Roda de Boteco em Casa tem petiscos a R$ 39,90 em 24 bares

Acontece até o dia 30 de maio uma versão inédita do festival mais aguardado pelos boêmios do Espírito Santo, o Roda de Boteco. Desta vez chamado de Roda de Boteco em Casa com Você e adaptado ao isolamento social na pandemia de coronavírus , o evento acontece pela primeira vez somente com delivery.

Participam do evento 24 bares e botequins de Vitória, Vila Velha e Serra, todos com delivery por meio do aplicativo de entregas Shipp. Como acontece há vários anos, os petiscos são vendidos por um preço fixo. Nesta edição, o valor é R$ 39,90 e já inclui uma cerveja em lata de 300ml.

Devido ao novo formato do festival, as porções não serão avaliadas pelo público no concurso que há 15 anos vem elegendo os melhores bares e botecos do Estado e premiando garçons pelo atendimento. A famosa festa de encerramento, Botecão, está sendo lembrada com shows de sambistas capixabas transmitidos ao vivo no Instagram do Roda de Boteco, aos domingos.

A maioria dos bares optou por reeditar petiscos que marcaram outras edições, como o Bar do Getúlio, primeiro campeão do Roda com seu Scudiguim, em 2005. O bares Blackjack, Porquinho e Bohemio Botequim são os estreantes de 2020.

RODA DE BOTECO EM CASA COM VOCÊ

De 15 a 30 de maio, por delivery, em 24 bares e botecos da Grande Vitória



Preço do petisco: R$ 39,90 com a primeira lata de cerveja grátis (Bohemia/300ml)

Pedidos: exclusivamente pelo aplicativo Shipp. O kit do evento, com isopor de cervejas geladas, pode ser pedido pelo app na loja 247 Bebidas (@247bebidas)

Mais informações: @rodadeboteco .

CONHEÇA OS PARTICIPANTES:

Scudiguim do Bar do Getúlio Crédito: José Alberto Jr/Divulgação

BAR DO GETÚLIO

Scudiguim - embutido feito com carne e couro de porco moídos e temperado com diversos condimentos e cheiro verde. Acompanhado de feijão.



De segunda a sexta, das 16h às 22h. Rua Antero Rosa, 95, Nossa Sra. da Penha, Vila Velha. (27) 3063-0266 e 99722-0266.



Bolinho de costelinha com batatas rústicas do Bar do Sorriso Crédito: Ecos Eventos/Divulgação

BAR DO SORRISO

Bolinho de costelinha - costelinha de porco moída com tempero caseiro acompanhada de batatas rústicas e molho barbecue.



Sexta, das 17h30 às 22h30; sábado, das 11h às 22h; domingo, das 11h às 17h. Rua Dr. Herwan Modenese Wanderley, 180, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99706-4555.



Risoto de Boteco do Bar dos Meninos Crédito: Gustavo Gracinho/Divulgação

BAR DOS MENINOS

Risoto de boteco - bolinhos de risoto recheados com linguiça e cream cheese.



Todos os dias, das 18h às 23h. Rua Goiânia, 293, Itapoã, Vila Velha. (27) 99965-1690.

Maçã de peito do Blackjack Bar Crédito: Aline Dias/Divulgação

BLACKJACK BAR

Maçã de peito - porção de peito bovino cozido e molho barbecue. Acompanhada de aipim cozido ou frito ou batata frita.



De segunda a sábado, das 17h às 23h. Rua Maria Nilce Magalhães, 37, Praia das Gaivotas, Vila Velha. (27) 3072-9351.



Fígado de boi com chips de jiló do Bohemio Botequim Crédito: Ciro Trigo/Divulgação

BOHEMIO BOTEQUIM

Fígado de boi acebolado com chips de jiló.



De terça a sexta, das 17h às 22h; sábado, das 11h às 22h. Domingo, das 11h às 19h. Rua Constante Sodré, Loja 1, 774, em frente ao McDonald's, Praia do Canto, Vitória. (27) 99763-5367.



Pastéis do Ceará Bar Crédito: Ecos Eventos/Divulgação

CEARÁ BAR

Pastel do Ceará Bar  porção com cinco pastéis de camarão.

Quinta e sexta, das 18h às 22h30; sábado, das 12h às 15h30. Av. Paulino Muller, 916, Jucutuquara, Vitória. (27) 3223-7953.



Coração Apaixonado, petisco do bar Churrascão Mineiro Crédito: Ecos Eventos/Divulgação

CHURRASCÃO DO MINEIRO

Coração Apaixonado  Filé de peito de frango enrolado em bacon com coração de frango e bacon, todos assados na brasa. Acompanhados de pururuca de bacon, maionese caseira ao leite e catchup caseiro com goiabada picante.



De segunda a sábado, das 10h às 14h15 e das 17h45 às 23h45. Domingo, das 10h às 14h15. Av. Vitória Régia, 1797, Jardim Colorado, Vila Velha. (27) 3319-1681.



Croquete de linguiça do Empório Bohemio Crédito: Ciro Trigo/Divulgação

EMPÓRIO BOHEMIO

Croquete de linguiça acompanhado de molho da casa.



De terça a sexta, das 17h às 22h; sábado, das 11h às 22h; domingo das 11h às 19h.



Rua Saul de Navarro, 368, Loja 6, atrás do hotel Sleep Inn, Praia do Canto, Vitória. (27) 99794-6199.



Quarteto Fantástico da Espetaria e Petiscaria do Gugu Crédito: Bruno Coelho/Divulgação

ESPETARIA E PETISCARIA DO GUGU

Quarteto Fantástico  Bolinho de frango desfiado com catupiry e crosta de bacon, bolinho de carne de sol com purê de aipim e crosta de tapioca, bolinho de paleta suína com bèchamel e crosta de torresmo e bolinho de banana-da-terra cozida com muçarela e especiarias.

De segunda a sexta, das 18h às 23h. Av. Sérgio Cardoso, 19, Ilha dos Bentos, Vila Velha. (27) 99628-3253.



Peito do Faé do Faé Botequim Crédito: Ecos Eventos/Divulgação

FAÉ BOTEQUIM

Peito do Faé peito de boi com mandioca cremosa na manteiga, salpicado com alho frito e acompanhado de farofa crocante.



De segunda a sábado, das 17h30 às 22h30. Av. Ministro Salgado Filho, 1567, Soteco, Vila Velha. (27) 3340-4955.



Trem bão do Gostinho Mineiro Crédito: Ecos Eventos/Divulgação

GOSTINHO MINEIRO - O REI DO TIRA-GOSTO

Trem Bão  feijão com peito de boi, calabresa e bacon ao vinho. Acompanhado de farofa de torresmo.

De quarta a sexta, das 19h às 23h; sábado das 10h às 23h; domingo, das 10h às 16h. Rua Flocos, 151, Jardim Colorado, Vila Velha. (27) 99268-9841, 99278-1309 e 99907-2801.



Pastel Capixaba da JP Petiscaria Crédito: Ecos Eventos/Divulgação

JP PETISCARIA E RESTAURANTE

Pastel Capixaba  pastel frito de moquequinha de camarão com banana-da-terra.



Terça a sexta, das 17h às 22h. Av. Ministro Salgado Filho, 1741, Soteco, Vila Velha. (27) 99247-6456.



Enganando a Fome do Marangas Bar Crédito: Hélio Filho/Divulgação

MARANGAS BAR

Enganando a fome  12 risoles sortidos em três sabores: bacalhau com palmito, carne seca e moqueca de lagosta.



De segunda a sexta, das 17h às 23h; sábado e domingo, das 10h às 16h. Av. Júnior Marangoni, 46, Vila Nova, Vila Velha. (27) 99994-3046.



Brumar do Mistura Fina Crédito: Ecos Eventos/Divulgação

MISTURA FINA BAR E BOTEQUIM

Brumar  Creme de aipim recheado com camarão e bacon, acrescido de alho-poró e pimenta biquinho.



De terça a sábado, das 18h30 às 22h30. Av. Vitória Régia, 2412, Novo México, Vila Velha. (27) 3391-5819.



Fraldinha com creme de aipim do Mistura's Bar Crédito: Gustavo Gracindo

MISTURA'S BAR

Fraldinha do Chef  Fraldinha assada e purê de aipim com queijo. Acompanha vinagrete e farofa.



De terça a quinta, das 16h às 22h; sexta, das 16h às 23h; sábado, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 15h30. Rua Presidente Rodrigues Alves, 150, Bairro República, Vitória. (27) 99913-0862.



Boi na moita do bar Nininho & Vanessa Crédito: Peter Andrade/Divulgação

REI DO PETISCO NININHO & VANESSA

Boi na moita - preparado com carne de bovina (cupim magro), linguiça calabresa defumada e feijão manteiga. Servido com agrião e farofa à moda da casa.



De segunda a sexta, das 17h às 23h; sábado e domingo, das 11h às 19h. Av. César Hilal, 322, Bento Ferreira, Vitória. (27) 99502-9071.



Costela na manteiga do Peruggia's Bar Crédito: Bruno Coelho/Divulgação

PERUGGIA'S BOTEQUIM

Costela na manteiga - Creme de aipim com requeijão coberto de cream cheese e recheado de costela desfiada ao molho barbecue.



De segunda a sábado, das 17h às 23h. Rua Maria Niero da Silva, 230, Glória, Vila Velha. (27) 99856-8534.



Atolada da Petiscaria do Jojo's Crédito: Bruno Coelho/Divulgação

PETISCARIA DO JOJO'S

Atolada  polenta mole com linguiça caseira de pernil e carne de sol flambada na cachaça com creme de queijo temperado com caldo de rabada.



De segunda a sexta, das 18h às 23h. Rua Carlos Gomes, 20, Cristóvão Colombo, Vila Velha. (27) 99940-3782.



Maria Tilápia do bar Petisco das Meninas Crédito: Bruno Coelho/Divulgação

PETISCO DAS MENINAS

Maria Tilápia  Dois filés de tilápia com couro e rabo, acompanhados de banana-da-terra e manga.



Todos os dias, das 18h às 23h. Av. Braúna, 253, Colina de Laranjeiras, Serra. (27) 99749-6678.



Mr. Piggy & Julieta do Porquinho Bar Crédito: Ecos Eventos/Divulgação

PORQUINHO BAR

Mr. Piggy & Julieta  lascas de panceta decoradas com pimenta biquinho e cebola, acompanhadas de molho barbecue de goiabada.



Terça a sexta, das 16h às 23h; sábado, das 11h às 23h; domingo, das 11h às 16h. Av. Dante Michelini, 1600, Quiosque 5, Mata da Praia, Vitória. (27) 9917-7111.



Costela do Feijão do bar Recanto do Feijão Crédito: Bruno Coelho/Divulgação

RECANTO DO FEIJÃO

Costela do Feijão  Costela de boi e paio no feijão carioca, batata baroa, pimenta biquinho, salsa e cebola.



De terça a domingo, das 18h às 23h. Av. Sérgio Cardoso, 1109, Guaranhuns, Vila Velha. (27) 3339-0948.

Acarajá no Prato do Regina Maris Crédito: Ecos Eventos/Divulgação

REGINA MARIS

Acarajé no prato  Cinco minibolinhos de feijão fradinho no prato com vatapá, caruru, vinagrete e camarão.



Todos os dias, das 11h às 16h. Rua Deolindo Perim, 79, esquina com Caranguejo do Assis, Itapoã, Vila Velha. (27) 3299-0897.



Raquetada no Lombo do bar Smash Beer Crédito: Ecos Eventos/Divulgação

SMASH BEER

Raquetada no Lombo  400 g de copa lombo temperada com limão e grelhada com batatinha calabresa, repolho refogado com cubinhos de carne suína, farofa crocante de soja e geleia de abacaxi com pimenta dedo-de-moça.

De terça a sexta, das 16h às 23h; sábado, das 11h às 22h. Av. Engenheiro Charles Bitran, 420, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99789-0894.



Bolinho da Tia Cida do bar Tô na Roça Crédito: Bruno Coelho/Divulgação