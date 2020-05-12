Sanduíche leve e rápido combina queijos, palmito e salada

- INGREDIENTES:
- 1 copo de Requeijão Cremoso Tirolez
- 1 colher (sopa) de azeite (13 ml)
- 1 colher (sopa) de suco de limão (13 ml)
- Sal
- 10 fatias de pão
- 4 folhas de alface crespa cortadas em tiras
- ½ xícara (chá) de palmito picado
- 1 tomate grande cortado em rodelas
- 270g de queijo minas frescal cortado em fatias
- Rende cinco sanduíches
- Tempo de preparo: 10 minutos
MODO DE PREPARO:
Em uma tigela, misture o requeijão, o azeite, o suco de limão e o sal a gosto. Espalhe essa mistura sobre um dos lados de cinco fatias de pão e distribua sobre elas a alface, o palmito, o tomate e o queijo minas frescal. Feche com as demais fatias e sirva.
Fonte: Tirolez.