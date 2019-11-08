Receita para petiscar: bolinho de queijos em crosta de macarrão

Ingredientes:
- 1 pacote de macarrão cabelo de anjo
- 1 ovo inteiro
- 3 claras de ovos
- 500 gramas de queijo minas frescal
- 300 gramas de queijo muçarela ralada
- 300 gramas de queijo prato ralado
- 150 gramas de parmesão ralado
- 1 xícara de chá de farinha de trigo
Modo de preparo:
Junte todos os queijos em uma tigela grande, acrescente farinha e um ovo inteiro. Mexa até que forme uma massa homogênea. Faça bolinhas pequenas e reserve.
Triture com as mãos o macarrão cabelo de anjo em uma forma.
Em uma tigela menor, bata as três claras de ovos. Passe as bolinhas na clara e em seguida empane no macarrão. Frite em óleo quente.
Rendimento:
10 bolinhos
Tempo:
30 minutos
Complexidade:
Fácil