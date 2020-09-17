O prato CamarõES foi criado pelo restaurante Maresias para uma das edições do evento Crédito: Fernando Madeira

Um dos festivais gastronômicos mais tradicionais do Espírito Santo acaba de entrar para a lista de eventos cancelados na pandemia do novo coronavírus . Realizado há 14 anos sem interrupção, o Manguinhos Gourmet chegaria à sua 15ª edição entre os dias 19 e 27 deste mês de setembro, mas, em respeito aos protocolos sanitários e ao distanciamento social, foi adiado para 2021.

Your browser does not support the audio element. Festival Manguinhos Gourmet 2020 é cancelado devido à pandemia

O cancelamento foi informado nesta quinta (17) pela Associação Comercial do Balneário de Manguinhos (ACBM), por meio de um comunicado nas redes sociais. De acordo com a presidente da associação, Elba Sanidei, ainda é preciso aguardar a chegada de uma vacina para que o evento ocorra com tranquilidade, nos moldes que fizeram dele um sucesso.

"O Manguinhos Gourmet é um festival de rua, que envolve uma grande circulação de pessoas. O protocolo de segurança nos estabelecimentos é rígido e precisamos respeitá-lo, pois a pandemia não acabou", destaca Elba, que comanda um restaurante no balneário e participa do evento desde a primeira edição, em julho de 2006.

CIRCUITO DE DEGUSTAÇÃO

Durante o Manguinhos Gourmet, restaurantes, bares, lanchonetes, cafeterias e docerias do balneário oferecem pratos específicos, criados para o evento, em dois formatos de porção: a tradicional, que pode satisfazer até quatro pessoas, e a de degustação, que permite ao visitante circular entre as casas participantes provando o maior número possível de receitas.

"O protocolo de segurança nos estabelecimentos é rígido e precisamos respeitá-lo, pois a pandemia não acabou." Elba Sanidei - Comerciante