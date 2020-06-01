Vídeo revela a beleza das praias de Manguinhos e Bicanga, na Serra

Bastam dois minutinhos para quase ser teletransportado para o litoral do município da Serra: imagens áreas mostram as curvas e a calmaria das praias de Manguinhos e Bicanga locais que muitas pessoas sentem saudade de frequentar. Imponente, o Mestre Álvaro, ao fundo, é a única coisa que quebra a imensidão do céu azul. Entre ele e o mar, várias casas e muito verde.
As cenas foram gravadas nesta segunda-feira (1), pelo cinegrafista Luciney Araújo, da TV Gazeta. No final da sequência, até parece que vamos dar um mergulho ou sentir a areia nos pés o que certamente faremos, quando a pandemia passar. Enquanto isso, vale a pena assistir o vídeo abaixo: