Lasanha de frigideira em 15 minutos: gostosa e fácil de fazer

Em uma frigideira, refogue a cebola junto com o bacon até dourar.

Em seguida, coloque o molho de tomate e tempere com sal e pimenta a gosto. Reserve parte desse molho para finalizar.

Corte a massa em partes iguais e faça camadas intercalando massa, presunto e muçarela.

Finalize com o último pedaço de massa, requeijão, muçarela e o restante do molho.



Tampe e deixe cozinhar em fogo baixo por 10 minutos.

Desligue o fogo, decore com manjericão e sirva.

