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Cremosa

Torta salgada de pão de fôrma é irresistível e fácil de fazer

A receita da apresentadora Ana Maria Braga tem recheio suculento de frango e cobertura à base de purê de batata, maionese e requeijão
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2020 às 06:00

Publicado em 12 de Dezembro de 2020 às 06:00

Torta salgada de pão de fôrma com recheio de frango, por Ana Maria Braga
Torta salgada de pão combina com diversas ocasiões Crédito: Anamariabraga.globo.com
Quem resiste àquela famosa torta salgada feita com pão de fôrma e coberta por um delicioso creme à base de batata, maionese e requeijão? Ninguém, possivelmente. Pois a receita dessa gostosura é bem fácil e combina com diversas ocasiões: lanche, brunch, aniversário, batizado, chá das cinco, coffee break...pode ter certeza de que não vai sobrar nenhum pedaço!

TORTA SALGADA DE PÃO DE FÔRMA COM RECHEIO DE FRANGO

Rendimento: 30 fatias, em média 
Tempo de preparo: 30 minutos
Execução: fácil
INGREDIENTES: 
  • Base da torta:
  • 3 pacotes de pão de fôrma sem casca
  • 100g de maionese
  • 100g de requeijão cremoso
  • 300g de batatas cozidas e espremidas
  • Recheio:
  • 1 kg de frango desfiado
  • 200g de molho de tomate
  • 200g de requeijão
  • 1 cebola picada
  • 2 dentes de alho picados
  • Salsa e cebolinha
  • 1 lata de milho escorrido
  • Sal e pimenta-do-reino
  • Decoração:
  • 1 pacote de batata palha
  • 1 cenoura ralada
  • 1 lata de milho
  • 1 lata de ervilha
  • 1 beterraba ralada
  • 2 tomates
MODO DE PREPARO:
  1. Comece preparando o recheio. Refogue a cebola e o alho até dourar levemente, acrescente o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino. 
  2. Adicione ao frango o restante dos ingredientes e deixe cozinhar e reduzir até ficar cremoso. Espere esfriar antes de rechear a torta.
  3. Para fazer a cobertura, você vai misturar a batata, o requeijão e a maionese até formar um creme lisinho. Tempere com sal e pimenta.
  4. Agora, a montagem: em um aro redondo ou em uma fôrma à sua escolha, intercale camadas de pão e recheio até completar o recipiente.
  5. Deixe descansar por 30 minutos na geladeira.
  6. Desenforme e passe a cobertura com uma espátula. 
  7. Decore com cenoura, beterraba, milho, ervilha e batata palha. 
  8. Para finalizar, e se desejar, descasque os tomates e enrole formando flores.
  9. Sirva a torta fria ou gelada. 
Receita do site Anamariabraga.globo.com. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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