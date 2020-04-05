Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Gratinado

Receita: creme de mandioquinha com cebolas caramelizadas

Ótima opção vegetariana para servir como acompanhamento nas refeições, o creme fica pronto em aproximadamente 30 minutos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

05 abr 2020 às 09:01

Publicado em 05 de Abril de 2020 às 09:01

Creme de mandioquinha com cebolas caramelizadas
Crédito: Tirolez/Divulgação
  • INGREDIENTES: 
  • 500g de purê de mandioquinha (cozida e passada na peneira)
  • 1 xícara (chá) de creme de leite fresco (200 ml)
  • 1 colher (chá) de sal (4 g)
  • ½ xícara (chá) de queijo parmesão ralado (55 g)
  • Noz-moscada (preferencialmente ralada na hora)
  • 6 colheres (sopa) de requeijão cremoso (78 g)
  • 1 colher (sopa) de açúcar (13 g)
  • 1 cebola média em tiras finas (140 g)

MODO DE PREPARO:

Preaqueça o forno a 180 ºC. Em uma tigela, misture bem a mandioquinha, o creme de leite, o sal e 2 colheres (sopa) de queijo parmesão e adicione noz-moscada a gosto. Distribua metade da mistura em 6 tigelas refratárias individuais (9 cm de diâmetro x 4 cm de profundidade).
Coloque 1 colher (sopa) de requeijão cremoso no centro de cada tigela, cubra com o restante do creme de mandioquinha e alise a superfície. Em uma frigideira pequena, leve ao fogo o açúcar, mexendo sempre, até começar a caramelizar. Adicione a cebola e mexa até que fique levemente murcha e caramelizada.
Distribua as cebolas nas tigelas e polvilhe com o restante do queijo parmesão. Coloque as tigelas em uma assadeira e leve ao forno por 15 minutos, ou até gratinar. Dica: se preferir, faça a receita sem a cebola caramelizada. Utilize uma travessa de 30 cm x 20 cm. Sirva quente!

Rendimento:

4 a 6 porções

Tempo de preparo:

30 minutos

Complexidade:

Fácil

Fonte: Tirolez.

Veja Também

Receita sem carne: bolonhesa vegetariano com lentilha e cogumelo

Falafel, o delicioso bolinho que agrada vegetarianos e carnívoros

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem BBC Brasil
Por que Gilmar Mendes pediu à PGR para investigar relator da CPI do Crime Organizado
Turismo: o avanço da capixaba Apex Partners na CVC
Imagem BBC Brasil
Ramagem é solto nos EUA após dois dias detido pelo ICE: o que sabe

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados