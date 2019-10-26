Já comeu moqueca frita? Aprenda a receita do Bar do Ceará

Em uma panela, em fogo médio, adicione o azeite e o alho até dourar. Coloque o colorau e a cebola, deixando fritar por cerca de dois minutos. Em seguida, acrescente o tomate e o peixe já temperado com sal. Refogue por dez minutos, adicione o tablete de caldo de peixe dissolvido em 200ml de água quente. Salpique o coentro e a cebolinha verde e deixe ferver. Aos poucos, vá povilhando a farinha de tapioca até engrossar, sempre mexendo.