Operação Bad Host cumpre mandados contra investigados por tráfico e assassinatos no ES

A Polícia Civil deflagrou, na madrugada desta terça-feira (12), a Operação Bad Host, com o objetivo de cumprir mandados contra investigados por tráfico de drogas, homicídios e outros crimes no Espírito Santo.





Ao todo, estão sendo cumpridos 27 mandados de prisão e nove mandados de busca e apreensão nos municípios de Itaguaçu, na região Noroeste, e Cariacica, na Grande Vitória.





Segundo a Polícia Civil, os alvos são investigados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa, comércio ilegal de armas, lavagem de capitais e homicídios.