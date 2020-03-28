Receita sem carne: bolonhesa vegetariano com lentilha e cogumelo

- INGREDIENTES:
- 500g de lentilhas
- 1 pote de cogumelos shiitake secos
- 2 cebolas grandes
- 1 maço de salsão
- 2 cenouras grandes
- 4 dentes de alho
- 3 folhas de louro
- 1 maço de alecrim
- 1 maço de manjericão
- 2 latas de tomate pelado
- 500ml de creme de leite fresco
- 200ml de vinho branco
- Sal e pimenta-do-reino a gosto.
MODO DE PREPARO:
Hidrate as lentilhas e os cogumelos secos por 1 hora. Escorra e só guarde a água dos cogumelos. Cozinhe as lentilhas em água e sal por 20 minutos até que fiquem al dente. Escorra. Pique a cebola, o salsão, o alho e a cenoura e refogue em azeite até a cebola ficar translúcida. Adicione os cogumelos e em seguida o vinho, deixando-o evaporar. Junte as lentilhas e refogue.
Adicione o tomate batido, a água dos cogumelos e deixe reduzir. Quando quase toda a água evaporar, adicione o creme de leite, o alecrim e o manjericão. Deixe em fogo baixo até obter a consistência desejada. Corrija o sal e tire do fogo. Sirva com o macarrão de sua preferência. Pappardelle é a massa sugerida pelo chef para servir com o molho.
Rendimento:
10 porções
Tempo:
2h30min
Complexidade:
média