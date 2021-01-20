Lanche prático

Buraco quente: confira uma receita do famoso sanduíche de boteco

Para preparar o recheio dos pães, você vai precisar de carne moída, chimichurri, cebola, azeitona, salsinha e pimenta biquinho
Evelize Calmon

Publicado em 20 de Janeiro de 2021 às 18:49

Receita de sanduíche buraco quente do chef Melchior Neto Crédito: Máxima/Divulgação
Um sanduíche de boteco muito apreciado pelos brasileiros é o Buraco Quente, que apesar da grande popularidade em nosso país tem origem europeia. A autoria é atribuída tanto aos portugueses quanto aos alemães - não se sabe ao certo, e o nome se dá pelo toque picante do recheio, sempre acrescido de algum tipo de pimenta, e porque é servido bem quente.  
A versão de Buraco Quente a seguir foi criada pelo chef paulista Melchior Neto, que utiliza patinho moído, chimichurri e pimenta biquinho. Super fácil e rápida de fazer, a receita rende oito porções e serve quatro pessoas.

BURACO QUENTE

  • INGREDIENTES (8 porções):
  • 500g de carne moída (patinho)
  • ½ cebola picada
  • 2 colheres (sopa) de azeite
  • 100g de azeitona preta picada
  • 100g de pimenta biquinho picada
  • 1 colher (chá) de chimichurri
  • Salsa picada a gosto
  • 8 unidades de pão francês
  • Maionese
  • MODO DE PREPARO:
  1. Em uma panela, coloque a cebola no azeite e em seguida junte a carne moída, refogando até ficar soltinha. 
  2. Tempere com sal, chimichurri, azeitona, pimenta biquinho e salsa. Reserve.
  3. Faça um buraco em um dos lados de cada pão, empurrando o miolo, e passe maionese com a ajuda de uma colher.
  4.  Recheie com bastante carne moída refogada.
Veja mais em leia.ag/receitas.

