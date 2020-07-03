De acarajé a tacacá: comidas do Norte e do Nordeste para delivery

Acarajé, baião de dois, vatapá, carne de sol e tapioca estão entre as comidas nordestinas mais facilmente encontradas nos cardápios do Estado, estejam eles em restaurantes ou em praças e calçadões. Mas a culinária dessa região tão próxima e querida pelos capixabas vem ganhando território, tanto na Capital como no interior. Sua oferta foi ampliada especialmente nos serviços de delivery, devido ao isolamento social.
A cozinha nortista, que para as bandas de cá resumia-se praticamente ao açaí, também conquistou seu espaço na Grande Vitória. Pratos típicos da Amazônia, como tacacá, maniçoba e pato no tucupi, já podem ser recebidos em casa, prontinhos para consumo.
Quer saber onde pedir? A lista a seguir reúne, além dos quitutes mais conhecidos, iguarias como sarapatel, angu à baiana, cuscuz de milho, caruru, abará, unha de caranguejo, arrumadinho, bolo de rolo, pãozinho delícia e até mesmo buchada de bode. Reunimos mais de 30 sugestões para você aproveitar sem sair de casa. Também vale encomendar com antecedência para retirar no local. Confira!
ACARAJÉ, ABARÁ E CARURU
- ACARAJÉ CORAÇÃO BAIANO: o foodtruck ficou famoso na Praça Nilze Mendes Rangel, em Jardim Camburi, e faz entregas de acarajé (R$ 14 a unidade e R$ 25 a porção com 10 minis) e abará (R$ 14). Aceita encomendas de vatapá e caruru. Delivery: iFood. Pedidos para viagem: (27) 99532-4577 e 99855-4097.
- ACARAJÉ AXÉ DA BAHIA (Baianinho): Com 34 anos de experiência no preparo da iguaria, Edivan Alves, conhecido como Baianinho do Acarajé, entrega acarajé (R$ 10 a unidade e R$ 20 a porção com oito minis) e abará (R$ 10). Delivery: (27) 99880-3029 e 99731-7757, de quarta a sábado. Onde entrega: Vitória, Vila Velha e Cariacica. Taxa: R$ 2.
- REGINA MARIS: o restaurante de Regina Lima, em Vila Velha, ficou ainda mais famoso graças ao Acarajé no Prato (R$ 40,90). Além do petisco, premiado no Roda de Boteco, a chef baiana tem no cardápio de entregas acarajé (tradicional), baião de dois, arrumadinho com carne de sol e carne de sol com pirão de leite. Delivery: (27) 98116-5648. Onde entrega: Vila Velha (bairros sob consulta). Taxa: R$ 7.
BAIÃO DE DOIS, SARAPATEL E ANGU À BAIANA
- A OCA: o bistrô/ateliê/hostel no Centro de Vitória tem o prato como um dos carros-chefes do almoço. São três versões: tradicional (R$ 22), vegano (R$ 22) e Gonzagão (R$ 28, uma mistura do tradicional com o vegano). No cardápio de entradas, uma sugestão é a Nordestina Agridoce: lascas de queijo coalho grelhadas com abacaxi caramelizado (R$ 16). Delivery: iFood e Shipp, de segunda a sexta. Encomendas e pedidos para viagem: (27) 99895-6119.
- DONA CHICA CULINÁRIA NORDESTINA: O restaurante, que no início era uma tapiocaria, existe há cinco anos no bairro Morada de Laranjeiras, Serra. O cardápio de porções inclui baião de dois (R$ 25), sarapatel (R$ 25), carne de sol na manteiga de garrafa com queijo coalho e aipim (R$ 69, para dois), cuscuz (R$ 25) e angu à baiana (carne seca ou frango, R$ 25 cada um). Delivery: (27) 3243-0531, 99521-1561 e iFood, de quarta a segunda.
BOLO DE ROLO
- FULÔ BOLO DE ROLO: o tradicional doce pernambucano é vendido em dois tamanhos (médio/R$ 12,50 e grande/R$ 25) e com três opções de recheio, além do tradicional (goiabada): doce de leite, limão e cappuccino. O bolo de rolo no pote é um diferencial da marca, nos sabores Churros e Romeu e Julieta (R$ 9 cada um). Delivery: iFood (todos os dias) e pelo (27) 99729-8605 às quintas e sextas, com pedido mínimo de R$ 20 e entregas em Vitória, Vila Velha, Serra, Cariacica e Viana. Taxa: R$ 5.
- BOLO DE ROLO CASA DOS FRIOS: Os bolos da franquia estão disponíveis para entregas na Grande Vitória em três porções: de 60g (R$ 10), de 420g (R$ 35) ou de 900g (R$ 55). Os biscoitinhos de bolo de rolo também fazem sucesso (R$ 10/100g). Delivery: iFood.
CUSCUZ NORDESTINO, ARRUMADINHO E BUCHADA DE BODE
- CUSCUZ DA MARY: o cuscuz de milho com recheios variados é a especialidade da pernambucana Máryca Pereira, que prepara a iguaria com seis recheios, um deles doce, a partir de R$ 13. Delivery: (27) 98113-5022, de quinta a domingo. Onde entrega: Vila Velha e Vitória (bairros sob consulta). Taxa: a partir de R$ 3 (Vila Velha) e R$ 10 (Vitória, com pedido mínimo de R$ 26).
- CUSCUZ NORDESTINO LINHARES: o restaurante fica no Centro de Linhares e entrega o cuscuz nordestino em nove versões (R$ 12 cada uma). Entre os recheios, destacam-se carne de sol com purê de aipim e tomate e a opção doce, goiabada com queijo muçarela. A casa serve como pratos do dia baião de dois (quarta), arrumadinho de carne seca (sábado), pirão de leite com carne seca (quinta) e barca de acarajé (terça e sexta), a R$ 35 cada um. A novidade no delivery é a tradicional buchada de bode. O sarapatel com cuscuz também está entre os pedidos. Delivery: (27) 99810-9664 (bairros sob consulta) e Plus Delivery, de segunda a sábado.
TACACÁ, PATO NO TUCUPI, MANIÇOBA E UNHA DE CARANGUEJO
- DELÍCIAS DA DULCE: a capixaba Dulce Santos, que morou por mais de 40 anos no Pará, entrega iguarias nortistas como tacacá (R$ 30), unha de caranguejo (R$ 10 a unidade), pato no tucupi (R$ 65, para dois), maniçoba (R$ 65, para dois), vatapá (R$ 50/1 kg) e açaí (a partir de R$ 20). Doces artesanais de cupuaçu também estão no cardápio. Delivery e pedidos para viagem: (27) 99973-1343, de segunda a sábado. Onde entrega: Grande Vitória. Taxa: a partir de R$ 5.
PÃOZINHO DELÍCIA
- PÃO DO ANJO: o famoso pãozinho delícia da Bahia é a especialidade da marca capixaba, comandada pela baiana Daniela Assunção. Fofinhos e amanteigados, os pães são polvilhados com parmesão. Como levam até 5h para ficarem prontos, devem ser encomendados com antecedência. Quanto: a partir de R$ 15 (9 unidades, sem recheio). Há opções com recheio de mix de queijos, de doce de leite e de Romeu e Julieta. Delivery: (27) 99890-0140. Vitória e Vila Velha. Taxa: a partir de R$ 10.