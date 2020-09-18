Primavera chega com novidades nos restaurantes capixabas

Este ano, a primavera chega ao Hemisfério Sul no dia 22 de setembro, mas alguns restaurantes do Estado já lançaram pratos que têm a cara da estação. Este é o mês em que muitos chefs renovam seus cardápios, inspirados pelos dias mais ensolarados e tipicamente coloridos.

A transição do friozinho para o calorão pede combinações mais leves e cheias de frescor, como você verá a seguir. As flores, protagonistas da temporada, surgem em algumas receitas, tornando experiências à mesa especialmente encantadoras.

MAR E MONTANHA

No restaurante Giardino ( @giardinoristorant ), em Santa Teresa, a novidade da chef Iara Porcheri para a primavera é o tagliatelle de frutos do mar (R$ 92, individual). Lançado como sugestão no último fim de semana, o prato acaba de entrar definitivamente para a carta.

A massa é preparada com limão siciliano e molho de tomates tostados, e acrescida de camarões, lula, polvo e lagosta. Nas noites de sexta e sábado, a casa serve dois tipos de fondue, com destaque para o de queijo brie com mel e aroeira (R$ 55, para dois). O Giardino fica no Centro de Santa Teresa. (27) 99837-9513.

Tagliatelle com frutos do mar lançado pelo Giardino, em Santa Teresa Crédito: Junior Follador

BACALHAU INÉDITO

Recém-chegado à Praia do Canto, em uma luxuosa filial na Rua Aleixo Netto, o Aloha ( @aloharestaurante ) acaba de lançar dois pratos com bacalhau, ingrediente até então inédito na casa.

As novidades, servidas também na Mata da Praia, são: Bacalhau Confitado (com azeite, batata, pimentões, cebola, alho, azeitona preta, tomate uva, manteiga de ervas e tomilho/R$ 64, individual) e Bacalhau Especial, ao molho de queijos com ervas e arroz negro com tomate uva, muçarela de búfala e amêndoas laminadas (R$ 69, individual).

Na seção de entradas, estrearam seis sabores de brusqueta (a partir de R$ 29 a porção com seis). O restaurante possui unidades na Mata da Praia ((27) 3026-1885) e na Praia do Canto ((27) 99299-0667), em Vitória.

O Bacalhau Confitado estreou no Aloha com a filial da Praia do Canto, aberta este mês Crédito: Gabriel Martins

NOVIDADES DA ENTRADA À SOBREMESA

A chef Clarissa Barros, do espaço Atha ( @athaoficial ) lançou novidades e incluirá em breve mais pratos no menu, que tem como base os vegetais e a ayurveda. Entre as novas saladas, destaque para a Salada Morna, um mix de quinoa, grão de bico, tomatinhos, cramberry, sementes de abóbora e de girassol, manjericão e especiarias, ao molho de mostarda e mel (R$ 26).

Sugestão de entrada, a couve-flor tostada com picles de cebola e azeite de spirulina com alecrim (R$ 18) também chegou com a primavera. Delivery: iFood e Shipp. O Atha fica na Praia de Itaparica, em Vila Velha. (27) 3208-3194.

Salada morna: uma das novidades do Atha, na Praia de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Clarissa Barros

LEGUMES ORGÂNICOS E UM TOQUE CÍTRICO

Conhecida pelo frescor de suas criações, a chef Cleuza Costa lançou nesta semana um prato à base de peixe e vegetais para dar boas-vindas à primavera em seu bistrô, o Quintal 84 ( @oquintal84 ).

O salmão grelhado com vegetais orgânicos (cogumelos Paris, palmito pupunha, brócolis, cenoura e abobrinha), com gergelim torrado, pimenta verde e pedaços de tangerina marinada no azeite, custa R$ 70 (individual). O Quintal 84 fica na Prainha, em Vila Velha, e atende somente com reserva antecipada. (27) 99901-2324.

O prato de primavera da chef Cleuza Costa chegou ao Quintal nesta semana Crédito: Cleuza Costa

PEGADA ORIENTAL

O Ubud Cafe ( @ubud_cafe ) voltou de uma pausa com novidades além dos comes e bebes. Os pratos da chef Nayara Soares para La Risotera agora fazem parte do cardápio, que traz entre os lançamentos de primavera o Dumpling Ubud.

São trouxinhas de papel de arroz (banh trang) recheadas com mix de cogumelos e finalizadas no vapor com especiarias. Acompanhadas por molho de shoyu de coco e gengibre, custam R$ 25 (a porção com três unidades). O restaurante fica na Praia do Canto, em Vitória. (27) 99802-4314.

Dumpling Ubud: entrada oriental é novidade no Ubud + Risotera Crédito: Hacius Vinícius

SEQUÊNCIA ESPECIAL

O Soeta ( @soetarestaurante ) lança um menu degustação a cada estação. O de primavera já está disponível, com entradas, pratos e sobremesa a R$ 128 por pessoa (sem bebidas). Servido no jantar, o menu começa com gazpacho de camar?o, tempura de melão com presunto de parma e sanduba de atum à parmegiana com rúcula.

Logo após vêm ravióli de rabada e brotos de agrião e costelinha de porco com molho oriental e milfolhas de maçã verde e queijo asiago. A sobremesa é o Rolinho Primavera. O restaurante fica na Praia do Canto, em Vitória. (27) 3026-4433.