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Receita para petiscar: bolinho de queijos em crosta de macarrão

Bolinho Fio Maravilha é uma criação do chef paulista Melchior Neto, prática e rápida de fazer. Confira!
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

08 nov 2019 às 17:19

Publicado em 08 de Novembro de 2019 às 17:19

Bolinhos de queijos com crosta de macarrão cabelo de anjo, por Melchior Neto. Crédito: Máxima Assessoria de Imprensa/Divulgação

Ingredientes:

  • 1 pacote de macarrão cabelo de anjo
  • 1 ovo inteiro
  • 3 claras de ovos
  • 500 gramas de queijo minas frescal
  • 300 gramas de queijo muçarela ralada
  • 300 gramas de queijo prato ralado
  • 150 gramas de parmesão ralado
  • 1 xícara de chá de farinha de trigo

Modo de preparo:

Junte todos os queijos em uma tigela grande, acrescente farinha e um ovo inteiro. Mexa até que forme uma massa homogênea. Faça bolinhas pequenas e reserve.
Triture com as mãos o macarrão cabelo de anjo em uma forma.
Em uma tigela menor, bata as três claras de ovos. Passe as bolinhas na clara e em seguida empane no macarrão. Frite em óleo quente.

Rendimento:

10 bolinhos

Tempo:

30 minutos

Complexidade:

Fácil

Receita do chef Melchior Neto, dos restaurantes Bistrô 558, Gema e Botequim Carioca, em Santo André-SP.

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