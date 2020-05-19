Acarajé no prato: aprenda a preparar petisco do Roda de Boteco

- INGREDIENTES:
- Massa:
- 1kg de feijão fradinho quebrado
- 2 litros de azeite
- Sal a gosto
- Cebola
- Vatapá:
- Pão francês dormido (15 unidades)
- 500 ml de leite de coco
- 300 ml de azeite de dendê
- 200g de amendoim torrado e moído
- 200g de castanha de caju torrada e moída
- 200g de camarão seco e moído
- 50g de gengibre ralado
- 30g de alho picado
- 30ml de óleo de soja
- 1 cebola
- 1 pimentão verde
- Sal a gosto
- Caruru:
- 2 kg de quiabo
- 500ml de leite de coco
- 300ml de azeite de dendê
- 200g de amendoim torrado e moído
- 200g de camarão seco e moído
- 200g de castanha de caju torrada e moída
- 50g de gengibre ralado
- 30g de alho picado
- 100ml de óleo de soja
- 50g de farinha de mandioca molhada
- 1 pimentão vermelho
- 1 cebola
- Sal a gosto
- Rendimento: 5 porções
MODO DE PREPARO:
Massa: coloque o feijão de molho em água por seis horas. Retire as cascas e moa em um multiprocessador junto com a cebola e o sal. Bata a massa em um recipiente, com uma colher grande, até formar bolhas. Molde a massa na colher e frite em azeite quente.
Vatapá: corte a cebola e o pimentão em cubos. Ensope o pão no leite e bata no liquidificador. Frite o alho, junte a cebola e o pimentão, refogue o tempero e acrescente o creme de pão que foi batido no liquidificador. Leve ao fogo e mexa até soltar da panela. Junte o amendoim, a castanha, o camarão e o dendê ao creme de pão. Acrescente o leite de coco, deixe no fogo por mais cinco minutos e desligue.
Caruru: corte a cebola e o pimentão em cubos. Corte o quiabo e retire as sementes. Frite o alho e junte a cebola e o pimentão, refogue e acrescente o quiabo. Frite até diminuir a baba e vá acrescentando sal e água aos poucos, até cozinhar. Adicione o amendoim, a castanha, o camarão, o dendê, o leite de coco, o gengibre e a farinha molhada. Misture e deixe cozinhando em fogo brando por dez minutos.
Montagem: coloque 3 acarajés no prato e complete com o vatapá e o caruru para servir. Sugestão de acompanhamento: tomate, cebola e coentros picados. Molho de camarão com azeite de dendê e camarão frito.
Receita do bar e restaurante Regina Maris, em Vila Velha, que participa do festival Roda de Boteco em Casa.