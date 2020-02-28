Falafel, o delicioso bolinho que agrada a vegetarianos e onívoros

Falafel: bolinho de grão de bico tem origem oriental Crédito: Bia Brunow

O Falafel é um bolinho de grão-de-bico originário do Oriente Médio que leva temperos frescos e secos e é uma ótima opção para quem quer diminuir o consumo de carne. Conheci a iguaria em uma barraquinha de rua de Nova York, me apaixonei e desde então tento encontrar a receita ideal que me faça lembrar aquela textura perfeita e aquele sabor sublime.

Na versão que mostro a seguir, a massa é moldada na forma de disquinhos e frita em um fio de azeite bem quente. Confira:

INGREDIENTES:

300g de grão-de-bico (deixe os grãos de molho por no mínimo 12 horas)



1 ramo de salsinha



1 ramo de coentro

1 ramo de hortelã

1 cebola branca cortada em cubos

1 colher de gergelim

Meia colher (chá) de bicarbonato de sódio

2 dentes de alho

Sal e pimenta

Meia colher (chá) de cominho

1 colher (chá) de pimenta síria

1/4 colher (chá) de páprica defumada

Azeite (ou óleo) para fritar

COMO FAZER

Escorra o grão-de-bico e seque bem. Em um processador, junte metade do grão-de-bico, os temperos verdes, a cebola em cubos, o alho descascado e os temperos secos. Processe até formar uma pasta. Junte a outra metade do grão-de-bico e bata novamente. A ideia é ter uma textura mais rústica.

Adicione o bicarbonato e o gergelim e misture bem. Forme disquinhos do tamanho que preferir. Você pode fritá-los por imersão ou até grelhá-los em azeite. Sugiro que não use o forno, pois acaba secando demais o bolinho.

