Deu fome? Confira mais de 70 opções de delivery na quarentena

Com o início da quarentena decretada pelo governo do Estado, a partir desta quinta-feira (18) até o dia 31/03, bares e restaurantes em todo o território capixaba não poderão abrir e o atendimento será apenas por delivery. Para inspirar você na hora da fome, a equipe do Divirta-se preparou um cardápio bem variado, com mais de 70 estabelecimentos da Grande Vitória.
A lista inclui desde restaurantes de cozinha brasileira e internacional, com opções para almoço e jantar, até endereços onde é possível pedir sorvetes, bolos, doces e um bom café para acompanhá-los. Confira, aproveite as dicas e cuide-se!
RESTAURANTES
COZINHA BRASILEIRA/VARIADA
- Bar.Bosa Bar - Bairro República, Vitória. De terça a domingo, das 11h às 16h. Pedidos: Shipp e delivery próprio.
- A Oca Bistrô e Ateliê - Centro, Vitória. De segunda a sábado, das 11h às 15h e das 19h às 23h. Domingo, das 10h30 às 15h. Pedidos: iFood e Shipp.
- Caranguejo do Assis - Praia de Itaparica, Vila Velha. Todos os dias, das 11h às 23h. Pedidos: (27) 3289-8486. Clique aqui para ver o cardápio.
- Canto da Praia - Jardim Camburi, Vitória. Todos os dias, das 11h às 23h. Pedidos: (27) 99263-0645. Clique aqui para ver o cardápio.
- Mãe Divina Restaurante - Olaria, Vila Velha. De segunda a sexta, das 11h45 às 14h30. Pedidos: Shipp.
- Restaurante São Pedro - Praia do Suá, Vitória. De sábado a segunda, das 10h30 às 16h. De terça a sexta, das 10h30 às 21h. Pedidos: (27) 3227-0470 e 99856-9924.
- Restaurante Casa da Ilha - Ilha de Santa Maria, Vitória. De segunda a sexta, das 11h às 14h. Pedidos: iFood.
- Bar do Getúlio - Nossa Senhora da Penha, Vila Velha. De segunda a sexta, das 17h às 22h. Pedidos: iFood.
- Paladar Caseiro (Sal-Vita) - Bairro República, Vitória. De segunda a sábado, das 11h às 15h. Pedidos: (27) 3327-2009 e 99616-1020.
- Daju Bistrô - Mata da Praia, Vitória. De terça a domingo, das 11h às 14h30. Pedidos: iFood e Shipp.
- d'Bem - Praia do Canto, Vitória. Todos os dias, das 11h30 às 15h30. Pedidos: Shipp.
- Salsa Self-Service - Praia do Canto, Vitória. Todos os dias, das 11h às 14h30. Pedidos: iFood.
- Pirão Restaurante - Praia do Canto, Vitória. De segunda à sábado, das 11h às 20h. Domingo, das 11h às 17h. Pedidos: Shipp. Clique aqui para ver o cardápio.
- Gol Burger - Praia da Costa, Vila Velha. De terça a domingo, das 11h às 23h. Pedidos: Shipp.
- Casa de Bamba - Centro, Vitória. De segunda a sexta, das 11h às 15h. De terça a s[abado, das 18h às 23h. Delivery: iFood.
- Coco Bambu - Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sexta, das 11h às 15h e das 18 às 22h45. Sábado e domingo, das 11h às 22h45. Pedidos: (27) 3141-9100, aplicativo próprio (inclui cortesia) e iFood.
- Noz Comida Afetiva - Jardim da Penha, Vitória. De segunda a sexta, das 11h30 às 14h30. Sábado, das 12h às 16h. Pedidos: Shipp.
- Gabê Family Food - Santa Lúcia, Vitória. De segunda a sexta, das 11h às 16h. Pedidos: (27) 99602-2070, iFood e Shipp.
- Kabéco’s Restaurante - Santa Lúcia, Vitória. De segunda a sábado, das 11h às 14h30 e das 18h às 22h. Pedidos: (27) 3227-7083, 99740-7083, iFood e Shipp.
