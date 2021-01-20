Buraco quente: confira uma receita do famoso sanduíche de boteco

Um sanduíche de boteco muito apreciado pelos brasileiros é o Buraco Quente, que apesar da grande popularidade em nosso país tem origem europeia. A autoria é atribuída tanto aos portugueses quanto aos alemães - não se sabe ao certo, e o nome se dá pelo toque picante do recheio, sempre acrescido de algum tipo de pimenta, e porque é servido bem quente.
A versão de Buraco Quente a seguir foi criada pelo chef paulista Melchior Neto, que utiliza patinho moído, chimichurri e pimenta biquinho. Super fácil e rápida de fazer, a receita rende oito porções e serve quatro pessoas.
BURACO QUENTE
- INGREDIENTES (8 porções):
- 500g de carne moída (patinho)
- ½ cebola picada
- 2 colheres (sopa) de azeite
- 100g de azeitona preta picada
- 100g de pimenta biquinho picada
- 1 colher (chá) de chimichurri
- Salsa picada a gosto
- 8 unidades de pão francês
- Maionese
- MODO DE PREPARO:
- Em uma panela, coloque a cebola no azeite e em seguida junte a carne moída, refogando até ficar soltinha.
- Tempere com sal, chimichurri, azeitona, pimenta biquinho e salsa. Reserve.
- Faça um buraco em um dos lados de cada pão, empurrando o miolo, e passe maionese com a ajuda de uma colher.
- Recheie com bastante carne moída refogada.
