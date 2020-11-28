Polenta com creme de camembert e tomatinhos assados: veja receita

Na lista das comidas mais aconchegantes que existem, a polenta é a protagonista da receita que mostraremos a seguir. Trata-se de um creme com camembert, queijo francês de massa mole e mofo branco, de sabor rico e amanteigado, hoje em dia encontrado facilmente nos supermercados.
A preparação pode ser oferecida como entrada ou servida em um café da tarde. Por cima da polentinha mole, vão tomates-cereja de sabor apurado pelo calor do forno. Veja só como é fácil preparar:
POLENTA MOLE COM CREME DE CAMEMBERT E TOMATINHOS ASSADOS
Rendimento: 4 porções
Tempo de preparo: 40 minutos
Execução: fácil
Tempo de preparo: 40 minutos
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- 1 caixinha de tomates-cereja
- 1 xícara de fubá
- 500ml de água
- Azeite de oliva extravirgem a gosto
- Sal e pimenta-do-reino a gosto
- 2 colheres (sopa) de manteiga
- 1 peça de queijo camembert
- 100ml de creme de leite fresco
- Tomilho fresco a gosto
- MODO DE PREPARO:
- Corte os tomates-cereja ao meio e disponha em uma assadeira.
- Tempere os tomatinhos com sal, pimenta, azeite e tomilho fresco.
- Leve para assar em forno preaquecido (150ºC) por 20 minutos. Reserve.
- Em uma panela, ferva a água com sal e manteiga.
- Quando levantar fervura, vá juntando o fubá aos poucos e misture com o batedor de arame para não empelotar.
- Cozinhe, mexendo sempre, por aproximadamente 20 minutos.
- Acerte o sal e acrescente um fio de azeite.
- Derreta o queijo camembert com o creme de leite em uma frigideira em fogo baixo.
- Monte a polenta em um prato com pequenos sulcos e preencha com o creme de queijo.
- Sirva com os tomatinhos assados e use tomilho fresco para decorar.
Receita cedida pela marca Tirolez.