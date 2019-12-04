Manguinhos agora é polo gastronômico: saiba o que muda no balneário

Encantador não apenas por suas praias e paisagens bucólicas mas também pela comida servida em seus restaurantes, Manguinhos acaba de tornar-se oficialmente um polo gastronômico e cultural. O decreto que regulamenta a criação do polo (o primeiro no município de Serra) e possibilita melhorias na estrutura turística do bairro, foi assinado no último dia 25/11 pelo prefeito Audifax Barcelos.
A assinatura do decreto atende a um desejo antigo da Associação Comercial do Balneário de Manguinhos (ACBM), que fará parte de uma comissão, juntamente com representantes da Prefeitura da Serra, do Sebrae, do Sindibares, entre outros, para gerenciar e fiscalizar alterações no trânsito, organização do comércio ambulante e obras como a revitalização da praça central, que deve ser transformada em uma rua para pedestres.
"Uma das prioridades é a contratação de um arquiteto com experiência em polos para cuidar da organização dos espaços, das vias, entre outras medidas. Pedimos que seja feito um portal na entrada de Manguinhos e que haja publicidade impactando o turista já no aeroporto", explica a presidente da ACBM, Elba Sanidei.
E você, já conhece a gastronomia de Manguinhos? O balneário conta com 12 restaurantes, e vários deles já estão há 20, 30, 50 anos na ativa, oferecendo o que há de mais representativo na cozinha capixaba, como moqueca, torta capixaba, arroz de mariscos, caranguejo, bobó de camarão e casquinha de siri. Alguns já lançaram novidades para o verão 2020. Listamos sete casas tradicionais que contam, à mesa, a história de um dos cantinhos mais saborosos do Estado. Confira!
Empório do Caranguejo
Um dos mais antigos restaurantes de Manguinhos, o Estação Primeira é mais conhecido como Vagão e fica em um cantinho rústico e bem arborizado na Ponta dos Fachos. Em meio às mesas de madeira, ao ar livre, fica o vagão que no passado abrigava eventos culturais. A casa está com novos drinques na carta e aposta em uma salada refrescante com camarão e frutas para o verão 2020. Av. Desembargador Cassiano Castelo, 591. (27) 3243-4181. FOTO: Márcio Scheppa
Cinquentenário na praça central de Manguinhos, o restaurante de Geraldo Rodrigues é um dos mais famosos do Estado no preparo da moqueca. A torta capixaba também é um ponto alto do menu e pode ser degustada em dois pavimentos. No segundo andar, há vista panorâmica para a praia mais movimentada do balneário. Av. Atapoã, 8. (27) 3243-1118. FOTO: Edson Chagas
Inicialmente um quiosque na Praia de Manguinhos, o Espaço Maria Mariana ressurgiu após um incêndio e há mais de 10 anos figura entre os restaurantes mais concorridos da região. Seu estilo "pé na areia", em meio a choupanas e um charmoso pergolado, encanta turistas capixabas e também de fora do Estado. Os dadinhos de tapioca com camarão e a casquinha de siri são duas entradas muito pedidas, e além da moqueca de badejo, há opção com pirarucu. O tambaqui frito (foto) é uma novidade para o verão 2020. Av. Atapoã, 10. (27) 98826-2441. FOTO: Márcio Scheppa
Com praia particular e um amplo gramado com ombrelones e espreguiçadeiras na charmosa Chaleirinha, o Maresias aposta nas receitas com camarão, em porções para duas ou quatro pessoas. O arroz de camarão com purê de batata e farofa servidos em um coco (foto) foi destaque na última edição do festival Manguinhos Gourmet. Av. Atapoã, 1. (27) 99901-6448. FOTO: Márcio Scheppa
O Pierrot era uma tradicional casa de churrasco no Bairro República, em Vitória, famosa pelas noites com seresta nos anos 1990. Há um tempo mudou-se para perto do mar, onde divide-se entre duas especialidades: as carnes assadas na brasa, com a expertise gaúcha do proprietário, e os pratos à base de frutos do mar. Um dos mais famosos é o suculento arroz com polvo e brócolis. Av. Atapoã, s/n (ao lado do Moqueca do Geraldo). (27) 3243-1677. FOTO: Márcio Scheppa
Aberto na praça central desde 1983, o restaurante Enseada de Manguinhos também é conhecido como Geraldinho. Seu proprietário, Geraldo Alves, contempla no menu pratos tradicionais como a moqueca (entre as mais elogiadas da Serra) e, no térreo, ganha fama com o caranguejo, concorrido dia e noite. Av. Atapoã, 3. (27) 3243-1413. FOTO: Luísa Torre
Os carros-chefes da casa, na ativa há 17 anos, são o caranguejo e a moqueca de peixe, mas há lugar para preparações com jacaré: espetinho na brasa ou moqueca acompanhada por creme de aipim e moquequinha de banana-da-terra. Outra atração são os peixes do braseiro. O filé à parmegiana e a sobremesa Aveludado de Chocolate (meio termo entre musse e gelato, feita com chocolate belga) atraem clientes de todo o Estado. Aos sábados, a casa serve feijoada completa à la carte. Av. Desembargador Cassiano Castelo, 750. (27) 3245-5120. FOTO: Fábio Vicentini