- Regina Maris - Itapuã, Vila Velha. De segunda a sexta, das 11h às 20h. Sábado, das 11h às 16h. Pedidos: (27) 98116-5648.
- Dona Chica Culinária Nordestina - Morada de Laranjeiras, Serra. De quarta a segunda, das 18h às 23h. Pedidos: (27) 99521-1561 e 3243-0531. Clique aqui para ver o cardápio.
- Rancho Beliskão - Jardim Camburi, Vitória. De segunda a sábado, das 11h à 0h. Domingo, das 11h às 17h30. Pedidos: site e iFood.
- Dushi Gastrobeer - Jardim Camburi, Vitória. De segunda a sábado, das 17h às 23h. Pedidos: iFood, Shipp e Goomer.
- Griletto - Shopping Vila Velha. Todos os dias, das 10h30 às 21h30. Pedidos: (27) 99601-8043 ou iFood.
- Casa Graviola - Praia do Canto, Vitória. De segunda a sábado das 11h30 às 21h e domingo das 11h30 às 16h. Pedidos: (27) 3201-8608, 99945-5561 e iFood. Clique aqui para ver o cardápio.
- Petisco das Meninas - Colina de Laranjeiras e Jacaraípe, Serra. De segunda a sexta, das 17h às 20h. Sábado e domingo, das 11h às 23h. Pedidos: aplicativo próprio.
- Green Station - Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sexta, das 11h às 20h e sábado das 11h às 16h. Pedidos: iFood.
- Dogão do Jorge - Vila Velha. De segunda a sábado, das 18h35 às 22h50. Clique aqui para ver o cardápio e fazer o seu pedido. Delivery também pelo iFood.
- COZINHA ITALIANA/PIZZARIA
- Due Pizza & Esfiha - Laranjeiras e Jacaraípe, Serra. Todos os dias, das 18h às 22h30. Pedidos: aplicativo próprio.
- Restaurante Oriundi - Santa Lúcia, Vitória. Todos os dias, das 11h30 às 15h. Sexta e sábado, das 19h às 23h. Pedidos: Shipp.
- La Musa Pizzeria Napoletana - Praia do Canto, Vitória. Terça, quarta, quinta e domingo, das 18 às 22h. Sexta e sábado, das 18h às 23h. Pedidos: (27) 3441-9523, 99226-6945 e Shipp. Clique aqui para ver o cardápio.
- Maledita Pizzaria - Itaparica, Vila Velha. De terça a domingo, das 18h às 22h. Pedidos: Shipp e iFood. Clique aqui para ver o cardápio.
- Cantina Fiorentina do Mario - Praia do Canto, Vitória. De segunda a sábado, das 11h30 às 15h. Pedidos: (27) 98138-6848 e iFood.
- Pizzaria Roberta - Coqueiral de Itaparica, Vila Velha. Todos os dias, das 18h às 23h. Pedidos: (27) 3339-2461, 3340-8965, 99751-5739 e iFood.
- Domino's Espírito Santo - Pedidos em Vitória: Praia do Canto - (27) 3315-4746; Jardim Camburi - (27) 2233-8082. Pedidos em Vila Velha: Praia da Costa - (27) 3063-6303. Pedidos na Serra: Laranjeiras - (27) 2233-3400.
- Jussaras Pizza - Praia da Costa, Vila Velha. De terça a domingo, das 18h às 22h. Pedidos: Shipp. Clique aqui para ver o cardápio.
- Cantina d’Itália - Praia do Canto, Vitória. De segunda a sexta, das 11h às 15h30 e das 18h às 22h. Sábado, das 11h às 22h. Domingo, das 11h às 16h. Pedidos: iFood e Shipp.
- Piu Especiarias - Praia do Canto, Vitória. Todos os dias, a partir das 10h30. Pedidos: (27) 3314-3863, 98834-5937, iFood, Shipp e Uber Eats.
