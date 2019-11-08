Receita para petiscar: bolinho de queijos em crosta de macarrão

Bolinhos de queijos com crosta de macarrão cabelo de anjo, por Melchior Neto. Crédito: Máxima Assessoria de Imprensa/Divulgação

Ingredientes:

1 pacote de macarrão cabelo de anjo



1 ovo inteiro



3 claras de ovos



500 gramas de queijo minas frescal



300 gramas de queijo muçarela ralada



300 gramas de queijo prato ralado



150 gramas de parmesão ralado



1 xícara de chá de farinha de trigo

Modo de preparo:

Junte todos os queijos em uma tigela grande, acrescente farinha e um ovo inteiro. Mexa até que forme uma massa homogênea. Faça bolinhas pequenas e reserve.

Triture com as mãos o macarrão cabelo de anjo em uma forma.

Em uma tigela menor, bata as três claras de ovos. Passe as bolinhas na clara e em seguida empane no macarrão. Frite em óleo quente.