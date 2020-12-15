Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Massa vapt-vupt

Pizza rápida de frigideira é uma boa pedida para o lanche

Que tal uma receita prática para os dias em que não sobra tempo para cozinhar? Esta massa fica pronta em menos de 15 minutos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 dez 2020 às 11:00

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 11:00

Massa de pizza rápida de frigideira
Massa de pizza rápida de frigideira fica crocante e deliciosa Crédito: Estúdio Gastronômico Luna Garcia
Quer uma ideia de lanche rápido e fácil de preparar para os dias de preguiça (ou de muito cansaço) na cozinha? Pizza de frigideira é infalível. A massa fica pronta em menos de 15 minutos e você pode cobrir com o que a sua imaginação mandar. Dica: tenha sempre um bom molho de tomate à mão, e se for caseiro, melhor ainda. Confira o passo a passo: 

MASSA DE PIZZA RÁPIDA DE FRIGIDEIRA

Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 15 minutos
Execução: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 2 xícaras (chá) de farinha de trigo tipo 1
  • 1 colher (sopa) de fermento químico em pó
  • 1 pitada de sal
  • 1 xícara (chá) de água
  • 1 fio de azeite extravirgem
  • MODO DE PREPARO:
  1. Misture bem a farinha, o fermento, o sal, o azeite e a água. 
  2. Divida a massa em porções menores e deixe descansar por 10 minutos.
  3. Abra a massa com um rolo e coloque o disco em uma frigideira quente. 
  4. Deixe dourar de um lado e vire a massa para dourar do outro. 
  5. Espalhe a cobertura e deixe derreter. 
  6. Cobertura sugerida: molho de tomate, muçarela ralada, tomates cereja e folhas de manjericão.
Receita cedida pela marca Renata.

Veja Também

Torta salgada de pão de fôrma é irresistível e fácil de fazer

Torta de liquidificador com legumes e parmesão: veja como fazer

Para celebrar o Dia da Pizza, faça em casa uma caprese especial

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

A jornalista estava internada em estado grave no Hospital João XXIII, em Belo Horizonte
Após cinegrafista, morre repórter da Band vítima de acidente em estrada de Minas Gerais
Barril de petróleo
Diante do colapso global, um novo Brasil
Imagem de destaque
Horóscopo semanal: previsões dos signos de 20 a 26 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados