Como fazer sorvete de requeijão cremoso para curtir no calor

O verão parece ter chegado mais cedo este ano, concorda? E para se refrescar no calorão, sorvete é sempre uma ótima pedida. Separamos uma receita bem cremosa e super fácil de fazer para você curtir em casa, acompanhada de geleia de frutas vermelhas ou de goiabada cremosa - que é sempre um complemento perfeito para a maioria dos queijos. Confira!
SORVETE DE REQUEIJÃO CREMOSO
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 4 horas no freezer
Execução: muito fácil
Tempo de preparo: 4 horas no freezer
Execução: muito fácil
- INGREDIENTES:
- 2 latas de leite condensado
- 2 latas de creme de leite sem soro
- 2 potes (200g cada um) de requeijão cremoso tradicional
- 1 saquinho de gelatina em pó incolor
- MODO DE PREPARO:
- Bata todos os ingredientes no liquidificador e coloque a mistura em uma fôrma de pudim.
- Coloque no freezer e deixe refrigerar por quatro horas.
- Dica: use como acompanhamento geleia de frutas vermelhas, goiabada cremosa ou outra calda doce de sua preferência.
Receita cedida pela marca Tirolez.