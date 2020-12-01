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Vegetariana

Torta de liquidificador com legumes e parmesão: veja como fazer

Perfeita para o lanche ou para um brunch de fim de semana, a receita fica pronta em menos de 1 hora e rende 10 fatias generosas

Publicado em 01 de Dezembro de 2020 às 09:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2020 às 09:00
Receita de torta de liquidificador recheada com legumes
Torta de liquidificador recheada com legumes: fácil de fazer e irresistível Crédito: Estúdio Gastronômico Luna Garcia
Tortas de liquidificador são relativamente fáceis de preparar e perfeitas para servir em um lanche ou no brunch de fim de semana. A de legumes que você verá a seguir é gratinada com parmesão e, fatiada em quadrados generosos, rende 10 porções. Gostou dessa dica vegetariana? Acompanhe as instruções de preparo, passo a passo:  

TORTA DE LEGUMES GRATINADA COM PARMESÃO

Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 50 minutos
Execução: fácil
INGREDIENTES:
  • Massa:
  • 3 xícaras (chá) de farinha de trigo
  • Meia xícara (chá) de queijo parmesão ralado
  • 3 ovos
  • 3 xícaras (chá) de leite
  • Meia xícara (chá) de óleo vegetal
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
  • Recheio:
  • 2 dentes de alho picados
  • 1 cebola picada
  • 2 tomates picados sem sementes
  • Meia xícara (chá) de milho verde
  • Meia xícara (chá) de ervilha
  • Meia xícara (chá) de cenoura cortada em cubos
  • Meia xícara (chá) de vagem
  • Meia xícara (chá) de azeitona
  • 1 colher (chá) de sal
  • 1 colher (sopa) de orégano
  • Meia colher (chá) de pimenta-do-reino moída (opcional)
  • Meia xícara (chá) de salsa picada
  • Meia xícara (chá) de queijo parmesão ralado para gratinar
MODO DE PREPARO:
  1. Massa: no liquidificador, bata os ovos com leite, óleo e queijo ralado até obter uma mistura homogênea. 
  2. Coloque essa mistura do liquidificador em um recipiente fundo.
  3. Acrescente a farinha de trigo aos poucos e o fermento. Misture bem.
  4. Recheio: em uma tigela, coloque todos os ingredientes do recheio já picados e acrescente sal, pimenta (opcional), orégano e a salsinha. Misture.
  5. Montagem: unte uma forma retangular com óleo vegetal e despeje metade da massa. Coloque o recheio e cubra com o restante da massa. Cubra com parmesão ralado e leve ao forno a 180ºC por 40 minutos.
  6. Espere esfriar para cortar em quadradinhos.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.

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