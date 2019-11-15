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No feriado

Restaurantes de Manguinhos lançam cardápio do verão 2020

Estação Primeira de Manguinhos, Maria Mariana e Recanto das Estrelas anunciam novidades a partir desta sexta (15), abrindo o calendário da alta temporada
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

15 nov 2019 às 09:00

Publicado em 15 de Novembro de 2019 às 09:00

Só Love, Lagoa Azul, Frescal, e suco de laranja com cenoura do Estação 1ª de Manguinhos Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação
Embora o feriado não seja de sol, o balneário de Manguinhos vai antecipar o verão em três dos seus restaurantes, a partir desta sexta-feira (15). O Espaço Maria Mariana, o Estação Primeira de Manguinhos e o Recanto das Estrelas lançarão suas novidades dentro do Cardápio Manguinhos Verão 2020, que abre o calendário da alta temporada com petiscos, pratos, sobremesas e drinques que combinam com a estação mais quente. 

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No Maria Mariana, serão dois novos pratos, à base de peixes amazônicos trazidos de Rondônia: o tambaqui frito, acompanhado de arroz, batata frita, banana-da-terra frita e vinagrete (R$ 99, para duas pessoas), e a moqueca de pirarucu com arroz branco, pirão e moquequinha de banana (R$ 145 para dois). Na carta de drinques, os lançamentos são o gim tônica com aroeira e a caipirinha clássica feita com cachaça capixaba premiada (R$ 23 cada um).
Tambaqui frito do Espaço Maria Mariana Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação
Moqueca de pirarucu do Espaço Maria Mariana Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação
Leve a Vida dá nome à salada de verão do Estação Primeira de Manguinhos, o popular Vagão, na Ponta dos Fachos. Ela é feita de camarões ao alho, alface, acelga, abóbora japonesa, vagem, pimentão amarelo, cebola roxa, avocado, uva Itália, coentro e manjericão, finalizados com molho à base de limão siciliano, azeite, mostarda e mel. Para opção vegetariana, os camarões podem ser substituídos por champignon (R$ 34, individual).
Leve a Vida, salada de folhas com camarão, uva e avocado do Estação Primeira de Manguinhos. Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação
Na nova leva de drinques e sucos, destaque para os alcoólicos Lagoa Azul, de curaçau blue, gengibre, vodca e suco de limão; e Só Love, combinação de Campari com suco de laranja e cardamomo (R$ 17 cada um). Sem álcool há o Frescal, de água de coco, couve, suco de limão e hortelã, e o suco de laranja com cenoura, açafrão (R$ 10 cada um). 
O Recanto das Estrelas aposta no Mineirinho, um combinado de carne de porco, aipim frito, salada de couve, ovos de codorna, linguiça frita e torresminho a R$ 99 (para dois), que inclui uma caipirinha de brinde. Uma pedida doce é a salada de frutas servida dentro de um coco (R$ 29,90).
Mineirinho, prato de verão do Recanto das Estrelas. Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação
Salada de frutas servida no coco no Recanto das Estrelas Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação

ONDE COMER:

  • Estação Primeira de Manguinhos:  de quinta a domingo, das 10h às 16h. Av. Desembargador Cassiano Castelo, 591. (27) 3243-4181.
  • Espaço Maria Mariana: de sexta a domingo, das 9h30 às 17h. Av. Atapoã, 10. (27) 98826-2441. 
  • Recanto das Estrelas: diariamente, das 9h às 17h. Av. Atapoã, 400. (27) 3243-4306.  

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