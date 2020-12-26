Torta de liquidificador de frango: receita para curtir nas férias

Nada como uma receita fácil de fazer e deliciosa de comer, concorda? A famosa torta salgada de liquidificador se encaixa direitinho nessa definição, e como já mostramos aqui o passo a passo de uma torta de liquidificador de legumes, ideal para vegetarianos, vamos agora à de frango, também infalível em qualquer lanche. Quer ver só?
TORTA DE LEGUMES DE LIQUIDIFICADOR
Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 1h10 minutos
Execução: fácil
Tempo de preparo: 1h10 minutos
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- Massa:
- 3 xícaras (chá) de farinha de trigo tipo 1
- 3 ovos
- 3 xícaras (chá) de leite
- 1 pacote de queijo parmesão tipo formaggio (100g)
- 1 colher (sopa) de fermento químico
- Recheio:
- 1 xícara (chá) de frango desfiado
- 1 lata de milho verde em conserva escorrido
- 2 tomates sem sementes picados
- 10 azeitonas verdes em rodelas
- 1 colher (chá) de sal
- 3 colheres (sopa) de salsa picada
- Cobertura:
- 1 colher (sopa) de queijo parmesão tipo formaggio
- MODO DE PREPARO:
- Recheio: em uma travessa, junte o frango, os tomates, o milho e as azeitonas. Acrescente o sal e a salsa picada, misture bem e reserve.
- Massa: em um liquidificador, bata todos os ingredientes líquidos e, em seguida, acrescente o restante dos ingredientes até obter uma massa homogênea.
- MONTAGEM:
- Unte uma assadeira retangular grande.
- Espalhe metade da massa na forma, adicione o recheio e finalize com o restante de massa.
- Polvilhe o queijo parmesão e leve ao forno a 180°C, já preaquecido, por cerca de 40 minutos ou até dourar.
- Espere esfriar para cortar em quadradinhos e sirva!
Receita cedida pela marca Renata.