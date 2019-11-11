Confira receita rápida de polenta cremosa com gorgonzola

Ingredientes:
- 1 xicara de chá de fubá pré-cozido
- 1 litro de água
- 1 colher de chá de sal
- 1 colher de sopa de azeite
- 80 g de queijo gorgonzola
- Pimenta-do-reino
Modo de preparo:
Em uma panela grande, leve a água e o sal ao fogo médio. Quando ferver, diminua o fogo e adicione o fubá aos poucos, em fio constante, mexendo com um batedor de arame. Quando a polenta começar a ferver, acrescente o azeite e continue mexendo sem parar até que a massa comece a soltar da panela. Tempere com pimenta-do-reino moída na hora a gosto, e misture bem.
Em refratários individuais, monte camadas de polenta e queijo gorgonzola picados em pequenos pedaços deixando o refratário escolhido com a última camada de queijo. Feito isso, leve ao forno preaquecido por 10 minutos apenas para que o queijo derreta e incorpore melhor à polenta.
Rendimento:
6 porções
Tempo:
25 minutos
Complexidade:
Fácil