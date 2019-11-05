Manguinhos, na Serra, ganhará um beach club no verão 2020

Pela primeira vez, Manguinhos terá um beach club durante o verão 2020. Inspirado nos clubes de sucesso na Europa, Estados Unidos e praias badaladas do Brasil como Jurerê Internacional e Búzios, o Enseada Beach Club será inaugurado no dia 14 de dezembro, com dois DJs famosos: Léo Dagaz e Rafael Nazareth, que já tocaram em grandes labels mundiais como Tomorrowland, Pacha Ibiza e Euphoria e dividiram as cabines com nomes como David Guetta, Avicci e Bob Sinclair.
A casa funcionará em sete datas entre dezembro e o carnaval: 14/12; 03/01; 1/01;18/01;25/01; 22/02; 24/02, com a programação musical começando às 14hs, piscina liberada e a possibilidade de se aproveitar também o banho de mar.
CURSO DE CONSCIÊNCIA ENERGÉTICA
A sexóloga Flaviane Brandemberg comanda na próxima terça-feira, dia 05, curso sobre técnicas de massagem que aumentam o nível de consciência energética. O workshop será em Santa Lúcia, Vitória.
MÉDICO DOS FAMOSOS
o médico conhecido no meio artístico como o Médico dos Famosos, o Dr. Claudio Ambrósio, convida para o lançamento do seu livro "E se você viver mais de 100 anos? O que a ciência traz de novo para você e sua família em saúde, longevidade e estética". nesta quarta-feira (06), às 18h30, na livraria Saraiva, no Shopping Vitória.
EMPRESÁRIA CAPIXABA VAI AO CHILE DE MOTO
A nossa Hellen Dal Col, que é empresária dos ramos da publicidade e motéis, vai ao Chile com o marido, o advogado Neudsom José Silva, entre os próximos dias 15 de novembro e 20 de dezembro. Até aí, tudo bem. O diferencial é que os pombinhos decidiram se aventurar nessa empreitada de moto (!). “Nossa intenção é ir até ValparaÍso, uma comuna de uma província chilena, e voltar”, diz, em bate-papo com a coluna.
NOITE SOLIDÁRIA
Roberta Drummond e Bartira Almeida, do Instituto Ponte, receberam convidados na última sexta-feira, dia 1º, na CasaCor ES para o Jantar e Harmonização dos Chefs em prol da educação. Foram 160 ingressos vendidos e uma fila de espera de mais 30 pessoas, todo mundo querendo apoiar o projeto que incentiva e transforma a vida e os sonhos de adolescentes e jovens de baixa renda. Todo o valor arrecadado dos ingressos será revertido para apoiar os alunos do projeto. Stella Miranda foi a cerimonialista do jantar preparado pelos chefs Juarez Campos, Assis Teixeira, Julio Lemos, Juberly Martins, Samia Sassine, Flavia Gama, Giovana Moyses e Victor Prazeres.
Jantar em prol ao Instituto Ponte
BAILE DA ADVOCACIA
A OAB-ES vai retomar neste ano a realização do tradicional Baile da Advocacia. A festa acontecerá no próximo dia 22, no Prime Hall Cerimonial & Eventos, e contará com uma homenagem a 18 advogados e advogadas que se destacaram nos últimos anos por suas atividades e contribuições com a advocacia. As personalidades estão sendo definidas pela OAB-ES e suas subseções, e os nomes serão anunciados durante a festa.
NOVIDADES NA DERMATOLOGIA
O dermatologista Ramon Tardin vai voltar a atender em Vitória, na clínica de Irene Baldi, na Praia do Canto, uma vez por mês. Atualmente o nosso médico fixou clientela em São Paulo, onde mora, depois de concluir o currículo de especializações por lá.
TURISMO E NEGÓCIOS
Após um final de semana relax em Miami com sua Tatiana, Dorion Soares viaja amanhã para Nova York para reunião de negócios. Na Big Apple estão concentrados os potenciais clientes do mercado de gemas.