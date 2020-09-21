Confira receita de sorvete caseiro saudável e cremoso

Com a chegada da primavera e da temporada de calor nesta semana, também comemoramos o Dia do Sorvete. A data, 23 de setembro, foi criada em 2002 pela Associação Brasileira das Indústrias de Sorvete (ABIS) para incentivar o aumento da produção e do consumo dos gelados no país.
Para celebrar a guloseima refrescante, que tal preparar uma receitinha bem fácil e rápida com frutas tropicais? Você só vai precisar congelar algumas delas com antecedência. Confira a seguir.
- INGREDIENTES:
- 2 bananas congeladas
- 1 xícara de manga congelada picada
- 1 maracujá
- 1 xícara de leite de amêndoas, de castanha de caju, de coco ou o leite de sua preferência
- Não é necessário adoçar.
- Rende uma porção individual.
- MODO DE PREPARO:
- Bata no liquidificador a polpa de 1 maracujá com meia xícara de leite.
- Bata bem e em seguida coe com uma peneira.
- Leve o líquido novamente ao liquidificador e acrescenta as bananas, a manga e o restante do leite. Bata até obter a consistência cremosa de sorvete e está pronto.
Receita cedida por Regina Costa/Cruzeiro do Sul.