Rabada com feijão-manteiga: aprenda a receita do Bar do Zé

Rainha dos cardápios de boteco, a rabada é um dos pratos mais apreciados pelos brasileiros. No Bar do Zé, fundado há 40 anos no Bairro Santos Dumont, em Vila Velha, o prato lidera os pedidos e sua versão com feijão manteiga já rendeu à casa o primeiro lugar no concurso Roda de Boteco, que premia os petiscos favoritos dos capixabas. Quer aprender a fazer? Confira as instruções abaixo.