Já comeu moqueca frita? Aprenda a receita do Bar do Ceará

Ingredientes:
- 2 cebolas médias picadas
- 3 tomates picados
- 220g de farinha de tapioca
- 20ml de azeite
- 3 dentes de alho
- 1 tablete de caldo de peixe
- 3 ovos
- Colorau, sal e tempero verde (coentro e cebolinha) a gosto
- Farinha de rosca para empanar
- Óleo para fritar
Modo de preparo:
Em uma panela, em fogo médio, adicione o azeite e o alho até dourar. Coloque o colorau e a cebola, deixando fritar por cerca de dois minutos. Em seguida, acrescente o tomate e o peixe já temperado com sal. Refogue por dez minutos, adicione o tablete de caldo de peixe dissolvido em 200ml de água quente. Salpique o coentro e a cebolinha verde e deixe ferver. Aos poucos, vá povilhando a farinha de tapioca até engrossar, sempre mexendo.
Separe uma assadeira, despeje a mistura feita com a tapioca e deixe esfriar. Leve à geladeira por duas horas. Depois de frio, corte em cubos no tamanho que desejar, passe os cubos na farinha de rosca, nos ovos batidos misturados com 50ml de água e novamente na farinha de rosca. Frite os cubos imersos no óleo com temperatura média e sirva.
Rendimento:
10 unidades.
Tempo:
2h30min.
Complexidade:
Média.