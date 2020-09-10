Novo delivery entrega moqueca capixaba na panela de barro

Moqueca capixaba do delivery Moqueca de Casa, em Vila Velha Crédito: Moqueca de Casa/Instagram

Desde o início da pandemia, vários restaurantes tradicionais no preparo da moqueca passaram a entregá-la em domicílio. Com o diferencial de levar à casa dos capixabas o prato ícone do ES na própria panela de barro, outro símbolo da nossa cultura, surgiu o delivery Moqueca de Casa.

Em cada pedido, apenas os acompanhamentos - arroz branco, pirão, moquequinha de banana e molho de pimenta da casa - chegam em embalagens plásticas reutilizáveis. A moqueca, de badejo, robalo ou dourado, viaja quentíssima na panela, cuidadosamente acomodada em uma caixa feita sob medida para o transporte, feito por motoboys próprios.

O tempero é bem caseiro, garante um dos sócios, o educador físico Jefferson Rodrigues. "Quem cozinha é o meu sogro, Élcio Camilo, cozinheiro de mão-cheia que sempre teve como especialidade frutos do mar. Com a pandemia, ele ficou sem trabalho, e eu também, daí criamos esse serviço, já que nunca vimos um restaurante entregar a moqueca na panela", explica.

Jefferson conta que, desde o lançamento, no dia 10 de julho, já foram vendidas mais de 300 moquecas, e a equipe de funcionários já aumentou para suprir a demanda. Uma nova modalidade de entrega está nos planos. "A partir de outubro, vamos tentar entregar moquecas na praia, e alguns petiscos também", antecipa.

Além das moquecas, que custam a partir de R$ 79,90 (para dois), estão no cardápio caranguejo e camarão na moranga. O delivery funciona de sexta a domingo, contemplando Vila Velha, Vitória e Cariacica (taxas a partir de R$ 5). Nos outros dias da semana, Jefferson e Élcio aceitam encomendas. Mais informações em @moquecadecasa ou (27) 99788-6584.

RODÍZIO DE VINHOS VOLTA À PRAIA DO CANTO

Rótulos selecionados para o rodízio de vinhos do bistrô Wine Garden Crédito: Wine Garden/Divulgação

O bistrô Wine Garden, na Praia do Canto, retomou nesta semana o seu já famoso rodízio de vinhos. Toda quarta, das 19 às 22h30, e aos domingos, das 12 às 15h30, o restaurante oferece uma degustação de tintos, brancos, espumantes, brancos e rosés a R$ 79 por pessoa. São cinco rótulos diferentes, de vários países, e ao final da sequência o cliente pode repetir os vinhos de que mais gostou. Mais informações em @winegarden_es ou (27) 99986-6041.

PIZZARIA LANÇA COMBO PROMOCIONAL

Para marcar o Dia da Independência, o Dia do Brigadeiro e o Dia do Cliente, todos comemorados em setembro, a rede Pizza Hut lançou o combo Brasileiríssimo, composto de pizza Brasileira (tamanho grande) + pizza de brigadeiro (individual, 4 fatias) por R$ 69,90. A promoção é válida até 18/09 com pedidos pelo site www.pizzahut.com.br