Manguinhos, na Serra, ganhará um beach club no verão 2020

Praia de Manguinhos, na Serra. Crédito: Ricardo Medeiros

Pela primeira vez, Manguinhos terá um beach club durante o verão 2020. ​Inspirado nos clubes de sucesso na Europa, Estados Unidos e praias badaladas do Brasil como Jurerê Internacional e Búzios, o Enseada Beach Club será inaugurado no dia 14 de dezembro, com dois DJs famosos: Léo Dagaz e Rafael Nazareth, que já tocaram em grandes labels mundiais como Tomorrowland, Pacha Ibiza e Euphoria e dividiram as cabines com nomes como David Guetta, Avicci e Bob Sinclair.

A casa funcionará em sete datas entre dezembro e o carnaval: 14/12; 03/01; 1/01;18/01;25/01; 22/02; 24/02, com a programação musical começando às 14hs, piscina liberada e a possibilidade de se aproveitar também o banho de mar.

Moacyr Brotas, Valdecir Torezani e Sandro Carlesso: no Salão do Imóvel em Vitória. Crédito: Monica Zorzanelli

CURSO DE CONSCIÊNCIA ENERGÉTICA

A sexóloga Flaviane Brandemberg comanda na próxima terça-feira, dia 05, curso sobre técnicas de massagem que aumentam o nível de consciência energética. O workshop será em Santa Lúcia, Vitória.

Kamilla e Antônio Benjamin: celebrando 7 anos de casamento, ao lado do filho dela Arthur, em Itaúnas. Crédito: SERGIO MIYAZAKI

MÉDICO DOS FAMOSOS

o médico conhecido no meio artístico como o Médico dos Famosos, o Dr. Claudio Ambrósio, convida para o lançamento do seu livro "E se você viver mais de 100 anos? O que a ciência traz de novo para você e sua família em saúde, longevidade e estética". nesta quarta-feira (06), às 18h30, na livraria Saraiva, no Shopping Vitória.

EMPRESÁRIA CAPIXABA VAI AO CHILE DE MOTO

A nossa Hellen Dal Col, que é empresária dos ramos da publicidade e motéis, vai ao Chile com o marido, o advogado Neudsom José Silva, entre os próximos dias 15 de novembro e 20 de dezembro. Até aí, tudo bem. O diferencial é que os pombinhos decidiram se aventurar nessa empreitada de moto (!). “Nossa intenção é ir até ValparaÍso, uma comuna de uma província chilena, e voltar”, diz, em bate-papo com a coluna.

André Prando e Juliano Barcellos: na apresentação do Concerto Canta Raul, no Teatro da Ufes. Crédito: Thuanny Louzada

NOITE SOLIDÁRIA

Jantar em prol do Instituto Ponte: Bartira Almeida, Juarez Campos e Roberta Drummond Crédito: CLOVES LOUZADA

Roberta Drummond e Bartira Almeida, do Instituto Ponte, receberam convidados na última sexta-feira, dia 1º, na CasaCor ES para o Jantar e Harmonização dos Chefs em prol da educação. Foram 160 ingressos vendidos e uma fila de espera de mais 30 pessoas, todo mundo querendo apoiar o projeto que incentiva e transforma a vida e os sonhos de adolescentes e jovens de baixa renda. Todo o valor arrecadado dos ingressos será revertido para apoiar os alunos do projeto. Stella Miranda foi a cerimonialista do jantar preparado pelos chefs Juarez Campos, Assis Teixeira, Julio Lemos, Juberly Martins, Samia Sassine, Flavia Gama, Giovana Moyses e Victor Prazeres.

Jantar em prol ao Instituto Ponte

QUERIDOS DE RR: Giovanna e André Rosa Crédito: Mônica Zorzanelli

BAILE DA ADVOCACIA

A OAB-ES vai retomar neste ano a realização do tradicional Baile da Advocacia. A festa acontecerá no próximo dia 22, no Prime Hall Cerimonial & Eventos, e contará com uma homenagem a 18 advogados e advogadas que se destacaram nos últimos anos por suas atividades e contribuições com a advocacia. As personalidades estão sendo definidas pela OAB-ES e suas subseções, e os nomes serão anunciados durante a festa.

Sergio e Raigna Vasconcelos e Júlio Campagnaro: na festa de 30 anos da farmácia em Vitória Crédito: CAMILLA BAPTISTIN

NOVIDADES NA DERMATOLOGIA

O dermatologista Ramon Tardin vai voltar a atender em Vitória, na clínica de Irene Baldi, na Praia do Canto, uma vez por mês. Atualmente o nosso médico fixou clientela em São Paulo, onde mora, depois de concluir o currículo de especializações por lá.

TURISMO E NEGÓCIOS