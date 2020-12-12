Torta salgada de pão de fôrma é irresistível e fácil de fazer

Quem resiste àquela famosa torta salgada feita com pão de fôrma e coberta por um delicioso creme à base de batata, maionese e requeijão? Ninguém, possivelmente. Pois a receita dessa gostosura é bem fácil e combina com diversas ocasiões: lanche, brunch, aniversário, batizado, chá das cinco, coffee break...pode ter certeza de que não vai sobrar nenhum pedaço!
TORTA SALGADA DE PÃO DE FÔRMA COM RECHEIO DE FRANGO
Rendimento: 30 fatias, em média
Tempo de preparo: 30 minutos
Execução: fácil
Tempo de preparo: 30 minutos
Execução: fácil
INGREDIENTES:
- Base da torta:
- 3 pacotes de pão de fôrma sem casca
- 100g de maionese
- 100g de requeijão cremoso
- 300g de batatas cozidas e espremidas
- Recheio:
- 1 kg de frango desfiado
- 200g de molho de tomate
- 200g de requeijão
- 1 cebola picada
- 2 dentes de alho picados
- Salsa e cebolinha
- 1 lata de milho escorrido
- Sal e pimenta-do-reino
- Decoração:
- 1 pacote de batata palha
- 1 cenoura ralada
- 1 lata de milho
- 1 lata de ervilha
- 1 beterraba ralada
- 2 tomates
MODO DE PREPARO:
- Comece preparando o recheio. Refogue a cebola e o alho até dourar levemente, acrescente o frango e tempere com sal e pimenta-do-reino.
- Adicione ao frango o restante dos ingredientes e deixe cozinhar e reduzir até ficar cremoso. Espere esfriar antes de rechear a torta.
- Para fazer a cobertura, você vai misturar a batata, o requeijão e a maionese até formar um creme lisinho. Tempere com sal e pimenta.
- Agora, a montagem: em um aro redondo ou em uma fôrma à sua escolha, intercale camadas de pão e recheio até completar o recipiente.
- Deixe descansar por 30 minutos na geladeira.
- Desenforme e passe a cobertura com uma espátula.
- Decore com cenoura, beterraba, milho, ervilha e batata palha.
- Para finalizar, e se desejar, descasque os tomates e enrole formando flores.
- Sirva a torta fria ou gelada.
Receita do site Anamariabraga.globo.com. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.