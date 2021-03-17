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Cardápio variado

Deu fome? Confira mais de 70 opções de delivery na quarentena

Restaurantes, cafés, docerias e sorveterias da Grande Vitória estão na lista que o Divirta-se preparou, com pedidos por telefone e aplicativos de entrega

Publicado em 17 de Março de 2021 às 20:11

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

17 mar 2021 às 20:11
Picanha argentina na brasa do restaurante Dom Alfredo, em Vila Velha
Picanha argentina na brasa é uma opção do Dom Alfredo, em Vila Velha Crédito: Adessandro Reis
Com o início da quarentena decretada pelo governo do Estado, a partir desta quinta-feira (18) até o dia 31/03, bares e restaurantes em todo o território capixaba não poderão abrir e o atendimento será apenas por delivery. Para inspirar você na hora da fome, a equipe do Divirta-se preparou um cardápio bem variado, com mais de 70 estabelecimentos da Grande Vitória.
A lista inclui desde restaurantes de cozinha brasileira e internacional, com opções para almoço e jantar, até endereços onde é possível pedir sorvetes, bolos, doces e um bom café para acompanhá-los. Confira, aproveite as dicas e cuide-se!   

RESTAURANTES

Moqueca de cação do Caranguejo do Assis terá desconto no Dia da Moqueca.
Moqueca do Caranguejo do Assis, em Vila Velha Crédito: Caranguejo do Assis/Divulgação
COZINHA BRASILEIRA/VARIADA
  • Bar.Bosa Bar - Bairro República, Vitória. De terça a domingo, das 11h às 16h. Pedidos: Shipp e delivery próprio. 
  • A Oca Bistrô e Ateliê - Centro, Vitória. De segunda a sábado, das 11h às 15h e das 19h às 23h. Domingo, das 10h30 às 15h. Pedidos: iFood e Shipp.
  • Caranguejo do Assis - Praia de Itaparica, Vila Velha. Todos os dias, das 11h às 23h. Pedidos: (27) 3289-8486. Clique aqui para ver o cardápio.  
  • Canto da Praia - Jardim Camburi, Vitória. Todos os dias, das 11h às 23h. Pedidos: (27) 99263-0645. Clique aqui para ver o cardápio.
  • Mãe Divina Restaurante - Olaria, Vila Velha. De segunda a sexta, das 11h45 às 14h30. Pedidos: Shipp. 
  • Restaurante São Pedro - Praia do Suá, Vitória. De sábado a segunda, das 10h30 às 16h. De terça a sexta, das 10h30 às 21h. Pedidos: (27) 3227-0470 e 99856-9924. 
  • Restaurante Casa da Ilha - Ilha de Santa Maria, Vitória. De segunda a sexta, das 11h às 14h.  Pedidos: iFood.   
  • Bar do Getúlio - Nossa Senhora da Penha, Vila Velha. De segunda a sexta, das 17h às 22h. Pedidos: iFood. 
  • Paladar Caseiro (Sal-Vita) - Bairro República, Vitória. De segunda a sábado, das 11h às 15h. Pedidos: (27) 3327-2009 e 99616-1020. 
  • Daju Bistrô - Mata da Praia, Vitória. De terça a domingo, das 11h às 14h30. Pedidos: iFood e Shipp. 
  • d'Bem - Praia do Canto, Vitória. Todos os dias, das 11h30 às 15h30. Pedidos: Shipp. 
  • Salsa Self-Service - Praia do Canto, Vitória. Todos os dias, das 11h às 14h30. Pedidos: iFood. 
  • Pirão Restaurante - Praia do Canto, Vitória. De segunda à sábado, das 11h às 20h. Domingo, das 11h às 17h. Pedidos: Shipp. Clique aqui para ver o cardápio.
  • Gol Burger - Praia da Costa, Vila Velha. De terça a domingo, das 11h às 23h. Pedidos: Shipp.
  • Casa de Bamba - Centro, Vitória. De segunda a sexta, das 11h às 15h. De terça a s[abado, das 18h às 23h. Delivery: iFood.
  • Coco Bambu - Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sexta, das 11h às 15h e das 18 às 22h45. Sábado e domingo, das 11h às 22h45. Pedidos: (27) 3141-9100, aplicativo próprio (inclui cortesia) e iFood. 
  • Noz Comida Afetiva - Jardim da Penha, Vitória. De segunda a sexta, das 11h30 às 14h30. Sábado, das 12h às 16h. Pedidos: Shipp.
  • Gabê Family Food - Santa Lúcia, Vitória. De segunda a sexta, das 11h às 16h. Pedidos: (27) 99602-2070, iFood e Shipp.
  • Kabéco’s Restaurante - Santa Lúcia, Vitória. De segunda a sábado, das 11h às 14h30 e das 18h às 22h. Pedidos: (27) 3227-7083, 99740-7083, iFood e Shipp.
  • Regina Maris - Itapuã, Vila Velha. De segunda a sexta, das 11h às 20h. Sábado, das 11h às 16h. Pedidos: (27) 98116-5648.
