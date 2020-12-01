Torta de liquidificador com legumes e parmesão: veja como fazer

Tortas de liquidificador são relativamente fáceis de preparar e perfeitas para servir em um lanche ou no brunch de fim de semana. A de legumes que você verá a seguir é gratinada com parmesão e, fatiada em quadrados generosos, rende 10 porções. Gostou dessa dica vegetariana? Acompanhe as instruções de preparo, passo a passo:
TORTA DE LEGUMES GRATINADA COM PARMESÃO
Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 50 minutos
Execução: fácil
Tempo de preparo: 50 minutos
Execução: fácil
INGREDIENTES:
- Massa:
- 3 xícaras (chá) de farinha de trigo
- Meia xícara (chá) de queijo parmesão ralado
- 3 ovos
- 3 xícaras (chá) de leite
- Meia xícara (chá) de óleo vegetal
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- Recheio:
- 2 dentes de alho picados
- 1 cebola picada
- 2 tomates picados sem sementes
- Meia xícara (chá) de milho verde
- Meia xícara (chá) de ervilha
- Meia xícara (chá) de cenoura cortada em cubos
- Meia xícara (chá) de vagem
- Meia xícara (chá) de azeitona
- 1 colher (chá) de sal
- 1 colher (sopa) de orégano
- Meia colher (chá) de pimenta-do-reino moída (opcional)
- Meia xícara (chá) de salsa picada
- Meia xícara (chá) de queijo parmesão ralado para gratinar
MODO DE PREPARO:
- Massa: no liquidificador, bata os ovos com leite, óleo e queijo ralado até obter uma mistura homogênea.
- Coloque essa mistura do liquidificador em um recipiente fundo.
- Acrescente a farinha de trigo aos poucos e o fermento. Misture bem.
- Recheio: em uma tigela, coloque todos os ingredientes do recheio já picados e acrescente sal, pimenta (opcional), orégano e a salsinha. Misture.
- Montagem: unte uma forma retangular com óleo vegetal e despeje metade da massa. Coloque o recheio e cubra com o restante da massa. Cubra com parmesão ralado e leve ao forno a 180ºC por 40 minutos.
- Espere esfriar para cortar em quadradinhos.
Fonte: Renata. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas.