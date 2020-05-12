Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Fresquinho

Sanduíche leve e rápido combina queijos, palmito e salada

Receita é uma boa pedida para descomplicar o lanche no home office e fica pronta em 10 minutos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 mai 2020 às 17:34

Publicado em 12 de Maio de 2020 às 17:34

Sanduíche de queijo com tomate, alface e palmito
Sanduíche de queijo com tomate, alface e palmito Crédito: Ara Fotografia/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • 1 copo de Requeijão Cremoso Tirolez
  • 1 colher (sopa) de azeite (13 ml)
  • 1 colher (sopa) de suco de limão (13 ml)
  • Sal
  • 10 fatias de pão
  • 4 folhas de alface crespa cortadas em tiras
  • ½ xícara (chá) de palmito picado
  • 1 tomate grande cortado em rodelas
  • 270g de queijo minas frescal cortado em fatias
  • Rende cinco sanduíches
  • Tempo de preparo: 10 minutos

MODO DE PREPARO:

Em uma tigela, misture o requeijão, o azeite, o suco de limão e o sal a gosto. Espalhe essa mistura sobre um dos lados de cinco fatias de pão e distribua sobre elas a alface, o palmito, o tomate e o queijo minas frescal. Feche com as demais fatias e sirva. 
Fonte: Tirolez.

Veja Também

Dica para o lanche: sanduíche de queijo, creme de espinafre e salmão

Lanche prático em casa: sanduíche gratinado com queijo do reino

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 15/04/2026
Imagem de destaque
Operação contra esquema bilionário com alvos no ES prende Poze do Rodo e MC Ryan
Imagem BBC Brasil
Como uma nova onda de imunoterapia está eliminando cânceres

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados