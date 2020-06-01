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Brisa do mar

Vídeo revela a beleza das praias de Manguinhos e Bicanga, na Serra

Imagens aéreas feitas pelo cinegrafista Luciney Araújo mostram as curvas e a calmaria do litoral durante esses tempos de pandemia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 17:04

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 17:04

Praia de Bicanga, na Serra
Praia de Bicanga, na Serra Crédito: Luciney Arapujo
Bastam dois minutinhos para quase ser teletransportado para o litoral do município da Serra: imagens áreas mostram as curvas e a calmaria das praias de Manguinhos e Bicanga  locais que muitas pessoas sentem saudade de frequentar. Imponente, o Mestre Álvaro, ao fundo, é a única coisa que quebra a imensidão do céu azul. Entre ele e o mar, várias casas e muito verde.
As cenas foram gravadas nesta segunda-feira (1), pelo cinegrafista Luciney Araújo, da TV Gazeta. No final da sequência, até parece que vamos dar um mergulho ou sentir a areia nos pés  o que certamente faremos, quando a pandemia passar. Enquanto isso, vale a pena assistir o vídeo abaixo:

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