastronômicas do ES

A panificação com fermento natural chegou ao Estado para ficar e já deu origem a vários empreendimentos especializados, tanto os virtuais voltados a encomendas como aqueles com loja física. Nas vitrines dessas padarias, a focaccia tem lugar de destaque, e, nas mãos de uma empreendedora de Vila Velha, o pão baixo de origem italiana feito com bastante azeite virou hit.
Com produção totalmente artesanal e 10 sabores no cardápio, a Focaccia do Jorginho (@focacciadojorginho) foi criada em dezembro de 2020 pela arquiteta Marianne Batista, que também já fez doces sob encomenda. Jorginho é ninguém mais ninguém menos do que o levain (fermento natural) que ela cultiva para produzir pães.
"Andava desanimada com a queda na venda dos doces. Comecei a fazer pães em casa por hobby e testei a focaccia, que virou um vício da família. Foi só eu postar nas minhas redes sociais que amigos e antigos clientes começaram a pedir, então criei a marca e me surpreendi com o sucesso", conta a padeira, que em breve lançará cestas com focaccias e outros mimos para o Dia das Mães.
Além da Capixabinha, que leva socol, parmesão e azeitona preta, chamam atenção a Gorgonozes (gorgonzola, nozes, tomilho), a Prosciutto (Parma, queijo emmenthal, figo roxo) e a Romeu & Julieta (goiabada e lascas de grana padano). Os pedidos podem ser feitos neste link, que traz o cardápio completo, ou pelo (27) 99633-3358, até 19h de quarta-feira. As entregas (em Vitória e Velha) e as retiradas são sempre às sextas, a partir das 16h.
CARDÁPIO TERESENSE NA GRANDE VITÓRIA
A Cervejaria Teresense, em Santa Teresa, está fazendo entregas semanais de suas bebidas e de alguns pratos especiais na Grande Vitória. Os pedidos podem ser feitos pelo (27) 99707-6062 ou no Instagram @cervejariateresense até às 12h de sexta-feira, dia do delivery. Para este fim de semana, a casa preparou costela de porco assada com especiarias e molho de cerveja ou barbecue. Quanto: R$ 79,90 (600g), acompanhada de pão de alho.
HOT DOG C0M POLVO NO DELIVERY
Chama-se Polvominador do Futuro o especial da semana no restaurante Urbanos, em Jardim Camburi, Vitória. Disponível para pedidos até domingo (11), o lançamento é um hot dog de polvo temperado com gremolata de coentro, vinagrete e uma espécie de molho demi-glace feito com o caldo de cozimento do molusco. Quanto: R$ 34,90, acompanhado de batatas rústicas. Delivery: iFood e Shipp. Mais informações no Instagram @urbanosburgers.
Leia as colunas anteriores e acompanhe mais notícias em leia.ag/gastronomia.