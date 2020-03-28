Receita sem carne: bolonhesa vegetariano com lentilha e cogumelo

Hidrate as lentilhas e os cogumelos secos por 1 hora. Escorra e só guarde a água dos cogumelos. Cozinhe as lentilhas em água e sal por 20 minutos até que fiquem al dente. Escorra. Pique a cebola, o salsão, o alho e a cenoura e refogue em azeite até a cebola ficar translúcida. Adicione os cogumelos e em seguida o vinho, deixando-o evaporar. Junte as lentilhas e refogue.