- Spaghetti - Vila Velha: de quarta a sábado, das 12h às 15h e das 18h às 22h. Domingo, das 12 às 16h. Pedidos: (27) 3299-6125, 99272-8831 e Shipp. Vitória: de terça a sábado, das 12h às 15h e das 18h às 22h. Domingo, das 12h às 16h. Pedidos: (27) 3324-8866, 99249-5009 e Shipp. Clique aqui para ver o cardápio.
- Preferito Restaurante - Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sexta, das 18h às 23h. Sábado e domingo, das 12h às 15h e das 18h às 23h. Pedidos: (27) 3066-6194, 3535-1005, 99579-2561 e iFood.
- King Kone - Jardim da Penha, Vitória. De segunda a sexta, das 10h30 às 14h30 e todos os dias das 17h às 22h30. Pedidos: iFood, Shipp, Uber Eats e Rappi.
- Salsa Pizzaria - Praia do Canto, Vitória. De segunda a domingo, das 18h às 23h. Pedidos: (27) 3019-6677, 98114-1796, iFood e Shipp.
- Don Camaleone - Praia do Canto, Vitória. Todos os dias, a partir das 17h. Pedidos: (27) 3020-3509 e 99527-6426.
- Disk Pizza Paulista - Jardim da Penha, Vitória. De segunda a sábado, das 17h às 22h. Domingo, das 11h às 15h. Pedidos: (27) 3200-3911 e iFood.
- Figata Pizza & Birra - Praia do Canto, Vitória. Todos os dias, das 11h30 às 16h e das 18h às 23h. Pedidos: (27) 3376-4441, 99668-4451, iFood e Shipp.
- Kibrazão Pizzaria - Shopping Vila Velha: todos os dias, das 10h30 às 21h45. Pedidos: iFood.
- Tellus Forneria - Shopping Jardins, Vitória. Todos os dias, das 10h às 22h. Pedidos: (27) 99707-3535 e iFood.
- Food Hall 400 - Praia do Canto, Vitória. Todos os dias, das 16h às 23h. Pedidos: (27) 3324-3322, iFood, Uber Eats, Shipp e Rappi.
CHURRASCO
- O Quintal Parrilla Bar - Praia do Canto, Vitória. Segunda, das 11 às 16h; de terça a sábado, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 16h. Pedidos: (27) 99988-5913, iFood e Shipp.
- La Dolina - Bairro República, Vitória. De terça a sexta das 11h às 14h e sábado e domingo das 11h às 16h. De terça a domingo, das 18h às 22h30. Pedidos: (27) 3024-1340, Takeat, iFood e Shipp.
- Don Aguilar - Parque das Castanheiras, Vila Velha. De segunda a sábado, das 12h às 22h. Domingo, das 12h às 16h. Pedidos: (27) 99271-4174. Clique aqui para ver o cardápio.
- Dom Alfredo Restaurante - Praia da Costa, Vila Velha. De terça a sexta para jantar e sábado e domingo para almoço. Pedidos: (27) 3063-2222, iFood e Shipp.
- Outback Steakhouse - Shopping Vila Velha: todos os dias, das 11h30 às 22h. Shopping Vitória: todos os dias, das 11h às 22h. Pedidos: iFood.
- COZINHA INTERNACIONAL
- Barlavento Beach Bar & Lounge - Praia de Camburi, Vitória. De segunda a sexta, das 19h à 0h. Sábado, das 12h às 16h e das 19h à 0h. Sábado, das 12h às 16h e das 19h à 0h. Domingo, das 12h às 16h. Pedidos: Shipp, Goomer e iFood.
- Alas Restaurante - Santa Luiza, Vitória. Todos os dias, a partir das 18h. Pedidos: (27) 3071-2495 e 98165-7980. Clique aqui para ver o cardápio.
- Soeta Restaurante - Praia do Canto, Vitória. Quinta, das 19h às 21h30. Sexta e sábado, das 12h às 15h e das 19h às 21h30. Domingo, das 12h às 15h. Pedidos: (27) 99875-1032. Clique aqui para ver o cardápio.
- Aloha Hawaiian Restaurant - Praia da Costa, Vila Velha. De terça a domingo, das 11h às 23h. Pedidos: site.
