Já para o forno!

Torta delícia de atum com palmito e tomate: confira a receita

A saborosa sugestão do chef paulista Melchior Neto pode ser preparada para almoço ou jantar e até mesmo servida em um brunch
Publicado em 05 de Julho de 2020 às 10:00

Torta leva atum, palmito, cebola roxa, tomate cereja e azeitona Crédito: Máxima Assessoria/Divulgação
Que tal uma torta com recheio farto e suculento e um visual de encher os olhos? A receita que sugerimos abaixo se encaixa nesse perfil e pode surpreender à mesa tanto no almoço como no jantar, ou então fazer bonito no brunch. Dica do chef Melchior Neto, de Santo André (SP), a torta delícia de atum com palmito e tomate é irresistível! Confira:
  • INGREDIENTES:
  • Massa:
  • 3 xícaras (chá) de farinha de trigo
  • 150g de manteiga gelada cortada em cubos
  • ¾ de xícara (chá) de água gelada
  • 1 pitada de sal
  • 1 gema de ovo para pincelar
  • Recheio:
  • 1 colher (sopa) de azeite
  • 1 colher (sopa) de manteiga
  • ½ cebola roxa picada
  • ½ cebola roxa em fatias (para finalizar)
  • 10 tomates (cereja ou holandês) cortados ao meio
  • 1 lata de atum sólido (escorra antes de usar)
  • 1 vidro de palmito em conserva
  • ½ xícara (chá) de azeitona verde picada
  • 2 colheres (sopa) de farinha de trigo
  • 1 xícara (chá) de leite integral
  • 200g de requeijão cremoso
  • 2 colheres (sopa) de salsa picada
  • MODO DE PREPARO: 
  1. Massa: em uma tigela grande, misture a farinha com o sal, acrescente os cubos de manteiga e misture com as pontas dos dedos até formar uma farofa grossa. Adicione a água gelada e amasse até ficar lisa. Modele uma bola, envolva com plástico filme e leve à geladeira por pelo menos 1 hora. Após o descanso, retire a massa da geladeira e deixe em temperatura ambiente por cerca de 10 minutos antes de usá-la.
  2. Recheio: em uma panela, coloque o azeite e a manteiga e refogue a cebola picada. Adicione o atum escorrido ao refogado. Dissolva a farinha de trigo no leite e acrescente mexendo bem até engrossar. Por último, adicione o requeijão cremoso e a salsa.
  • MONTAGEM: 
  1. Unte uma forma de aro removível de 25cm de diâmetro com óleo e polvilhe farinha de trigo. Forre a forma com a massa e coloque o recheio. 
  2. Por cima, acomode os tomates, a cebola roxa, a azeitona, a salsa, o palmito picado e pincele com a gema de ovo. 
  3. Leve ao forno pré-aquecido a 200°C por 20 minutos ou até dourar. 
  4. Retire do forno, deixe descansar por 10 minutos antes de servir. Regue com azeite e sirva com uma salada de folhas.
Veja mais em leia.ag/receitas.

Veja Também

Aprenda a fazer uma deliciosa torta de frango e creme de milho

Aprenda a fazer torta de carne moída com recheio cremoso

Torta de liquidificador de frango: receita para curtir nas férias

Este vídeo pode te interessar

