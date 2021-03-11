Lasanha de frigideira em 15 minutos: gostosa e fácil de fazer

As receitas de frigideira estão em alta na internet. Aqui já publicamos duas, pizza rápida de frigideira e pão de queijo de frigideira, e ambas fizeram o maior sucesso. Agora é a vez da lasanha, e a receita que escolhemos fica pronta em até 15 minutos. Confira a sugestão do chef paulista Melchior Neto:
LASANHA DE FRIGIDEIRA
Rendimento: 6 porções
Tempo de preparo: 15 minutos
Execução: fácil
Tempo de preparo: 15 minutos
Execução: fácil
INGREDIENTES:
- 500g de massa pré-cozida de lasanha
- 1 cebola picada
- 200g bacon picado
- 200g de molho de tomate
- 1 maço de manjericão
- 250g de requeijão cremoso
- 500g presunto fatiado
- 500g muçarela fatiada ou ralada
- Sal e pimenta a gosto
MODO DE PREPARO:
- Em uma frigideira, refogue a cebola junto com o bacon até dourar.
- Em seguida, coloque o molho de tomate e tempere com sal e pimenta a gosto. Reserve parte desse molho para finalizar.
- Corte a massa em partes iguais e faça camadas intercalando massa, presunto e muçarela.
- Finalize com o último pedaço de massa, requeijão, muçarela e o restante do molho.
- Tampe e deixe cozinhar em fogo baixo por 10 minutos.
- Desligue o fogo, decore com manjericão e sirva.
- Dica: o molho de tomate deve ficar por baixo da massa para que ela não grude na frigideira.