Rabada com feijão-manteiga: aprenda a receita do Bar do Zé

Rainha dos cardápios de boteco, a rabada é um dos pratos mais apreciados pelos brasileiros. No Bar do Zé, fundado há 40 anos no Bairro Santos Dumont, em Vila Velha, o prato lidera os pedidos e sua versão com feijão manteiga já rendeu à casa o primeiro lugar no concurso Roda de Boteco, que premia os petiscos favoritos dos capixabas. Quer aprender a fazer? Confira as instruções abaixo.
RABADA COM FEIJÃO MANTEIGA
Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 50 minutos
Execução: fácil
Tempo de preparo: 50 minutos
Execução: fácil
- INGREDIENTES:
- 500g de feijão-manteiga
- 4kg de rabada cortada nas juntas
- 2 tomates picados
- 3 cebolas picadas
- Colorau, alho e sal a gosto
- MODO DE PREPARO:
- Ferva o feijão com 1 litro e meio de água por 10 minutos em uma panela sem pressão.
- Em uma panela de pressão, coloque o feijão já fervido e acrescente a rabada, juntamente com os temperos (tomates e cebolas picados, colorau, alho e sal).
- Cozinhe na pressão por cerca de 30 minutos até que a carne fique macia e soltando dos ossos.
Receita publicada no livro "Roda de Boteco - História e Gastronomia", de Guilherme Sillva. Veja mais em leia.ag/receitas.