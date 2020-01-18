Tomate confit: veja a receita de Raíssa Franzotti, do blog Cozinha da Rá

- INGREDIENTES:
- 600g de tomates cereja
- 3 dentes de alho descascados e cortados em lâminas
- 1 e 1/2 xícara (chá) de azeite
- 1 colher (café) de pimenta calabresa
- Ervas frescas a gosto (a chef sugere alecrim, tomilho, sálvia ou orégano, que resistem bem ao calor da cocção)
- 1 colher (café) de açúcar
- 1 colher (chá) de sal
- Dica: se for usar tomates italianos ou os tradicionais, corte em quatro partes e descarte as sementes.
MODO DE PREPARO:
Lave bem os tomates, corte-os ao meio no sentido do comprimento e acomode-os em um tabuleiro. Regue-os com o azeite e salpique o sal e o açúcar. Espalhe sobre eles a pimenta calabresa, o alho, as folhas e os ramos de ervas. Leve-os ao forno baixo (160º-180°) por cerca de 1 hora e 20 minutos.
Na metade do tempo, retire o tabuleiro do forno e regue os tomatinhos com o azeite do próprio refratário. Retorne para assar e, quando os tomates murcharem e ficarem com o aspecto levemente enrugado, desligue o forno e retire o tabuleiro. Coma com pães, saladas, finalize massas, risotos, quiches ou o que mais sua imaginação permitir.
Rendimento:
4 porções de 100g cada uma
Tempo:
90 minutos
Complexidade:
Fácil