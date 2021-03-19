Fotógrafo do ES ensina a produzir fotos de comida para vender mais

Apesar do momento de 'quarentena', com duração de 14 dias, decretado pelo Governo do Estado, a ser iniciado já nesta quinta-feira (18), o fotógrafo Rodrigo Gavini decidiu tomar uma iniciativa para impulsionar as redes sociais de negócios voltados à Gastronomia. No perfil do profissional no Instagram, ele deu dicas, compartilhando o conhecimento adquirido para ajudar empreendedores a venderem melhor os produtos, mesmo que por meio de delivery.
Rodrigo fotografa profissionalmente há 15 anos, é formado em Jornalismo e Fotografia e sempre gostou de realizar coberturas ligadas à cultura. Foi aí que se especializou, diversificando o leque para a fotografia de alimentos. "Juntei duas coisas que eu gosto: comer e fotografar", contou brincando.
Para ele, o conhecimento é uma ferramenta que deve ser compartilhada. "Sou muito grato a todas as pessoas que me ensinaram até aqui e que continuam me ensinando, a gente vive aprendendo. Sei que os empreendedores ralam muito no dia a dia e também entendo como a pandemia pode impactar essas pessoas. Aí tive a ideia de disponibilizar as dicas no perfil para as pessoas terem um material de divulgação de qualidade no Instagram", iniciou.
O fotógrafo explica que nem sempre os empresários do ramo de restaurantes têm como contratarem o serviço de um profissional, e nem por isso precisam ter fotos ruins. "Mesmo se eu pensar a partir de um ponto de vista comercial, a iniciativa também pode ser positiva. A sobrevivência dos meus clientes é a minha sobrevivência. Preciso que as pessoas ganhem dinheiro, trabalhem e tenham condições de contratar um fotógrafo para alavancar as vendas delas pelas redes sociais", acrescentou.
CONFIRA AS DICAS
Se não tiver uma boa foto, não use nenhuma
Coloque uma mesa perto da janela. Você vai perceber como a luz natural que entra bate no prato, revela a textura dos alimentos e dá um "clima" na foto.
Áreas com pouca iluminação podem resultar em uma foto tremida, o tripé garante estabilidade e nitidez. "Com a câmera na mão, a foto pode ficar um pouco tremida. A razão técnica é que a câmera precisa baixar muito a velocidade do obturador em ambientes escuros, então qualquer balançadinha no equipamento vai fazer tremer a foto. Quando se coloca a câmera no tripé, elimina isso e melhora muito a nitidez da imagem", afirmou.
Quando for compor a foto, dê preferência a adereços simples, que tenham a ver com o prato. Evite colocar muita coisa sobre a mesa, para não tirar a atenção do prato principal, que deve ser o destaque da imagem. "Não é necessário colocar taça, vidro de azeite, garrafa de vinho, panela de farofa com vinagrete. Coloque o prato, os talheres, uma composição que tenha a ver com o prato, que esteja dentro do contexto. Não vai colocar, por exemplo, um peroá com uma garrafa de vinho. É preferível um peroá com uma cervejinha", frisou.
A atenção no que está no fundo da imagem é fundamental, pois pode revelar um aspecto indesejado (uma cozinha suja ou uma pessoa passando, por exemplo). É importante lembrar que fotografia é tudo o que está no quadro da imagem, não só o que aparece na frente. "O fundo neutro, de preferência desfocado, chamando atenção para o prato, é muito melhor", sugeriu.
Os ingredientes frescos ficam bem melhor na foto. "Ninguém merece ver um prato com uma alface murcha, um tomate enrugado ou um bife seco, não faz abrir o apetite", destacou. Para Gavini, primeiro "se come com os olhos", o que torna importante que o prato esteja visualmente bonito. "Não adianta usar tripé, luz de janela com um fundo bacana e adereço simples, se o prato estiver feio", concluiu.
Ao mesmo tempo que uma boa foto pode abrir o apetite, uma imagem ruim pode causar repulsa ao alimento. Por isso, ter uma foto atrativa é fundamental para cardápios online e delivery. Se mesmo com todas as dicas, você não conseguir produzir uma boa foto, é melhor não usar nenhuma. Vale investir em um trabalho profissional.
"CERTO X ERRADO"
Apesar de defender que não existe "certo" e "errado" na fotografia, Gavini sugere o que costuma funcionar melhor para divulgação de produtos. Observe os exemplos: