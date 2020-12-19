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Prepare o freezer

Como fazer sorvete de requeijão cremoso para curtir no calor

A receita é super prática e leva apenas quatro ingredientes no preparo: leite condensado, creme de leite, requeijão e gelatina incolor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 dez 2020 às 06:00

Publicado em 19 de Dezembro de 2020 às 06:00

Sorvete de requeijão cremoso
Sorvete de requeijão cremoso leva apenas quatro ingredientes Crédito: Tirolez/Divulgação
O verão parece ter chegado mais cedo este ano, concorda? E para se refrescar no calorão, sorvete é sempre uma ótima pedida. Separamos uma receita bem cremosa e super fácil de fazer para você curtir em casa, acompanhada de geleia de frutas vermelhas ou de goiabada cremosa - que é sempre um complemento perfeito para a maioria dos queijos. Confira! 

SORVETE DE REQUEIJÃO CREMOSO

Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 4 horas no freezer
Execução: muito fácil
  • INGREDIENTES: 
  • 2 latas de leite condensado
  • 2 latas de creme de leite sem soro
  • 2 potes (200g cada um) de requeijão cremoso tradicional
  • 1 saquinho de gelatina em pó incolor
  • MODO DE PREPARO:
  1. Bata todos os ingredientes no liquidificador e coloque a mistura em uma fôrma de pudim.
  2. Coloque no freezer e deixe refrigerar por quatro horas.
  3. Dica: use como acompanhamento geleia de frutas vermelhas, goiabada cremosa ou outra calda doce de sua preferência.
Receita cedida pela marca Tirolez.

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