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Qual tipo de cerveja combina com a torta capixaba? Confira 3 dicas

A coluna sugere rótulos artesanais fabricados no Estado que reúnem as características ideais para harmonizar com o prato

Publicado em 31 de Março de 2021 às 02:00

Públicado em 

31 mar 2021 às 02:00
Taynã Feitosa

Colunista

Taynã Feitosa

Torta capixaba
Torta capixaba combina com cervejas leves, claras e condimentadas Crédito: Marcelo Moryan/Shutterstock
Para qualquer capixaba da gema, Páscoa é sinônimo de torta capixaba. Embora seja apreciado o ano inteiro, é na Semana Santa que esse símbolo gastronômico do ES se destaca como prato "tem-que-ter". Já devo ter falado aqui que gosto de harmonizar comidas regionais e cervejas idem. Combinar produtos de um mesmo local é sempre bem-vindo no mundo das harmonizações, embora não seja uma regra.
Torta capixaba vai bem com cervejas leves, claras, que apresentam corpo baixo e carbonatação e que contêm condimentos e especiarias. Vale também atentar para a refrescância da bebida escolhida. Apesar de ser um prato leve de peixe, palmito e outros frutos do mar, seu sabor é marcante. Ou seja: a bebida não deve “sumir” e nem sobressair durante a degustação.

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Para você que não abre mão de acompanhar a torta com uma boa cerveja na Páscoa, selecionei três rótulos capixabas que entregam as características desejadas nessa harmonização. As opções você encontra em supermercados e também pode pedir por delivery. Vamos a elas:

BIGSTEP MATILDE SAISON (Saison - Cervejaria Bigstep)

As famosas cervejas de trigo alemãs trazem cremosidade e acidez na medida. Esta é sucesso garantido em uma harmonização com torta capixaba. Como expliquei na coluna sobre cervejas de trigo, as Weissbier são extremamente leves e refrescantes, com final seco. No aroma, têm notas de cravo e banana, e a Weiss da Teresense traz essa característica com muito frescor em sua receita, combinando perfeitamente com nosso prato tradicional. COMO COMPRAR: nos supermercados Carone, Ok, Extrabom e São José. Também tem delivery disponível para algumas regiões do ES. Instagram: @cervejariateresense.
É uma boa pedida para quem é iniciante em cervejas especiais mas já gosta dos sabores e aromas do lúpulo. Leve, aromática e com notas cítricas na medida, as Summer Ale têm drinkability e assemelham-se às Premium Lagers com que estamos mais acostumados. O rótulo da Mestra entrega tudo o que a torta capixaba precisa, afinal de contas, os frutos do mar pedem um toque cítrico e leve. COMO COMPRAR: pelo delivery da fábrica. Instagram: @cervejariamestra
O floral e o herbal trazem a refrescância e a presença que só as cervejas belgas têm. Esse rótulo é certeiro também para os apreciadores de vinhos brancos e espumantes, por carregar notas cítricas e acidez controlada. Tem aquele final doce que convida a outro gole. Apesar de ser leve e bem translúcida, é uma cerveja mais complexa, porém com drinkability. Condimentada, a receita traz pimenta branca e frutas cítricas, o que harmoniza com todas as nuances e camadas de sabores da nossa torta. COMO COMPRAR: pelo delivery da fábrica. Instagram: @cervejariabigstep.  
Leia as colunas anteriores e acompanhe a colunista também no Instagram.

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Taynã Feitosa

Taynã Feitosa é sommelière e cervejeira apaixonada por uma boa cerveja e suas infinitas possibilidades. Também é jornalista e mercadóloga

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Cerveja Gastronomia opinião Páscoa Torta capixaba Fique bem Semana Santa
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