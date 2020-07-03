De acarajé a tacacá: comidas do Norte e do Nordeste para delivery

A cozinha nortista, que para as bandas de cá resumia-se praticamente ao açaí, também conquistou seu espaço na Grande Vitória. Pratos típicos da Amazônia, como tacacá, maniçoba e pato no tucupi, já podem ser recebidos em casa, prontinhos para consumo.

Quer saber onde pedir? A lista a seguir reúne, além dos quitutes mais conhecidos, iguarias como sarapatel, angu à baiana, cuscuz de milho, caruru, abará, unha de caranguejo, arrumadinho, bolo de rolo, pãozinho delícia e até mesmo buchada de bode. Reunimos mais de 30 sugestões para você aproveitar sem sair de casa. Também vale encomendar com antecedência para retirar no local. Confira!