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De focaccia a hot dog de polvo, veja as novidades gastronômicas do ES

A coluna desta semana conta a história da Focaccia do Jorginho e apresenta lançamentos do restaurante Urbanos e da Cervejaria Teresense

Publicado em 08 de Abril de 2021 às 16:43

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

08 abr 2021 às 16:43
Focaccias Clássica e Gorgonozes da Focaccia do Jorginho, por Marianne Batista
Clássica e Gorgonozes: opções sob encomenda na Focaccia do Jorginho Crédito: Marianne Batista
Selo para campanha apoie o capixaba - empreendedores
Empreendedores capixabas Crédito: Divulgação
A panificação com fermento natural chegou ao Estado para ficar e já deu origem a vários empreendimentos especializados, tanto os virtuais voltados a encomendas como aqueles com loja física. Nas vitrines dessas padarias, a focaccia tem lugar de destaque, e, nas mãos de uma empreendedora de Vila Velha, o pão baixo de origem italiana feito com bastante azeite virou hit. 
Com produção totalmente artesanal e 10 sabores no cardápio, a Focaccia do Jorginho (@focacciadojorginho) foi criada em dezembro de 2020 pela arquiteta Marianne Batista, que também já fez doces sob encomenda. Jorginho é ninguém mais ninguém menos do que o levain (fermento natural) que ela cultiva para produzir pães.

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"Andava desanimada com a queda na venda dos doces. Comecei a fazer pães em casa por hobby e testei a focaccia, que virou um vício da família. Foi só eu postar nas minhas redes sociais que amigos e antigos clientes começaram a pedir, então criei a marca e me surpreendi com o sucesso", conta a padeira, que em breve lançará cestas com focaccias e outros mimos para o Dia das Mães.  
Além da Capixabinha, que leva socol, parmesão e azeitona preta, chamam atenção a Gorgonozes (gorgonzola, nozes, tomilho), a Prosciutto (Parma, queijo emmenthal, figo roxo) e a Romeu & Julieta (goiabada e lascas de grana padano). Os pedidos podem ser feitos neste link, que traz o cardápio completo, ou pelo (27) 99633-3358, até 19h de quarta-feira. As entregas (em Vitória e Velha) e as retiradas são sempre às sextas, a partir das 16h.    

CARDÁPIO TERESENSE NA GRANDE VITÓRIA

A Cervejaria Teresense, em Santa Teresa, está fazendo entregas semanais de suas bebidas e de alguns pratos especiais na Grande Vitória. Os pedidos podem ser feitos pelo (27) 99707-6062 ou no Instagram @cervejariateresense até às 12h de sexta-feira, dia do delivery. Para este fim de semana, a casa preparou costela de porco assada com especiarias e molho de cerveja ou barbecue. Quanto: R$ 79,90 (600g), acompanhada de pão de alho.    
Costela suína ao molho barbecue da Cervejaria Teresense, em Santa Teresa
Costela suína ao molho barbecue da Cervejaria Teresense, em Santa Teresa Crédito: C. Teresense/Divulgação

HOT DOG C0M POLVO NO DELIVERY

Chama-se Polvominador do Futuro o especial da semana no restaurante Urbanos, em Jardim Camburi, Vitória. Disponível para pedidos até domingo (11), o lançamento é um hot dog de polvo temperado com gremolata de coentro, vinagrete e uma espécie de molho demi-glace feito com o caldo de cozimento do molusco. Quanto: R$ 34,90, acompanhado de batatas rústicas. Delivery: iFood e Shipp. Mais informações no Instagram @urbanosburgers.  
Hot dog de polvo do restaurante Urbanos, em Vitória
Polvominador do Futuro: especial da semana no Urbanos, em Vitória  Crédito: Vinicius Dias
Leia as colunas anteriores e acompanhe mais notícias em leia.ag/gastronomia.

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