Confira receita rápida de polenta cremosa com gorgonzola

Em uma panela grande, leve a água e o sal ao fogo médio. Quando ferver, diminua o fogo e adicione o fubá aos poucos, em fio constante, mexendo com um batedor de arame. Quando a polenta começar a ferver, acrescente o azeite e continue mexendo sem parar até que a massa comece a soltar da panela. Tempere com pimenta-do-reino moída na hora a gosto, e misture bem.