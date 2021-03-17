Deu fome? Confira mais de 70 opções de delivery na quarentena

COZINHA INTERNACIONAL

Barlavento Beach Bar & Lounge - Praia de Camburi, Vitória. De segunda a sexta, das 19h à 0h. Sábado, das 12h às 16h e das 19h à 0h. Sábado, das 12h às 16h e das 19h à 0h. Domingo, das 12h às 16h. Pedidos: Shipp, Goomer e iFood.

Alas Restaurante - Santa Luiza, Vitória. Todos os dias, a partir das 18h. Pedidos: (27) 3071-2495 e 98165-7980. Clique aqui para ver o cardápio .

Soeta Restaurante - Praia do Canto, Vitória. Quinta, das 19h às 21h30. Sexta e sábado, das 12h às 15h e das 19h às 21h30. Domingo, das 12h às 15h. Pedidos: (27) 99875-1032. Clique aqui para ver o cardápio

Aloha Hawaiian Restaurant - Praia da Costa, Vila Velha. De terça a domingo, das 11h às 23h. Pedidos: site .

Bendito Bistrô - Praia do Canto, Vitória. Todos os dias, a partir das 18h e sexta e sábado a partir das 11h30. Pedidos: (27) 99643-9757, 3024-0022, iFood e Shipp.



Restaurante Água e Sal - Jardim da Penha, Praia de Camburi, Vitória. De terça a sábado, das 11h às 15h e das 16h às 22h. Domingo, das 11h às 15h. Pedidos: - Jardim da Penha, Praia de Camburi, Vitória. De terça a sábado, das 11h às 15h e das 16h às 22h. Domingo, das 11h às 15h. Pedidos: clique aqui para pedir

Mahi-Mahi Poke - Mata da Praia, Vitória. Todos os dias, das 11h45 às 16h e das 17h às 21h30. Pedidos: iFood e Uber Eats.



Empório Joaquim - Praia do Canto, Vitória. De segunda a sexta, das 9h às 21h. Sábado, das 9h às 20h e domingo das 9h às 15h. Pedidos: (27) 99299-3717 e Shipp.



Wine Garden - Praia do Canto, Vitória. De segunda a sábado, das 11h às 22h. Domingo, das 11h às 16h. Pedidos: aplicativo próprio, iFood e Shipp.



Do Papa Gourmet - Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória. De terça a domingo, das 11h30 às 15h. Pedidos: Shipp.



Tochi - Shopping Jardins, Vitória. Todos os dias, das 10h às 22h. Pedidos: (27) 99707-3535 e iFood.



Sushi Trip - Vitória e Vila Velha. De terça a domingo, das 18h às 23h30. Pedidos: site e iFood.

