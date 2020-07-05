Torta delícia de atum com palmito e tomate: confira a receita

Que tal uma torta com recheio farto e suculento e um visual de encher os olhos? A receita que sugerimos abaixo se encaixa nesse perfil e pode surpreender à mesa tanto no almoço como no jantar, ou então fazer bonito no brunch. Dica do chef Melchior Neto, de Santo André (SP), a torta delícia de atum com palmito e tomate é irresistível! Confira:
- INGREDIENTES:
- Massa:
- 3 xícaras (chá) de farinha de trigo
- 150g de manteiga gelada cortada em cubos
- ¾ de xícara (chá) de água gelada
- 1 pitada de sal
- 1 gema de ovo para pincelar
- Recheio:
- 1 colher (sopa) de azeite
- 1 colher (sopa) de manteiga
- ½ cebola roxa picada
- ½ cebola roxa em fatias (para finalizar)
- 10 tomates (cereja ou holandês) cortados ao meio
- 1 lata de atum sólido (escorra antes de usar)
- 1 vidro de palmito em conserva
- ½ xícara (chá) de azeitona verde picada
- 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
- 1 xícara (chá) de leite integral
- 200g de requeijão cremoso
- 2 colheres (sopa) de salsa picada
- MODO DE PREPARO:
- Massa: em uma tigela grande, misture a farinha com o sal, acrescente os cubos de manteiga e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa grossa. Adicione a água gelada e amasse até ficar lisa. Modele uma bola, envolva com plástico filme e leve à geladeira por pelo menos 1 hora. Após o descanso, retire a massa da geladeira e deixe em temperatura ambiente por cerca de 10 minutos antes de usá-la.
- Recheio: em uma panela, coloque o azeite e a manteiga e refogue a cebola picada. Adicione o atum escorrido ao refogado. Dissolva a farinha de trigo no leite e acrescente mexendo bem até engrossar. Por último, adicione o requeijão cremoso e a salsa.
- MONTAGEM:
- Unte uma forma de aro removível de 25cm de diâmetro com óleo e polvilhe farinha de trigo. Forre a forma com a massa e coloque o recheio.
- Por cima, acomode os tomates, a cebola roxa, a azeitona, a salsa, o palmito picado e pincele com a gema de ovo.
- Leve ao forno pré-aquecido a 200°C por 20 minutos ou até dourar.
- Retire do forno, deixe descansar por 10 minutos antes de servir. Regue com azeite e sirva com uma salada de folhas.
