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Comida de boteco

Rabada com feijão-manteiga: aprenda a receita do Bar do Zé

Ícone da cozinha popular brasileira, o prato é um campeão de vendas no famoso botequim do Bairro Santos Dumont, em Vila Velha

Publicado em 01 de Fevereiro de 2020 às 09:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2020 às 09:00
Rabada servida no Bar do Zé, em Vila Velha
Rabada do Bar do Zé é famosa em toda a Grande Vitória Crédito: José Alberto Jr.
Rainha dos cardápios de boteco, a rabada é um dos pratos mais apreciados pelos brasileiros. No Bar do Zé, fundado há 40 anos no Bairro Santos Dumont, em Vila Velha, o prato lidera os pedidos e sua versão com feijão manteiga já rendeu à casa o primeiro lugar no concurso Roda de Boteco, que premia os petiscos favoritos dos capixabas. Quer aprender a fazer? Confira as instruções abaixo. 

RABADA COM FEIJÃO MANTEIGA

Rendimento: 8 porções
Tempo de preparo: 50 minutos
Execução: fácil
  • INGREDIENTES:
  • 500g de feijão-manteiga
  • 4kg de rabada cortada nas juntas
  • 2 tomates picados
  • 3 cebolas picadas
  • Colorau, alho e sal a gosto
  • MODO DE PREPARO:
  1. Ferva o feijão com 1 litro e meio de água por 10 minutos em uma panela sem pressão. 
  2. Em uma panela de pressão, coloque o feijão já fervido e acrescente a rabada, juntamente com os temperos (tomates e cebolas picados, colorau, alho e sal). 
  3. Cozinhe na pressão por cerca de 30 minutos até que a carne fique macia e soltando dos ossos.
Receita publicada no livro "Roda de Boteco - História e Gastronomia", de Guilherme Sillva. Veja mais em leia.ag/receitas.

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