Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fácil de fazer

Tomate confit: veja a receita de Raíssa Franzotti, do blog Cozinha da Rá

Prestes a abrir uma delicatéssen em Vitória, no Bairro República, a chef e blogueira Raíssa Franzotti ensina a preparar uma de suas receitas mais famosas

Publicado em 18 de Janeiro de 2020 às 10:01

Redação de A Gazeta

Tomatinhos cereja confitados, por Raíssa Franzotti Crédito: Caio Fernandes
  • INGREDIENTES:
  • 600g de tomates cereja
  • 3 dentes de alho descascados e cortados em lâminas
  • 1 e 1/2 xícara (chá) de azeite
  • 1 colher (café) de pimenta calabresa
  • Ervas frescas a gosto (a chef sugere alecrim, tomilho, sálvia ou orégano, que resistem bem ao calor da cocção)
  • 1 colher (café) de açúcar
  • 1 colher (chá) de sal
  • Dica: se for usar tomates italianos ou os tradicionais, corte em quatro partes e descarte as sementes.

MODO DE PREPARO:

Lave bem os tomates, corte-os ao meio no sentido do comprimento e acomode-os em um tabuleiro. Regue-os com o azeite e salpique o sal e o açúcar. Espalhe sobre eles a pimenta calabresa, o alho, as folhas e os ramos de ervas. Leve-os ao forno baixo (160º-180°) por cerca de 1 hora e 20 minutos.
Na metade do tempo, retire o tabuleiro do forno e regue os tomatinhos com o azeite do próprio refratário. Retorne para assar e, quando os tomates murcharem e ficarem com o aspecto levemente enrugado, desligue o forno e retire o tabuleiro. Coma com pães, saladas, finalize massas, risotos, quiches ou o que mais sua imaginação permitir.

Rendimento:

4 porções de 100g cada uma

Tempo:

90 minutos

Complexidade:

Fácil

Receita de Raíssa Franzotti, chef da Delicatus Gourmet (que abrirá em breve, no Bairro República) e do blog Cozinha da Rá

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados