Dica para o lanche: sanduíche de queijo, creme de espinafre e salmão

Que tal essa receitinha para um lanche diferente? Sanduba com recheio cremoso e saboroso fica pronto em menos de 10 minutos

Publicado em 10 de Março de 2020 às 17:14

Redação de A Gazeta

Crédito: Sax Comunicação/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • 2 fatias de pão de forma sem casca (50g)
  • 2 colheres (sopa) de creme de espinafre (30g)  veja o modo de preparo abaixo
  • 2 colheres (sopa) de salmão ao natural (em lata), escorrido (20g)
  • 2 fatias de queijo muçarela (30g)
  • Manteiga para untar

MODO DE PREPARO:

Pincele um lado da fatia de pão com a manteiga e coloque esse lado voltado para a misteira. Distribua sobre a fatia de pão, o creme de espinafre, o salmão e a muçarela dobrada. Feche o sanduíche com a outra fatia de pão. Pincele manteiga na superfície da fatia de pão que fechou o sanduíche. Feche a misteira e leve ao fogo brando por cerca de 1 minuto e 30 segundos de cada lado ou utilize a sanduicheira até a luz verde acender. Sirva em seguida.
CREME DE ESPINAFRE  Para preparar o creme de espinafre junte meia xícara (chá) de espinafre cozido e picado (50g) com 4 colheres (sopa) de requeijão cremoso (80g). Misture bem e tempere com sal e noz moscada a gosto. Variação: você pode substituir o espinafre por brócolis. 

Rendimento:

1 sanduíche

Tempo:

De 5 a 10 minutos

Complexidade:

Fácil

Fonte: Gomes da Costa.

Veja Também

Confira receita de torta de morango com biscoito e leite condensado

Massa com cordeiro e ervas: receita saborosa para o fim de semana

Farofa de sardinha picante: aprenda receita prática e saborosa

Recomendado para você

Cetaf x Joaçaba, jogo da Liga de basquete 2026, non Sesc de Guarapari
Cetaf vence o Joaçaba e segue vivo nos playoffs da Liga Ouro de basquete
Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro

