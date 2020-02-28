Falafel, o delicioso bolinho que agrada a vegetarianos e onívoros

O Falafel é um bolinho de grão-de-bico originário do Oriente Médio que leva temperos frescos e secos e é uma ótima opção para quem quer diminuir o consumo de carne. Conheci a iguaria em uma barraquinha de rua de Nova York, me apaixonei e desde então tento encontrar a receita ideal que me faça lembrar aquela textura perfeita e aquele sabor sublime.
Na versão que mostro a seguir, a massa é moldada na forma de disquinhos e frita em um fio de azeite bem quente. Confira:
INGREDIENTES:
- 300g de grão-de-bico (deixe os grãos de molho por no mínimo 12 horas)
- 1 ramo de salsinha
- 1 ramo de coentro
- 1 ramo de hortelã
- 1 cebola branca cortada em cubos
- 1 colher de gergelim
- Meia colher (chá) de bicarbonato de sódio
- 2 dentes de alho
- Sal e pimenta
- Meia colher (chá) de cominho
- 1 colher (chá) de pimenta síria
- 1/4 colher (chá) de páprica defumada
- Azeite (ou óleo) para fritar
COMO FAZER
Escorra o grão-de-bico e seque bem. Em um processador, junte metade do grão-de-bico, os temperos verdes, a cebola em cubos, o alho descascado e os temperos secos. Processe até formar uma pasta. Junte a outra metade do grão-de-bico e bata novamente. A ideia é ter uma textura mais rústica.
Adicione o bicarbonato e o gergelim e misture bem. Forme disquinhos do tamanho que preferir. Você pode fritá-los por imersão ou até grelhá-los em azeite. Sugiro que não use o forno, pois acaba secando demais o bolinho.
"Você pode fazer um sanduba delicioso com tomate, pepino, cebola roxa, hortelã e um molhinho de iogurte com limão, ou servir o bolinho como petisco, com uma misturinha de tahine, limão e alho. É sucesso!"
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