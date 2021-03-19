Fotógrafo do ES ensina a produzir fotos de comida para vender mais

Se não tiver uma boa foto, não use nenhuma

Coloque uma mesa perto da janela. Você vai perceber como a luz natural que entra bate no prato, revela a textura dos alimentos e dá um "clima" na foto.

Áreas com pouca iluminação podem resultar em uma foto tremida, o tripé garante estabilidade e nitidez. "Com a câmera na mão, a foto pode ficar um pouco tremida. A razão técnica é que a câmera precisa baixar muito a velocidade do obturador em ambientes escuros, então qualquer balançadinha no equipamento vai fazer tremer a foto. Quando se coloca a câmera no tripé, elimina isso e melhora muito a nitidez da imagem", afirmou.

Quando for compor a foto, dê preferência a adereços simples, que tenham a ver com o prato. Evite colocar muita coisa sobre a mesa, para não tirar a atenção do prato principal, que deve ser o destaque da imagem. "Não é necessário colocar taça, vidro de azeite, garrafa de vinho, panela de farofa com vinagrete. Coloque o prato, os talheres, uma composição que tenha a ver com o prato, que esteja dentro do contexto. Não vai colocar, por exemplo, um peroá com uma garrafa de vinho. É preferível um peroá com uma cervejinha", frisou.

A atenção no que está no fundo da imagem é fundamental, pois pode revelar um aspecto indesejado (uma cozinha suja ou uma pessoa passando, por exemplo). É importante lembrar que fotografia é tudo o que está no quadro da imagem, não só o que aparece na frente. "O fundo neutro, de preferência desfocado, chamando atenção para o prato, é muito melhor", sugeriu.

Os ingredientes frescos ficam bem melhor na foto. "Ninguém merece ver um prato com uma alface murcha, um tomate enrugado ou um bife seco, não faz abrir o apetite", destacou. Para Gavini, primeiro "se come com os olhos", o que torna importante que o prato esteja visualmente bonito. "Não adianta usar tripé, luz de janela com um fundo bacana e adereço simples, se o prato estiver feio", concluiu.