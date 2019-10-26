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Já comeu moqueca frita? Aprenda a receita do Bar do Ceará

Releitura do mais famoso prato capixaba foi campeã no Roda de Boteco de 2009

Publicado em 26 de Outubro de 2019 às 09:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 out 2019 às 09:01
Moqueca frita do Bar do Ceará, em Vitória. Crédito: José Alberto Jr./Divulgação

Ingredientes:

  • 2 cebolas médias picadas
  • 3 tomates picados 
  • 220g de farinha de tapioca 
  • 20ml de azeite 
  • 3 dentes de alho 
  • 1 tablete de caldo de peixe 
  • 3 ovos 
  • Colorau, sal e tempero verde (coentro e cebolinha) a gosto 
  • Farinha de rosca para empanar
  • Óleo para fritar

Modo de preparo:

Em uma panela, em fogo médio, adicione o azeite e o alho até dourar. Coloque o colorau e a cebola, deixando fritar por cerca de dois minutos. Em seguida, acrescente o tomate e o peixe já temperado com sal. Refogue por dez minutos, adicione o tablete de caldo de peixe dissolvido em 200ml de água quente. Salpique o coentro e a cebolinha verde e deixe ferver. Aos poucos, vá povilhando a farinha de tapioca até engrossar, sempre mexendo.
Separe uma assadeira, despeje a mistura feita com a tapioca e deixe esfriar. Leve à geladeira por duas horas. Depois de frio, corte em cubos no tamanho que desejar, passe os cubos na farinha de rosca, nos ovos batidos misturados com 50ml de água e novamente na farinha de rosca. Frite os cubos imersos no óleo com temperatura média e sirva.

Rendimento:

10 unidades.

Tempo:

2h30min.

Complexidade:

Média.

Receita de Lourival Nepomuceno, proprietário do Bar do Ceará, retirada do livro "Roda de Boteco - História e Gastronomia", de Guilherme Sillva. Petisco campeão no festival Roda de Boteco de 2009.

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