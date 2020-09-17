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Realizado há 14 anos

Festival Manguinhos Gourmet 2020 é cancelado devido à pandemia

Tradicional evento gastronômico aconteceria entre os dias 19 e 27 de setembro em restaurantes do balneário de Manguinhos

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 15:25

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

17 set 2020 às 15:25
Data: 08/01/2020 - ES - Serra - CamarõES, prato servido no Restaurante Maresias, na Praia de Manguinhos - Editoria: Prazer & Cia - Fernando Madeira - GZ
O prato CamarõES foi criado pelo restaurante Maresias para uma das edições do evento Crédito: Fernando Madeira
Um dos festivais gastronômicos mais tradicionais do Espírito Santo acaba de entrar para a lista de eventos cancelados na pandemia do novo coronavírus. Realizado há 14 anos sem interrupção, o Manguinhos Gourmet chegaria à sua 15ª edição entre os dias 19 e 27 deste mês de setembro, mas, em respeito aos protocolos sanitários e ao distanciamento social, foi adiado para 2021.    
Festival Manguinhos Gourmet 2020 é cancelado devido à pandemia
O cancelamento foi informado nesta quinta (17) pela Associação Comercial do Balneário de Manguinhos (ACBM), por meio de um comunicado nas redes sociais. De acordo com a presidente da associação, Elba Sanidei, ainda é preciso aguardar a chegada de uma vacina para que o evento ocorra com tranquilidade, nos moldes que fizeram dele um sucesso.

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"O Manguinhos Gourmet é um festival de rua, que envolve uma grande circulação de pessoas. O protocolo de segurança nos estabelecimentos é rígido e precisamos respeitá-lo, pois a pandemia não acabou", destaca Elba, que comanda um restaurante no balneário e participa do evento desde a primeira edição, em julho de 2006. 

CIRCUITO DE DEGUSTAÇÃO

Durante o Manguinhos Gourmet, restaurantes, bares, lanchonetes, cafeterias e docerias do balneário oferecem pratos específicos, criados para o evento, em dois formatos de porção: a tradicional, que pode satisfazer até quatro pessoas, e a de degustação, que permite ao visitante circular entre as casas participantes provando o maior número possível de receitas.  
"O protocolo de segurança nos estabelecimentos é rígido e precisamos respeitá-lo, pois a pandemia não acabou."
Elba Sanidei - Comerciante
Além da gastronomia, o festival envolve a produção cultural de Manguinhos, promovendo visitação às galerias de arte locais. A participação dos artistas seria ampliada este ano, assim como as ações para preservação do meio ambiente e as opções de recreação infantil. "Faremos tudo isso em 2021, e a ideia é envolver também moradores que queiram cozinhar e servir os turistas em suas casas", completa Elba Sanidei. 

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