Torta de liquidificador com legumes e parmesão: veja como fazer

Tortas de liquidificador são relativamente fáceis de preparar e perfeitas para servir em um lanche ou no brunch de fim de semana. A de legumes que você verá a seguir é gratinada com parmesão e, fatiada em quadrados generosos, rende 10 porções. Gostou dessa dica vegetariana? Acompanhe as instruções de preparo, passo a passo: