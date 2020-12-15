Pizza rápida de frigideira é uma boa pedida para o lanche

Quer uma ideia de lanche rápido e fácil de preparar para os dias de preguiça (ou de muito cansaço) na cozinha? Pizza de frigideira é infalível. A massa fica pronta em menos de 15 minutos e você pode cobrir com o que a sua imaginação mandar. Dica: tenha sempre um bom molho de tomate à mão, e se for caseiro, melhor ainda. Confira o passo a passo:
MASSA DE PIZZA RÁPIDA DE FRIGIDEIRA
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 15 minutos
Execução: fácil
Tempo de preparo: 15 minutos
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- 2 xícaras (chá) de farinha de trigo tipo 1
- 1 colher (sopa) de fermento químico em pó
- 1 pitada de sal
- 1 xícara (chá) de água
- 1 fio de azeite extravirgem
- MODO DE PREPARO:
- Misture bem a farinha, o fermento, o sal, o azeite e a água.
- Divida a massa em porções menores e deixe descansar por 10 minutos.
- Abra a massa com um rolo e coloque o disco em uma frigideira quente.
- Deixe dourar de um lado e vire a massa para dourar do outro.
- Espalhe a cobertura e deixe derreter.
- Cobertura sugerida: molho de tomate, muçarela ralada, tomates cereja e folhas de manjericão.
Receita cedida pela marca Renata.