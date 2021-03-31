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Apoie capixabas

Rede Gazeta relança campanha para incentivar empreendedores do ES

Iniciativa visa a divulgar o trabalho e as boas práticas de empreendedores, comércios e artistas capixabas, ajudando assim a minimizar os impactos da crise provocada pela pandemia do coronavírus. Veja como participar

Publicado em 31 de Março de 2021 às 20:04

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

31 mar 2021 às 20:04
Trabalhadores que perderam o emprego estão encontrando no empreendedorismo uma saída para ter uma renda, é o caso do casal Caroline Ferreira Coutinho e Luan Breno dos Santos que investiram em cestas e box gourmet
Divulgação ajuda famílias que começaram a empreender na pandemia ou que já tinham o próprio negócio antes da crise Crédito: Fernando Madeira
Selo para campanha apoie o capixaba - empreendedores
Apoie os empreendedores capixabas Crédito: divulgação/reprodução
A campanha "Apoie Empreendedores Capixabas" está de volta. Lançada pela primeira vez em março de 2020, a ação da Rede Gazeta retorna agora com o mesmo objetivo: divulgar o trabalho e as boas práticas de empreendedores, comércios e artistas do Espírito Santo visando a minimizar o impacto da crise gerada pelo novo coronavírus, que já perdura há mais de um ano.
Atualmente, o Estado vive o pior momento da pandemia e está sob restrições sociais e econômicas mais rígidas, que proíbem a abertura da maior parte dos estabelecimentos durante a nova quarentena. Por isso a iniciativa chega, novamente, como uma contribuição importante para que os impactos econômicos sejam mais suaves.

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"Com a campanha, queremos reforçar nossas ações de divulgação de artistas e de pequenos e microempreendedores locais. Além de incentivar o capixaba a, mesmo em casa, consumir e fazer girar a economia do Estado", afirma o diretor de Negócios da Rede Gazeta, Marcello Moraes.
Ele destacou que o momento grave que vivemos exige união, tanto para salvar vidas como negócios e empregos. "Precisamos tomar todas as medidas que as autoridades de saúde recomendam, como o uso de máscara e o isolamento social. Ao mesmo tempo, com os impactos econômicos decorrentes, é necessário que todos se unam e apoiemos uns aos outros mais do que nunca".

COMO PARTICIPAR

O apoio ao empreendedorismo capixaba acontecerá por meio de uma lista das iniciativas, que será publicada no site de A Gazeta (veja lista ao final desta matéria).  A ideia é que os empresários, donos de micro e negócios, possam enviar seus dados para divulgar o seu trabalho. Basta responder algumas perguntas a respeito do seu negócio, tais como: nome, telefone de contato e horário de funcionamento. (preencha abaixo).
 a Rádio Litoral está realizando divulgações, durante sua programação, de micro e pequenos empreendedores que entram em contato com a rádio através de um formulário em seu site. Também estão previstas publicações nas redes sociais de todos os veículos da Rede Gazeta.
Já quem conhece um produto ou serviço bacana e quer ajudar a promovê-lo também pode fazer de forma bem simples. Neste caso, é só adicionar o selo do "Apoie Empreendedores Capixabas" em posts feitos no stories do Instagram. Para encontrá-lo, procure pelo termo "apoie capixaba" nos gifs. É importante usar a tag #apoioempreendedorescapixabas e marcar a Rede Gazeta e A Gazeta no Instagram, Facebook e Instagram. No Twitter, é possível marcar A Gazeta.
"É um momento que muitos empreendedores estão com dificuldade de se manter, sobretudo autônomos e artistas. Essa é uma forma que enxergamos de ajudar a dar mais visibilidade e compartilhar o trabalho dessas pessoas nas plataformas", disse o gerente de Relações Institucionais da Rede Gazeta, Eduardo Fachetti.

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