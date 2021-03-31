Qual tipo de cerveja combina com a torta capixaba? Confira 3 dicas

Torta capixaba combina com cervejas leves, claras e condimentadas Crédito: Marcelo Moryan/Shutterstock

Para qualquer capixaba da gema, Páscoa é sinônimo de torta capixaba. Embora seja apreciado o ano inteiro, é na Semana Santa que esse símbolo gastronômico do ES se destaca como prato "tem-que-ter". Já devo ter falado aqui que gosto de harmonizar comidas regionais e cervejas idem. Combinar produtos de um mesmo local é sempre bem-vindo no mundo das harmonizações, embora não seja uma regra.

Torta capixaba vai bem com cervejas leves, claras, que apresentam corpo baixo e carbonatação e que contêm condimentos e especiarias. Vale também atentar para a refrescância da bebida escolhida. Apesar de ser um prato leve de peixe, palmito e outros frutos do mar, seu sabor é marcante. Ou seja: a bebida não deve “sumir” e nem sobressair durante a degustação.

Para você que não abre mão de acompanhar a torta com uma boa cerveja na Páscoa, selecionei três rótulos capixabas que entregam as características desejadas nessa harmonização. As opções você encontra em supermercados e também pode pedir por delivery. Vamos a elas:

BIGSTEP MATILDE SAISON (Saison - Cervejaria Bigstep) COMO COMPRAR: nos supermercados Carone, Ok, Extrabom e São José. Também tem delivery disponível para algumas regiões do ES. Instagram: As famosas cervejas de trigo alemãs trazem cremosidade e acidez na medida. Esta é sucesso garantido em uma harmonização com torta capixaba. Como expliquei na coluna sobre cervejas de trigo , as Weissbier são extremamente leves e refrescantes, com final seco. No aroma, têm notas de cravo e banana, e a Weiss da Teresense traz essa característica com muito frescor em sua receita, combinando perfeitamente com nosso prato tradicional.nos supermercados Carone, Ok, Extrabom e São José. Também tem delivery disponível para algumas regiões do ES. Instagram: @cervejariateresense drinkability e assemelham-se às Premium Lagers com que estamos mais acostumados. O rótulo da Mestra entrega tudo o que a torta capixaba precisa, afinal de contas, os frutos do mar pedem um toque cítrico e leve. COMO COMPRAR: pelo delivery da fábrica. Instagram: É uma boa pedida para quem é iniciante em cervejas especiais mas já gosta dos sabores e aromas do lúpulo. Leve, aromática e com notas cítricas na medida, as Summer Ale tême assemelham-se às Premium Lagers com que estamos mais acostumados. O rótulo da Mestra entrega tudo o que a torta capixaba precisa, afinal de contas, os frutos do mar pedem um toque cítrico e leve.pelo delivery da fábrica. Instagram: @cervejariamestra drinkability. Condimentada, a receita traz pimenta branca e frutas cítricas, o que harmoniza com todas as nuances e camadas de sabores da nossa torta. COMO COMPRAR: pelo delivery da fábrica. Instagram: O floral e o herbal trazem a refrescância e a presença que só as cervejas belgas têm. Esse rótulo é certeiro também para os apreciadores de vinhos brancos e espumantes, por carregar notas cítricas e acidez controlada. Tem aquele final doce que convida a outro gole. Apesar de ser leve e bem translúcida, é uma cerveja mais complexa, porém com. Condimentada, a receita traz pimenta branca e frutas cítricas, o que harmoniza com todas as nuances e camadas de sabores da nossa torta.pelo delivery da fábrica. Instagram: @cervejariabigstep