- Bendito Bistrô - Praia do Canto, Vitória. Todos os dias, a partir das 18h e sexta e sábado a partir das 11h30. Pedidos: (27) 99643-9757, 3024-0022, iFood e Shipp.
- Restaurante Água e Sal - Jardim da Penha, Praia de Camburi, Vitória. De terça a sábado, das 11h às 15h e das 16h às 22h. Domingo, das 11h às 15h. Pedidos: clique aqui para pedir.
- Mahi-Mahi Poke - Mata da Praia, Vitória. Todos os dias, das 11h45 às 16h e das 17h às 21h30. Pedidos: iFood e Uber Eats.
- Empório Joaquim - Praia do Canto, Vitória. De segunda a sexta, das 9h às 21h. Sábado, das 9h às 20h e domingo das 9h às 15h. Pedidos: (27) 99299-3717 e Shipp.
- Wine Garden - Praia do Canto, Vitória. De segunda a sábado, das 11h às 22h. Domingo, das 11h às 16h. Pedidos: aplicativo próprio, iFood e Shipp.
- Do Papa Gourmet - Praça do Papa, Enseada do Suá, Vitória. De terça a domingo, das 11h30 às 15h. Pedidos: Shipp.
- Tochi - Shopping Jardins, Vitória. Todos os dias, das 10h às 22h. Pedidos: (27) 99707-3535 e iFood.
- Sushi Trip - Vitória e Vila Velha. De terça a domingo, das 18h às 23h30. Pedidos: site e iFood.
- Los Chicos - Mata da Praia, Vitória. De segunda a sábado, das 18h às 22h30. Pedidos: Shipp.
CAFÉS, DOCERIAS E SORVETERIAS
- Colher de Pau Cafeteria & Bistrô - Praia de Itaparica, Vila Velha. De terça a domingo, das 14h às 19h. Pedidos: iFood.
- Doceria do Leo - Cobilândia, Vila Velha. Todos os dias, das 13h às 20h. Pedidos: iFood e Uber Eats.
- Via Gourmet - Barro Vermelho, Vitória. De quarta a sábado, das 12h às 16h45. Pedidos: Shipp. Delivery exclusivo de tortas inteiras e produtos de Páscoa: (27) 98151-6505.
- Cremino Gelatto & Caffè - Praia do Canto, Vitória. De segunda a sábado, das 12h às 21h. Domingo, das 12h às 16h. Pedidos: Shipp.
- Sal & Mel Gelateria - Itapuã, Vila Velha. De terça a domingo, das 12h30 às 20h30. Pedidos: iFood.
- Coffeetown - Praia da Costa, Vila Velha. Todos os dias, das 10h30 as 19h. Pedidos: Rappi.
- Kaffa Cafeteria - Jardim da Penha, Vitória. De segunda a sexta, das 11h às 15h. Pedidos: Shipp.
- Chocolateria Brasil - Praia do Canto, Vitória. De terça a sábado, das 11h às 19h. Domingo, das 12h às 19h. Pedidos: (27) 99507-3130, 3322-7783 e Shipp.
- Paôla Cakes - Centro, Serra. De quarta a sábado, das 12h às 16h. Pedidos: (27) 99902-0198.
- Café Bamboo - Praia do Canto, Vitória. De segunda a sábado, das 10h às 21h. Pedidos: Shipp.
- Caffè Lorenzon - Praia da Costa, Vila Velha. Todos os dias, a partir das 8h. Pedidos: iFood.
- Café Style - Praia da Costa, Vila Velha. De segunda a sexta, das 11h às 20h. Sábado, das 14h às 20h30. Pedidos: iFood.
- Terrafé Cafeteria - Shopping Jardins, Vitória. Todos os dias, das 9h às 20h. Pedidos: (27) 99627-2339, site e iFood.
- Odara Pão e Café - Praia do Canto, Vitória. De terça a quinta, das 14h às 20h. Sexta, das 14h às 19h30. Sábado e domingo, das 8h30 às 13h30. Pedidos: Shipp.