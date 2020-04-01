Misto turbinado

Lanche prático em casa: sanduíche gratinado com queijo do reino

Receita é uma sugestão para o lanche em home office e leva creme de leite temperado com noz moscada e pimenta-do-reino
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 abr 2020 às 20:45

Publicado em 01 de Abril de 2020 às 20:45

Sanduíche gratinado com queijo do reino
Crédito: Ara Fotografia/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • 4 fatias de pão de forma
  • 150 g de creme de leite
  • Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada a gosto
  • 4 fatias de presunto cozido
  • 80 g de queijo do reino ralado grosso 
  • 30 g de queijo do reino ralado fino 

MODO DE PREPARO:

Toste as fatias de pão de forma na frigideira até dourar e reserve. Tempere o creme de leite com sal, pimenta e noz-moscada e reserve. Separe cada fatia do pão e espalhe 1 colher (chá) de creme de leite, coloque duas fatias de presunto, metade do queijo do reino ralado grosso e finalize com a outra fatia do pão. Repita a montagem com as outras duas fatias.
Coloque em um refratário os sanduíches, cubra com o creme de leite restante e polvilhe o queijo do reino ralado fino. Leve ao forno aquecido a 180°C por 10 minutos ou até que esteja gratinado. Dica: o queijo do reino pode ser substituído por queijo prato para lanche.
Fonte: Tirolez.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Recomendado para você

Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES
Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES

