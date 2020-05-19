Clássico baiano

Acarajé no prato: aprenda a preparar petisco do Roda de Boteco

Receita do Regina Maris foi campeã no festival em 2007 e está de volta no Roda de Boteco em Casa, que reúne 25 bares com delivery até 30 de maio
Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 17:07

Acarajé no prato do bar e restaurante Regina Maris
Crédito: Hélio Filho/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • Massa:
  • 1kg de feijão fradinho quebrado
  • 2 litros de azeite
  • Sal a gosto
  • Cebola
  • Vatapá:
  • Pão francês dormido (15 unidades)
  • 500 ml de leite de coco
  • 300 ml de azeite de dendê
  • 200g de amendoim torrado e moído
  • 200g de castanha de caju torrada e moída
  • 200g de camarão seco e moído
  • 50g de gengibre ralado
  • 30g de alho picado
  • 30ml de óleo de soja
  • 1 cebola
  • 1 pimentão verde
  • Sal a gosto
  • Caruru:
  • 2 kg de quiabo
  • 500ml de leite de coco
  • 300ml de azeite de dendê
  • 200g de amendoim torrado e moído
  • 200g de camarão seco e moído
  • 200g de castanha de caju torrada e moída
  • 50g de gengibre ralado
  • 30g de alho picado
  • 100ml de óleo de soja
  • 50g de farinha de mandioca molhada
  • 1 pimentão vermelho
  • 1 cebola
  • Sal a gosto
  • Rendimento: 5 porções

MODO DE PREPARO:

Massa: coloque o feijão de molho em água por seis horas. Retire as cascas e moa em um multiprocessador junto com a cebola e o sal. Bata a massa em um recipiente, com uma colher grande, até formar bolhas. Molde a massa na colher e frite em azeite quente.
Vatapá: corte a cebola e o pimentão em cubos. Ensope o pão no leite e bata no liquidificador. Frite o alho, junte a cebola e o pimentão, refogue o tempero e acrescente o creme de pão que foi batido no liquidificador. Leve ao fogo e mexa até soltar da panela. Junte o amendoim, a castanha, o camarão e o dendê ao creme de pão. Acrescente o leite de coco, deixe no fogo por mais cinco minutos e desligue.
Caruru: corte a cebola e o pimentão em cubos. Corte o quiabo e retire as sementes. Frite o alho e junte a cebola e o pimentão, refogue e acrescente o quiabo. Frite até diminuir a baba e vá acrescentando sal e água aos poucos, até cozinhar. Adicione o amendoim, a castanha, o camarão, o dendê, o leite de coco, o gengibre e a farinha molhada. Misture e deixe cozinhando em fogo brando por dez minutos.
Montagem: coloque 3 acarajés no prato e complete com o vatapá e o caruru para servir. Sugestão de acompanhamento: tomate, cebola e coentros picados. Molho de camarão com azeite de dendê e camarão frito.
Receita do bar e restaurante Regina Maris, em Vila Velha, que participa do festival Roda de Boteco em Casa

