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Banana, manga e maracujá

Confira receita de sorvete caseiro saudável e cremoso

Para comemorar o Dia do Sorvete, 23 de setembro, que tal uma receitinha sem adição de açúcar preparada com frutas? Você também pode fazer sem lactose, usando leite vegetal

Publicado em 21 de Setembro de 2020 às 14:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 set 2020 às 14:31
Sorvete caseiro de banana, manga e maracujá
Sorvete caseiro de banana, manga e maracujá Crédito: Jasmina81
Com a chegada da primavera e da temporada de calor nesta semana, também comemoramos o Dia do Sorvete. A data, 23 de setembro, foi criada em 2002 pela Associação Brasileira das Indústrias de Sorvete (ABIS) para incentivar o aumento da produção e do consumo dos gelados no país.  
Para celebrar a guloseima refrescante, que tal preparar uma receitinha bem fácil e rápida com frutas tropicais? Você só vai precisar congelar algumas delas com antecedência. Confira a seguir.
  • INGREDIENTES:
  • 2 bananas congeladas
  • 1 xícara de manga congelada picada
  • 1 maracujá
  • 1 xícara de leite de amêndoas, de castanha de caju, de coco ou o leite de sua preferência
  • Não é necessário adoçar.
  • Rende uma porção individual.
  • MODO DE PREPARO:
  1. Bata no liquidificador a polpa de 1 maracujá com meia xícara de leite. 
  2. Bata bem e em seguida coe com uma peneira.
  3. Leve o líquido novamente ao liquidificador e acrescenta as bananas, a manga e o restante do leite. Bata até obter a consistência cremosa de sorvete e está pronto.
Receita cedida por Regina Costa/Cruzeiro do Sul.

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