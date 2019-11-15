Restaurantes de Manguinhos lançam cardápio do verão 2020

Só Love, Lagoa Azul, Frescal, e suco de laranja com cenoura do Estação 1ª de Manguinhos Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação

Embora o feriado não seja de sol, o balneário de Manguinhos vai antecipar o verão em três dos seus restaurantes, a partir desta sexta-feira (15). O Espaço Maria Mariana, o Estação Primeira de Manguinhos e o Recanto das Estrelas lançarão suas novidades dentro do Cardápio Manguinhos Verão 2020, que abre o calendário da alta temporada com petiscos, pratos, sobremesas e drinques que combinam com a estação mais quente.

No Maria Mariana, serão dois novos pratos, à base de peixes amazônicos trazidos de Rondônia: o tambaqui frito, acompanhado de arroz, batata frita, banana-da-terra frita e vinagrete (R$ 99, para duas pessoas), e a moqueca de pirarucu com arroz branco, pirão e moquequinha de banana (R$ 145 para dois). Na carta de drinques, os lançamentos são o gim tônica com aroeira e a caipirinha clássica feita com cachaça capixaba premiada (R$ 23 cada um).

Tambaqui frito do Espaço Maria Mariana Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação

Moqueca de pirarucu do Espaço Maria Mariana Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação

Leve a Vida dá nome à salada de verão do Estação Primeira de Manguinhos, o popular Vagão, na Ponta dos Fachos. Ela é feita de camarões ao alho, alface, acelga, abóbora japonesa, vagem, pimentão amarelo, cebola roxa, avocado, uva Itália, coentro e manjericão, finalizados com molho à base de limão siciliano, azeite, mostarda e mel. Para opção vegetariana, os camarões podem ser substituídos por champignon (R$ 34, individual).

Leve a Vida, salada de folhas com camarão, uva e avocado do Estação Primeira de Manguinhos. Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação

Na nova leva de drinques e sucos, destaque para os alcoólicos Lagoa Azul, de curaçau blue, gengibre, vodca e suco de limão; e Só Love, combinação de Campari com suco de laranja e cardamomo (R$ 17 cada um). Sem álcool há o Frescal, de água de coco, couve, suco de limão e hortelã, e o suco de laranja com cenoura, açafrão (R$ 10 cada um).

O Recanto das Estrelas aposta no Mineirinho, um combinado de carne de porco, aipim frito, salada de couve, ovos de codorna, linguiça frita e torresminho a R$ 99 (para dois), que inclui uma caipirinha de brinde. Uma pedida doce é a salada de frutas servida dentro de um coco (R$ 29,90).

Mineirinho, prato de verão do Recanto das Estrelas. Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação

Salada de frutas servida no coco no Recanto das Estrelas Crédito: Márcio Scheppa/Divulgação

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