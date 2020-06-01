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Pandemia

Fotojornalismo: shoppings da Grande Vitória voltam a funcionar

Estes centros comerciais estavam impedidos de abrir desde o dia 18 de março, em virtude da pandemia do novo coronavírus
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 jun 2020 às 16:18

Publicado em 01 de Junho de 2020 às 16:18

Com pouco movimento, Shoppings da Grande Vitória voltam a funcionar
Com pouco movimento, Shoppings da Grande Vitória voltam a funcionar Crédito: Fernando Madeira
Autorizados a funcionar a partir desta segunda-feira (01), seguindo mais um passo para a abertura gradual do comércio durante a pandemia do novo coronavírus, os shoppings centers reabriram no Espírito Santo. Dentre as exigências impostas a estes centros comerciais, está a informação, em tempo real, sobre o número de pessoas presentes no estabelecimento, visando, assim, evitar aglomerações.
Nas áreas comuns, está permitida a presença de uma pessoa a cada 22 metros quadrados e, dentro das lojas, uma pessoa a cada 10 metros quadrados. Os shoppings estavam impedidos de abrir desde o dia 18 de março.

Shoppings da Grande Vitória voltam a funcionar

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