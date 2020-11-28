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Fácil de fazer

Polenta com creme de camembert e tomatinhos assados: veja receita

A combinação cremosa pode ser oferecida como entrada ou servida em um café da tarde. Ela é finalizada com tomates de sabor apurado pelo calor do forno
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2020 às 06:00

Publicado em 28 de Novembro de 2020 às 06:00

Polenta cremosa com creme de camembert e tomate cereja assado
Polenta cremosa com queijo e tomate: receita aconchegante e simples de preparar Crédito: Tirolez/Divulgação
Na lista das comidas mais aconchegantes que existem, a polenta é a protagonista da receita que mostraremos a seguir. Trata-se de um creme com camembert, queijo francês de massa mole e mofo branco, de sabor rico e amanteigado, hoje em dia encontrado facilmente nos supermercados.
A preparação pode ser oferecida como entrada ou servida em um café da tarde. Por cima da polentinha mole, vão tomates-cereja de sabor apurado pelo calor do forno. Veja só como é fácil preparar:

POLENTA MOLE COM CREME DE CAMEMBERT E TOMATINHOS ASSADOS

Rendimento: 4 porções 
Tempo de preparo: 40 minutos
Execução: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 1 caixinha de tomates-cereja 
  • 1 xícara de fubá
  • 500ml de água
  • Azeite de oliva extravirgem a gosto
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto
  • 2 colheres (sopa) de manteiga
  • 1 peça de queijo camembert 
  • 100ml de creme de leite fresco
  • Tomilho fresco a gosto
  • MODO DE PREPARO:
  1. Corte os tomates-cereja ao meio e disponha em uma assadeira.
  2. Tempere os tomatinhos com sal, pimenta, azeite e tomilho fresco.
  3. Leve para assar em forno preaquecido (150ºC) por 20 minutos. Reserve.
  4. Em uma panela, ferva a água com sal e manteiga.
  5. Quando levantar fervura, vá juntando o fubá aos poucos e misture com o batedor de arame para não empelotar. 
  6. Cozinhe, mexendo sempre, por aproximadamente 20 minutos.
  7. Acerte o sal e acrescente um fio de azeite. 
  8. Derreta o queijo camembert com o creme de leite em uma frigideira em fogo baixo.
  9. Monte a polenta em um prato com pequenos sulcos e preencha com o creme de queijo.
  10. Sirva com os tomatinhos assados e use tomilho fresco para decorar.
Receita cedida pela marca Tirolez.

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