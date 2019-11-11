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Rende 6 porções

Confira receita rápida de polenta cremosa com gorgonzola

O clima já esquentou, mas tem frente fria chegando por aí e essa polentinha combina bem com dias chuvosos. Confira!
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

11 nov 2019 às 13:13

Publicado em 11 de Novembro de 2019 às 13:13

Polenta cremosa com gorgonzola fica pronta em 25 minutos. Crédito: Ara Fotografia/Divulgação

Ingredientes:

  • 1 xicara de chá de fubá pré-cozido
  • 1 litro de água
  • 1 colher de chá de sal
  • 1 colher de sopa de azeite
  • 80 g de queijo gorgonzola
  • Pimenta-do-reino  

Modo de preparo:

Em uma panela grande, leve a água e o sal ao fogo médio. Quando ferver, diminua o fogo e adicione o fubá aos poucos, em fio constante, mexendo com um batedor de arame. Quando a polenta começar a ferver, acrescente o azeite e continue mexendo sem parar até que a massa comece a soltar da panela. Tempere com pimenta-do-reino moída na hora a gosto, e misture bem.
Em refratários individuais, monte camadas de polenta e queijo gorgonzola picados em pequenos pedaços deixando o refratário escolhido com a última camada de queijo. Feito isso, leve ao forno preaquecido por 10 minutos apenas para que o queijo derreta e incorpore melhor à polenta.

Rendimento:

6 porções

Tempo:

25 minutos

Complexidade:

Fácil

Fonte: Tirolez

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