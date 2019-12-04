Manguinhos agora é polo gastronômico: saiba o que muda no balneário

Empório do Caranguejo

Um dos mais antigos restaurantes de Manguinhos, o Estação Primeira é mais conhecido como Vagão e fica em um cantinho rústico e bem arborizado na Ponta dos Fachos. Em meio às mesas de madeira, ao ar livre, fica o vagão que no passado abrigava eventos culturais. A casa está com novos drinques na carta e aposta em uma salada refrescante com camarão e frutas para o verão 2020. Av. Desembargador Cassiano Castelo, 591. (27) 3243-4181. FOTO: Márcio Scheppa

Cinquentenário na praça central de Manguinhos, o restaurante de Geraldo Rodrigues é um dos mais famosos do Estado no preparo da moqueca. A torta capixaba também é um ponto alto do menu e pode ser degustada em dois pavimentos. No segundo andar, há vista panorâmica para a praia mais movimentada do balneário. Av. Atapoã, 8. (27) 3243-1118. FOTO: Edson Chagas

Inicialmente um quiosque na Praia de Manguinhos, o Espaço Maria Mariana ressurgiu após um incêndio e há mais de 10 anos figura entre os restaurantes mais concorridos da região. Seu estilo "pé na areia", em meio a choupanas e um charmoso pergolado, encanta turistas capixabas e também de fora do Estado. Os dadinhos de tapioca com camarão e a casquinha de siri são duas entradas muito pedidas, e além da moqueca de badejo, há opção com pirarucu. O tambaqui frito (foto) é uma novidade para o verão 2020. Av. Atapoã, 10. (27) 98826-2441. FOTO: Márcio Scheppa

Com praia particular e um amplo gramado com ombrelones e espreguiçadeiras na charmosa Chaleirinha, o Maresias aposta nas receitas com camarão, em porções para duas ou quatro pessoas. O arroz de camarão com purê de batata e farofa servidos em um coco (foto) foi destaque na última edição do festival Manguinhos Gourmet. Av. Atapoã, 1. (27) 99901-6448. FOTO: Márcio Scheppa

O Pierrot era uma tradicional casa de churrasco no Bairro República, em Vitória, famosa pelas noites com seresta nos anos 1990. Há um tempo mudou-se para perto do mar, onde divide-se entre duas especialidades: as carnes assadas na brasa, com a expertise gaúcha do proprietário, e os pratos à base de frutos do mar. Um dos mais famosos é o suculento arroz com polvo e brócolis. Av. Atapoã, s/n (ao lado do Moqueca do Geraldo). (27) 3243-1677. FOTO: Márcio Scheppa

Aberto na praça central desde 1983, o restaurante Enseada de Manguinhos também é conhecido como Geraldinho. Seu proprietário, Geraldo Alves, contempla no menu pratos tradicionais como a moqueca (entre as mais elogiadas da Serra) e, no térreo, ganha fama com o caranguejo, concorrido dia e noite. Av. Atapoã, 3. (27) 3243-1413. FOTO: Luísa Torre