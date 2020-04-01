Lanche prático em casa: sanduíche gratinado com queijo do reino

- INGREDIENTES:
- 4 fatias de pão de forma
- 150 g de creme de leite
- Sal, pimenta-do-reino e noz-moscada a gosto
- 4 fatias de presunto cozido
- 80 g de queijo do reino ralado grosso
- 30 g de queijo do reino ralado fino
MODO DE PREPARO:
Toste as fatias de pão de forma na frigideira até dourar e reserve. Tempere o creme de leite com sal, pimenta e noz-moscada e reserve. Separe cada fatia do pão e espalhe 1 colher (chá) de creme de leite, coloque duas fatias de presunto, metade do queijo do reino ralado grosso e finalize com a outra fatia do pão. Repita a montagem com as outras duas fatias.
Coloque em um refratário os sanduíches, cubra com o creme de leite restante e polvilhe o queijo do reino ralado fino. Leve ao forno aquecido a 180°C por 10 minutos ou até que esteja gratinado. Dica: o queijo do reino pode ser substituído por queijo prato para lanche.
Fonte: Tirolez.