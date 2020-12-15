Pizza rápida de frigideira é uma boa pedida para o lanche

Quer uma ideia de lanche rápido e fácil de preparar para os dias de preguiça (ou de muito cansaço) na cozinha? Pizza de frigideira é infalível. A massa fica pronta em menos de 15 minutos e você pode cobrir com o que a sua imaginação mandar. Dica: tenha sempre um bom molho de tomate à mão, e se for caseiro, melhor ainda. Confira o passo a passo: