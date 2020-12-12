Torta salgada de pão de fôrma é irresistível e fácil de fazer

Comece preparando o recheio. Refogue a cebola e o alho até dourar levemente, acrescente o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino.

Adicione ao frango o restante dos ingredientes e deixe cozinhar e reduzir até ficar cremoso. Espere esfriar antes de rechear a torta.

Para fazer a cobertura, você vai misturar a batata, o requeijão e a maionese até formar um creme lisinho. Tempere com sal e pimenta.



Agora, a montagem: em um aro redondo ou em uma fôrma à sua escolha, intercale camadas de pão e recheio até completar o recipiente.



Deixe descansar por 30 minutos na geladeira.



Desenforme e passe a cobertura com uma espátula.

Decore com cenoura, beterraba, milho, ervilha e batata palha.

Para finalizar, e se desejar, descasque os tomates e enrole formando flores.

