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Torta de liquidificador de frango: receita para curtir nas férias

A guloseima é super fácil de fazer e deliciosa de comer. Esta que escolhemos rende 10 fatias generosas para servir no lanche
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 dez 2020 às 06:01

Publicado em 26 de Dezembro de 2020 às 06:01

Torta de liquidificador de frango
Nesta receita, a torta leva queijo parmesão tipo formaggio  Crédito: Estúdio Gastronômico Luna Garcia
Nada como uma receita fácil de fazer e deliciosa de comer, concorda? A famosa torta salgada de liquidificador se encaixa direitinho nessa definição, e como já mostramos aqui o passo a passo de uma torta de liquidificador de legumes, ideal para vegetarianos, vamos agora à de frango, também infalível em qualquer lanche. Quer ver só?

TORTA DE LEGUMES DE LIQUIDIFICADOR

Rendimento: 10 porções
Tempo de preparo: 1h10 minutos
Execução: fácil
  • INGREDIENTES:
  • Massa:
  • 3 xícaras (chá) de farinha de trigo tipo 1
  • 3 ovos
  • 3 xícaras (chá) de leite
  • 1 pacote de queijo parmesão tipo formaggio (100g)
  • 1 colher (sopa) de fermento químico
  • Recheio:
  • 1 xícara (chá) de frango desfiado
  • 1 lata de milho verde em conserva escorrido
  • 2 tomates sem sementes picados
  • 10 azeitonas verdes em rodelas
  • 1 colher (chá) de sal
  • 3 colheres (sopa) de salsa picada
  • Cobertura:
  • 1 colher (sopa) de queijo parmesão tipo formaggio
  • MODO DE PREPARO:
  • Recheio: em uma travessa, junte o frango, os tomates, o milho e as azeitonas. Acrescente o sal e a salsa picada, misture bem e reserve.
  • Massa: em um liquidificador, bata todos os ingredientes líquidos e, em seguida, acrescente o restante dos ingredientes até obter uma massa homogênea.
  • MONTAGEM: 
  1. Unte uma assadeira retangular grande. 
  2. Espalhe metade da massa na forma, adicione o recheio e finalize com o restante de massa. 
  3. Polvilhe o queijo parmesão e leve ao forno a 180°C, já preaquecido, por cerca de 40 minutos ou até dourar. 
  4. Espere esfriar para cortar em quadradinhos e sirva!
Receita cedida pela marca Renata.

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