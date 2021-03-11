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Praticidade

Lasanha de frigideira em 15 minutos: gostosa e fácil de fazer

Quer preparar algo delicioso sem perder muito tempo no fogão? Confira uma receita de uma panela só ensinada pelo chef Melchior Neto

Publicado em 11 de Março de 2021 às 02:00

Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 

11 mar 2021 às 02:00
Lasanha de frigideira do chef Melchior Neto
O molho de tomate deve ficar por baixo da lasanha para que a massa não grude Crédito: Máxima/Divulgação
As receitas de frigideira estão em alta na internet. Aqui já publicamos duas, pizza rápida de frigideira e pão de queijo de frigideira, e ambas fizeram o maior sucesso. Agora é a vez da lasanha, e a receita que escolhemos fica pronta em até 15 minutos. Confira a sugestão do chef paulista Melchior Neto:

LASANHA DE FRIGIDEIRA

Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 15 minutos
Execução: fácil
INGREDIENTES:
  • 500g de massa pré-cozida de lasanha
  • 1 cebola picada
  • 200g bacon picado
  • 200g de molho de tomate
  • 1 maço de manjericão 
  • 250g de requeijão cremoso
  • 500g presunto fatiado
  • 500g muçarela fatiada ou ralada
  • Sal e pimenta a gosto
MODO DE PREPARO:
  1. Em uma frigideira, refogue a cebola junto com o bacon até dourar.
  2. Em seguida, coloque o molho de tomate e tempere com sal e pimenta a gosto. Reserve parte desse molho para finalizar.
  3. Corte a massa em partes iguais e faça camadas intercalando massa, presunto e muçarela. 
  4. Finalize com o último pedaço de massa, requeijão, muçarela e o restante do molho.
  5. Tampe e deixe cozinhar em fogo baixo por 10 minutos. 
  6. Desligue o fogo, decore com manjericão e sirva.
  7. Dica: o molho de tomate deve ficar por baixo da massa para que ela não grude na frigideira.

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