  • Dona Chica Culinária Nordestina - Morada de Laranjeiras, Serra. De quarta a segunda, das 18h às 23h. Pedidos: (27) 99521-1561 e 3243-0531. Clique aqui para ver o cardápio.
  • Rancho Beliskão - Jardim Camburi, Vitória. De segunda a sábado, das 11h à 0h. Domingo, das 11h às 17h30. Pedidos: site e iFood.
  • Dushi Gastrobeer - Jardim Camburi, Vitória. De segunda a sábado, das 17h às 23h. Pedidos: iFood, Shipp e Goomer. 
  • Griletto - Shopping Vila Velha. Todos os dias, das 10h30 às 21h30. Pedidos: (27) 99601-8043 ou iFood.
  • Casa Graviola - Praia do Canto, Vitória. De segunda a sábado das 11h30 às 21h e domingo das 11h30 às 16h. Pedidos: (27) 3201-8608, 99945-5561 e iFood. Clique aqui para ver o cardápio
  • Petisco das Meninas - Colina de Laranjeiras e Jacaraípe, Serra. De segunda a sexta, das 17h às 20h. Sábado e domingo, das 11h às 23h. Pedidos: aplicativo próprio.   
  • Green Station - Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sexta, das 11h às 20h e sábado das 11h às 16h. Pedidos: iFood.
  • Dogão do Jorge - Vila Velha. De segunda a sábado, das 18h35 às 22h50. Clique aqui para ver o cardápio e fazer o seu pedido. Delivery também pelo iFood.
Peroá frito e acompanhamentos do bar Petiscos das Meninas, na Serra
Peroá entregue pelo Petiscos das Meninas, na Serra Crédito: Bruno Coelho/Divulgação
Coxinhas do restaurante Canto da Praia, em Vitória
Coxinhas do restaurante Canto da Praia, em Vitória Crédito: Ciro Trigo
  • COZINHA ITALIANA/PIZZARIA
  • Due Pizza & Esfiha - Laranjeiras e Jacaraípe, Serra. Todos os dias, das 18h às 22h30. Pedidos: aplicativo próprio
  • Restaurante Oriundi - Santa Lúcia, Vitória. Todos os dias, das 11h30 às 15h. Sexta e sábado, das 19h às 23h. Pedidos: Shipp.
  • La Musa Pizzeria Napoletana - Praia do Canto, Vitória. Terça, quarta, quinta e domingo, das 18 às 22h. Sexta e sábado, das 18h às 23h. Pedidos: (27) 3441-9523, 99226-6945 e Shipp. Clique aqui para ver o cardápio.
  • Maledita Pizzaria - Itaparica, Vila Velha. De terça a domingo, das 18h às 22h. Pedidos: Shipp e iFood. Clique aqui para ver o cardápio.
  • Cantina Fiorentina do Mario - Praia do Canto, Vitória. De segunda a sábado, das 11h30 às 15h. Pedidos: (27) 98138-6848 e iFood.
  • Pizzaria Roberta - Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. Todos os dias, das 18h às 23h. Pedidos: (27) 3339-2461, 3340-8965, 99751-5739 e iFood.
  • Domino's Espírito Santo - Pedidos em Vitória: Praia do Canto - (27) 3315-4746; Jardim Camburi - (27) 2233-8082. Pedidos em Vila Velha: Praia da Costa - (27) 3063-6303. Pedidos na Serra: Laranjeiras - (27) 2233-3400.
  • Jussaras Pizza - Praia da Costa, Vila Velha. De terça a domingo, das 18h às 22h. Pedidos: Shipp. Clique aqui para ver o cardápio.
  • Cantina d’Itália - Praia do Canto, Vitória. De segunda a sexta, das 11h às 15h30 e das 18h às 22h. Sábado, das 11h às 22h. Domingo, das 11h às 16h. Pedidos: iFood e Shipp.
  • Piu Especiarias - Praia do Canto, Vitória. Todos os dias, a partir das 10h30. Pedidos: (27) 3314-3863, 98834-5937, iFood, Shipp e Uber Eats.
  • Spaghetti - Vila Velha: de quarta a sábado, das 12h às 15h e das 18h às 22h. Domingo, das 12 às 16h. Pedidos: (27) 3299-6125, 99272-8831 e Shipp. Vitória: de terça a sábado, das 12h às 15h e das 18h às 22h. Domingo, das 12h às 16h. Pedidos: (27) 3324-8866, 99249-5009 e Shipp. Clique aqui para ver o cardápio.
  • Preferito Restaurante - Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sexta, das 18h às 23h. Sábado e domingo, das 12h às 15h e das 18h às 23h. Pedidos: (27) 3066-6194, 3535-1005, 99579-2561 e iFood.
  • King Kone - Jardim da Penha, Vitória. De segunda a sexta, das 10h30 às 14h30 e todos os dias das 17h às 22h30. Pedidos: iFood, Shipp, Uber Eats e Rappi.
  • Salsa Pizzaria - Praia do Canto, Vitória. De segunda a domingo, das 18h às 23h. Pedidos: (27) 3019-6677, 98114-1796, iFood e Shipp.
  • Don Camaleone - Praia do Canto, Vitória. Todos os dias, a partir das 17h. Pedidos: (27) 3020-3509 e 99527-6426.
  • Disk Pizza Paulista - Jardim da Penha, Vitória. De segunda a sábado, das 17h às 22h. Domingo, das 11h às 15h. Pedidos: (27) 3200-3911 e iFood.
  • Figata Pizza & Birra - Praia do Canto, Vitória. Todos os dias, das 11h30 às 16h e das 18h às 23h. Pedidos: (27) 3376-4441, 99668-4451, iFood e Shipp.
  • Kibrazão Pizzaria - Shopping Vila Velha: todos os dias, das 10h30 às 21h45. Pedidos: iFood.
  • Tellus Forneria - Shopping Jardins, Vitória. Todos os dias, das 10h às 22h. Pedidos: (27) 99707-3535 e iFood.
  • Food Hall 400 - Praia do Canto, Vitória. Todos os dias, das 16h às 23h. Pedidos: (27) 3324-3322, iFood, Uber Eats, Shipp e Rappi.
Ravióli de polenta com ragu de linguiça do restaurante Spaghetti, em Vitória e Vila Velha
Ravióli de polenta com ragu de linguiça do restaurante Spaghetti, em Vitória e Vila Velha Crédito: Spaghetti/Instagram
Pizza de pepperoni do King Kone Pizza Bar, em Jardim da Penha.
Pizza napolitana de pepperoni do King Kone, em Vitória Crédito: Leandro Loss
CHURRASCO
  • O Quintal Parrilla Bar - Praia do Canto, Vitória. Segunda, das 11 às 16h; de terça a sábado, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 16h. Pedidos: (27) 99988-5913, iFood e Shipp.
  • La Dolina - Bairro República, Vitória. De terça a sexta das 11h às 14h e sábado e domingo das 11h às 16h. De terça a domingo, das 18h às 22h30. Pedidos: (27) 3024-1340, Takeat, iFood e Shipp.
  • Don Aguilar - Parque das Castanheiras, Vila Velha. De segunda a sábado, das 12h às 22h. Domingo, das 12h às 16h. Pedidos: (27) 99271-4174. Clique aqui para ver o cardápio.
  • Dom Alfredo Restaurante - Praia da Costa, Vila Velha. De terça a sexta para jantar e sábado e domingo para almoço. Pedidos: (27) 3063-2222, iFood e Shipp.
  • Outback Steakhouse - Shopping Vila Velha: todos os dias, das 11h30 às 22h. Shopping Vitória: todos os dias, das 11h às 22h. Pedidos: iFood.
A entrada Bento Ferreira, com camarões empanados, do Barlavento Beach Bar & Lounge
Bento Ferreira: entrada com com camarões empanados do Barlavento Crédito: Lucas Mozer
Lagosta thai com legumes do Soeta
Lagosta com molho thai e espaguete de legumes do Soeta, em Vitória Crédito: Gabriel Lordello
  • COZINHA INTERNACIONAL
  • Barlavento Beach Bar & Lounge - Praia de Camburi, Vitória. De segunda a sexta, das 19h à 0h. Sábado, das 12h às 16h e das 19h à 0h. Sábado, das 12h às 16h e das 19h à 0h. Domingo, das 12h às 16h. Pedidos: Shipp, Goomer e iFood.
  • Alas Restaurante - Santa Luiza, Vitória. Todos os dias, a partir das 18h. Pedidos: (27) 3071-2495 e 98165-7980. Clique aqui para ver o cardápio
  • Soeta Restaurante - Praia do Canto, Vitória. Quinta, das 19h às 21h30. Sexta e sábado, das 12h às 15h e das 19h às 21h30. Domingo, das 12h às 15h. Pedidos: (27) 99875-1032. Clique aqui para ver o cardápio.
  • Aloha Hawaiian Restaurant - Praia da Costa, Vila Velha. De terça a domingo, das 11h às 23h. Pedidos: site.
  • Bendito Bistrô - Praia do Canto, Vitória. Todos os dias, a partir das 18h e sexta e sábado a partir das 11h30. Pedidos: (27) 99643-9757, 3024-0022, iFood e Shipp.
  • Restaurante Água e Sal - Jardim da Penha, Praia de Camburi, Vitória. De terça a sábado, das 11h às 15h e das 16h às 22h. Domingo, das 11h às 15h. Pedidos: clique aqui para pedir.
  • Mahi-Mahi Poke - Mata da Praia, Vitória. Todos os dias, das 11h45 às 16h e das 17h às 21h30. Pedidos: iFood e Uber Eats.
  • Empório Joaquim - Praia do Canto, Vitória. De segunda a sexta, das 9h às 21h. Sábado, das 9h às 20h e domingo das 9h às 15h. Pedidos: (27) 99299-3717 e Shipp. 
  • Wine Garden - Praia do Canto, Vitória. De segunda a sábado, das 11h às 22h. Domingo, das 11h às 16h. Pedidos: aplicativo próprio, iFood e Shipp.
  • Do Papa Gourmet - Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória. De terça a domingo, das 11h30 às 15h. Pedidos: Shipp.
  • Tochi - Shopping Jardins, Vitória. Todos os dias, das 10h às 22h. Pedidos: (27) 99707-3535 e iFood.
  • Sushi Trip - Vitória e Vila Velha. De terça a domingo, das 18h às 23h30. Pedidos: site e iFood.
  • Los Chicos - Mata da Praia, Vitória. De segunda a sábado, das 18h às 22h30. Pedidos: Shipp.
18/12/19 - Mar Egeu, risoni com frutos do mar servido no restaurante Thalassa
Risoni com frutos do mar servido no restaurante grego Alas. em Vitória Crédito: Gabriel Lordello
Polvo com batatas do restaurante Wine Garden, em Vitória
Polvo com batatas do restaurante Wine Garden, em Vitória Crédito: Wine Garden/Instagram

CAFÉS, DOCERIAS E SORVETERIAS

  • Colher de Pau Cafeteria & Bistrô - Praia de Itaparica, Vila Velha. De terça a domingo, das 14h às 19h. Pedidos: iFood.
  • Doceria do Leo - Cobilândia, Vila Velha. Todos os dias, das 13h às 20h. Pedidos: iFood e Uber Eats. 
  • Via Gourmet - Barro Vermelho, Vitória. De quarta a sábado, das 12h às 16h45. Pedidos: Shipp. Delivery exclusivo de tortas inteiras e produtos de Páscoa: (27) 98151-6505.
  • Cremino Gelatto & Caffè - Praia do Canto, Vitória. De segunda a sábado, das 12h às 21h. Domingo, das 12h às 16h. Pedidos: Shipp.
  • Sal & Mel Gelateria - Itapuã, Vila Velha. De terça a domingo, das 12h30 às 20h30. Pedidos: iFood.  
  • Coffeetown - Praia da Costa, Vila Velha. Todos os dias, das 10h30 as 19h. Pedidos: Rappi. 
  • Kaffa Cafeteria - Jardim da Penha, Vitória. De segunda a sexta, das 11h às 15h. Pedidos: Shipp. 
  • Chocolateria Brasil - Praia do Canto, Vitória. De terça a sábado, das 11h às 19h. Domingo, das 12h às 19h. Pedidos: (27) 99507-3130, 3322-7783 e Shipp. 
  • Paôla Cakes - Centro, Serra. De quarta a sábado, das 12h às 16h. Pedidos: (27) 99902-0198.
  • Café Bamboo - Praia do Canto, Vitória. De segunda a sábado, das 10h às 21h. Pedidos: Shipp.  
  • Caffè Lorenzon - Praia da Costa, Vila Velha. Todos os dias, a partir das 8h. Pedidos: iFood. 
  • Café Style - Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sexta, das 11h às 20h. Sábado, das 14h às 20h30. Pedidos: iFood.
  • Terrafé Cafeteria - Shopping Jardins, Vitória. Todos os dias, das 9h às 20h. Pedidos: (27) 99627-2339, site e iFood.
  • Odara Pão e Café - Praia do Canto, Vitória. De terça a quinta, das 14h às 20h. Sexta, das 14h às 19h30. Sábado e domingo, das 8h30 às 13h30. Pedidos: Shipp. 
Brownie de Nutella com biscoito Negresco da Kaffa Cafeteria, em Vitória
Brownie de Nutella com biscoito Negresco da Kaffa Cafeteria, em Vitória Crédito: Roberto Barros
Vitrine de gelatos da Chocolateria Brasil, em Vitória
Gelatos da Chocolateria Brasil, em Vitória Crédito: Evelize Calmon

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