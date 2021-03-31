Rede Gazeta relança campanha para incentivar empreendedores do ES

Divulgação ajuda famílias que começaram a empreender na pandemia ou que já tinham o próprio negócio antes da crise Crédito: Fernando Madeira

Apoie os empreendedores capixabas Crédito: divulgação/reprodução

Atualmente, o Estado vive o pior momento da pandemia e está sob restrições sociais e econômicas mais rígidas, que proíbem a abertura da maior parte dos estabelecimentos durante a nova quarentena . Por isso a iniciativa chega, novamente, como uma contribuição importante para que os impactos econômicos sejam mais suaves.

"Com a campanha, queremos reforçar nossas ações de divulgação de artistas e de pequenos e microempreendedores locais. Além de incentivar o capixaba a, mesmo em casa, consumir e fazer girar a economia do Estado", afirma o diretor de Negócios da Rede Gazeta, Marcello Moraes.

Ele destacou que o momento grave que vivemos exige união, tanto para salvar vidas como negócios e empregos. "Precisamos tomar todas as medidas que as autoridades de saúde recomendam, como o uso de máscara e o isolamento social. Ao mesmo tempo, com os impactos econômicos decorrentes, é necessário que todos se unam e apoiemos uns aos outros mais do que nunca".

COMO PARTICIPAR

O apoio ao empreendedorismo capixaba acontecerá por meio de uma lista das iniciativas, que será publicada no site de A Gazeta (veja lista ao final desta matéria). A ideia é que os empresários, donos de micro e negócios, possam enviar seus dados para divulgar o seu trabalho. Basta responder algumas perguntas a respeito do seu negócio, tais como: nome, telefone de contato e horário de funcionamento. (preencha abaixo).

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a Rádio Litoral está realizando divulgações, durante sua programação, de micro e pequenos empreendedores que entram em contato com a rádio através de Jáa Rádio Litoral está realizando divulgações, durante sua programação, de micro e pequenos empreendedores que entram em contato com a rádio através de um formulário em seu site . Também estão previstas publicações nas redes sociais de todos os veículos da Rede Gazeta.

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Já quem conhece um produto ou serviço bacana e quer ajudar a promovê-lo também pode fazer de forma bem simples. Neste caso, é só adicionar o selo do "Apoie Empreendedores Capixabas" em posts feitos no stories do Instagram. Para encontrá-lo, procure pelo termo "apoie capixaba" nos gifs. É importante usar a tag #apoioempreendedorescapixabas e marcar a Rede Gazeta e A Gazeta no Instagram, Facebook e Instagram. No Twitter, é possível marcar A Gazeta.