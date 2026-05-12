Operação Bad Host cumpre mandados contra investigados por tráfico e assassinatos no ES

A Polícia Civil deflagrou, na madrugada desta terça-feira (12), a Operação Bad Host, com o objetivo de cumprir mandados contra investigados por tráfico de drogas, homicídios e outros crimes no Espírito Santo.
Ao todo, estão sendo cumpridos 27 mandados de prisão e nove mandados de busca e apreensão nos municípios de Itaguaçu, na região Noroeste, e Cariacica, na Grande Vitória.
Segundo a Polícia Civil, os alvos são investigados pelos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico, associação criminosa, comércio ilegal de armas, lavagem de capitais e homicídios.
As diligências seguem em andamento e, até o momento, a corporação ainda não divulgou o balanço das prisões e materiais apreendidos durante a ação.
A operação é coordenada pela Superintendência de Polícia Regional Serrana (SPRSR) e conta com apoio de equipes da Delegacia Regional de Colatina, Delegacia Regional de Santa Teresa, Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Cariacica, além da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) e do Núcleo de Operações e Transportes Aéreos (Notaer).