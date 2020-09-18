Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Cardápios renovados

Primavera chega com novidades nos restaurantes capixabas

Pratos coloridos, leves e cheios de frescor são a aposta dos chefs para a estação das flores, que começa oficialmente no dia 22 de setembro

Publicado em 18 de Setembro de 2020 às 10:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 set 2020 às 10:54
Este ano, a primavera chega ao Hemisfério Sul no dia 22 de setembro, mas alguns restaurantes do Estado já lançaram pratos que têm a cara da estação. Este é o mês em que muitos chefs renovam seus cardápios, inspirados pelos dias mais ensolarados e tipicamente coloridos.
A transição do friozinho para o calorão pede combinações mais leves e cheias de frescor, como você verá a seguir. As flores, protagonistas da temporada, surgem em algumas receitas, tornando experiências à mesa especialmente encantadoras. 

Veja Também

Cafeteria é inaugurada em famoso restaurante da Praia do Canto

MAR E MONTANHA

No restaurante Giardino (@giardinoristorant), em Santa Teresa, a novidade da chef Iara Porcheri para a primavera é o tagliatelle de frutos do mar (R$ 92, individual). Lançado como sugestão no último fim de semana, o prato acaba de entrar definitivamente para a carta.
A massa é preparada com limão siciliano e molho de tomates tostados, e acrescida de camarões, lula, polvo e lagosta. Nas noites de sexta e sábado, a casa serve dois tipos de fondue, com destaque para o de queijo brie com mel e aroeira (R$ 55, para dois). O Giardino fica no Centro de Santa Teresa. (27) 99837-9513.
Tagliatelle com frutos do mar do restaurante Giardino, em Santa Teresa
Tagliatelle com frutos do mar lançado pelo Giardino, em Santa Teresa Crédito: Junior Follador

BACALHAU INÉDITO

Recém-chegado à Praia do Canto, em uma luxuosa filial na Rua Aleixo Netto, o Aloha (@aloharestaurante) acaba de lançar dois pratos com bacalhau, ingrediente até então inédito na casa.
As novidades, servidas também na Mata da Praia, são: Bacalhau Confitado (com azeite, batata, pimentões, cebola, alho, azeitona preta, tomate uva, manteiga de ervas e tomilho/R$ 64, individual) e Bacalhau Especial, ao molho de queijos com ervas e arroz negro com tomate uva, muçarela de búfala e amêndoas laminadas (R$ 69, individual). 
Na seção de entradas, estrearam seis sabores de brusqueta (a partir de R$ 29 a porção com seis). O restaurante possui unidades na Mata da Praia ((27) 3026-1885) e na Praia do Canto ((27) 99299-0667), em Vitória.
Bacalhau Confitado do restaurante Aloha, em Vitória
O Bacalhau Confitado estreou no Aloha com a filial da Praia do Canto, aberta este mês Crédito: Gabriel Martins

NOVIDADES DA ENTRADA À SOBREMESA

A chef Clarissa Barros, do espaço Atha (@athaoficial) lançou novidades e incluirá em breve mais pratos no menu, que tem como base os vegetais e a ayurveda. Entre as novas saladas, destaque para a Salada Morna, um mix de quinoa, grão de bico, tomatinhos, cramberry, sementes de abóbora e de girassol, manjericão e especiarias, ao molho de mostarda e mel (R$ 26).
Sugestão de entrada, a couve-flor tostada com picles de cebola e azeite de spirulina com alecrim (R$ 18) também chegou com a primavera. Delivery: iFood e Shipp.  O Atha fica na Praia de Itaparica, em Vila Velha.  (27) 3208-3194.
Salada morna do restaurante Atha, em Vila Velha
Salada morna: uma das novidades do Atha, na Praia de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Clarissa Barros

LEGUMES ORGÂNICOS E UM TOQUE CÍTRICO

Conhecida pelo frescor de suas criações, a chef Cleuza Costa lançou nesta semana um prato à base de peixe e vegetais para dar boas-vindas à primavera em seu bistrô, o Quintal 84 (@oquintal84).
O salmão grelhado com vegetais orgânicos (cogumelos Paris, palmito pupunha, brócolis, cenoura e abobrinha), com gergelim torrado, pimenta verde e pedaços de tangerina marinada no azeite, custa R$ 70 (individual). O Quintal 84 fica na Prainha, em Vila Velha, e atende somente com reserva antecipada. (27) 99901-2324.
Salmão com vegetais orgânicos e tangerina do Quintal 84, em Vila Velha
O prato de primavera da chef Cleuza Costa chegou ao Quintal nesta semana Crédito: Cleuza Costa

PEGADA ORIENTAL

O Ubud Cafe (@ubud_cafe) voltou de uma pausa com novidades além dos comes e bebes. Os pratos da chef Nayara Soares para La Risotera agora fazem parte do cardápio, que traz entre os lançamentos de primavera o Dumpling Ubud.
São trouxinhas de papel de arroz (banh trang) recheadas com mix de cogumelos e finalizadas no vapor com especiarias. Acompanhadas por molho de shoyu de coco e gengibre, custam R$ 25 (a porção com três unidades). O restaurante fica na Praia do Canto, em Vitória. (27) 99802-4314.
Dumpling Ubud do restaurante Ubud + Risotera, em Vitória
Dumpling Ubud: entrada oriental é novidade no Ubud + Risotera Crédito: Hacius Vinícius

SEQUÊNCIA ESPECIAL

O Soeta (@soetarestaurante) lança um menu degustação a cada estação. O de primavera já está disponível, com entradas, pratos e sobremesa a R$ 128 por pessoa (sem bebidas). Servido no jantar, o menu começa com gazpacho de camar?o, tempura de melão com presunto de parma e sanduba de atum à parmegiana com rúcula.
Logo após vêm ravióli de rabada e brotos de agrião e costelinha de porco com molho oriental e milfolhas de maçã verde e queijo asiago. A sobremesa é o Rolinho Primavera. O restaurante fica na Praia do Canto, em Vitória. (27) 3026-4433.
Rolinho Primavera, sobremesa do restaurante Soeta
Rolinho Primavera: sobremesa do novo menu degustação do Soeta Crédito: Soeta/Divulgação

Veja Também

Festival Manguinhos Gourmet 2020 é cancelado devido à pandemia

Dia da Cachaça: 5 receitas para comer e brindar com a bebida

Restaurantes criam novos espaços externos para atender na pandemia

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Suspeito estava foragido há cerca de três anos e foi encontrado no Córrego do Tesouro
Condenado por morte de jovem há 13 anos na Serra é preso em Vila Valério
Juliano Cazarré cria 'encontro de homens' e é criticado por famosos
Imagem de destaque
Menina encontra anfíbio mexicano ameaçado de extinção debaixo de ponte no País de Gales

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados