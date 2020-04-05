Receita: creme de mandioquinha com cebolas caramelizadas

Crédito: Tirolez/Divulgação

INGREDIENTES:

500g de purê de mandioquinha (cozida e passada na peneira)

1 xícara (chá) de creme de leite fresco (200 ml)



1 colher (chá) de sal (4 g)



½ xícara (chá) de queijo parmesão ralado (55 g)



Noz-moscada (preferencialmente ralada na hora)



6 colheres (sopa) de requeijão cremoso (78 g)



1 colher (sopa) de açúcar (13 g)



1 cebola média em tiras finas (140 g)



MODO DE PREPARO:

Preaqueça o forno a 180 ºC. Em uma tigela, misture bem a mandioquinha, o creme de leite, o sal e 2 colheres (sopa) de queijo parmesão e adicione noz-moscada a gosto. Distribua metade da mistura em 6 tigelas refratárias individuais (9 cm de diâmetro x 4 cm de profundidade).

Coloque 1 colher (sopa) de requeijão cremoso no centro de cada tigela, cubra com o restante do creme de mandioquinha e alise a superfície. Em uma frigideira pequena, leve ao fogo o açúcar, mexendo sempre, até começar a caramelizar. Adicione a cebola e mexa até que fique levemente murcha e caramelizada.

Distribua as cebolas nas tigelas e polvilhe com o restante do queijo parmesão. Coloque as tigelas em uma assadeira e leve ao forno por 15 minutos, ou até gratinar. Dica: se preferir, faça a receita sem a cebola caramelizada. Utilize uma travessa de 30 cm x 20 cm. Sirva quente!