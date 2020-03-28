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Cremoso

Receita sem carne: bolonhesa vegetariano com lentilha e cogumelo

Preparo do molho criado pelo chef Vinicius Dias, do Urbanos, rende até 10 porções. Você pode fazer para toda a família ou para congelar e ir comendo aos poucos

Publicado em 28 de Março de 2020 às 08:30

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 mar 2020 às 08:30
Pappardelle com bolonhesa vegetariano do chef Vinicius Dias, do Urbanos
  Crédito: Vinicius Dias/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • 500g de lentilhas
  • 1 pote de cogumelos shiitake secos
  • 2 cebolas grandes
  • 1 maço de salsão 
  • 2 cenouras grandes
  • 4 dentes de alho 
  • 3 folhas de louro 
  • 1 maço de alecrim 
  • 1 maço de manjericão
  • 2 latas de tomate pelado
  • 500ml de creme de leite fresco 
  • 200ml de vinho branco
  • Sal e pimenta-do-reino a gosto.

MODO DE PREPARO:

Hidrate as lentilhas e os cogumelos secos por 1 hora. Escorra e só guarde a água dos cogumelos. Cozinhe as lentilhas em água e sal por 20 minutos até que fiquem al dente. Escorra. Pique a cebola, o salsão, o alho e a cenoura e refogue em azeite até a cebola ficar translúcida. Adicione os cogumelos e em seguida o vinho, deixando-o evaporar. Junte as lentilhas e refogue.
Adicione o tomate batido, a água dos cogumelos e deixe reduzir. Quando quase toda a água evaporar, adicione o creme de leite, o alecrim e o manjericão. Deixe em fogo baixo até obter a consistência desejada. Corrija o sal e tire do fogo. Sirva com o macarrão de sua preferência. Pappardelle é a massa sugerida pelo chef para servir com o molho.

Rendimento:

10 porções

Tempo:

2h30min

Complexidade:

média

Receita do chef Vinicius Dias, do Urbanos Burgers & Bar, em Vitória e Vila Velha.

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