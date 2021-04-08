De focaccia a hot dog de polvo, veja as novidades gastronômicas do ES

A panificação com fermento natural chegou ao Estado para ficar e já deu origem a vários empreendimentos especializados, tanto os virtuais voltados a encomendas como aqueles com loja física. Nas vitrines dessas padarias, a focaccia tem lugar de destaque, e, nas mãos de uma empreendedora de Vila Velha, o pão baixo de origem italiana feito com bastante azeite virou hit.

"Andava desanimada com a queda na venda dos doces. Comecei a fazer pães em casa por hobby e testei a focaccia, que virou um vício da família. Foi só eu postar nas minhas redes sociais que amigos e antigos clientes começaram a pedir, então criei a marca e me surpreendi com o sucesso", conta a padeira, que em breve lançará cestas com focaccias e outros mimos para o Dia das Mães.