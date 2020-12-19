Como fazer sorvete de requeijão cremoso para curtir no calor

O verão parece ter chegado mais cedo este ano, concorda? E para se refrescar no calorão, sorvete é sempre uma ótima pedida. Separamos uma receita bem cremosa e super fácil de fazer para você curtir em casa, acompanhada de geleia de frutas vermelhas ou de goiabada cremosa - que é sempre um complemento perfeito para a maioria dos queijos. Confira!