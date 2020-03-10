Dica para o lanche: sanduíche de queijo, creme de espinafre e salmão

- INGREDIENTES:
- 2 fatias de pão de forma sem casca (50g)
- 2 colheres (sopa) de creme de espinafre (30g) veja o modo de preparo abaixo
- 2 colheres (sopa) de salmão ao natural (em lata), escorrido (20g)
- 2 fatias de queijo muçarela (30g)
- Manteiga para untar
MODO DE PREPARO:
Pincele um lado da fatia de pão com a manteiga e coloque esse lado voltado para a misteira. Distribua sobre a fatia de pão, o creme de espinafre, o salmão e a muçarela dobrada. Feche o sanduíche com a outra fatia de pão. Pincele manteiga na superfície da fatia de pão que fechou o sanduíche. Feche a misteira e leve ao fogo brando por cerca de 1 minuto e 30 segundos de cada lado ou utilize a sanduicheira até a luz verde acender. Sirva em seguida.
CREME DE ESPINAFRE Para preparar o creme de espinafre junte meia xícara (chá) de espinafre cozido e picado (50g) com 4 colheres (sopa) de requeijão cremoso (80g). Misture bem e tempere com sal e noz moscada a gosto. Variação: você pode substituir o espinafre por brócolis.
Rendimento:
1 sanduíche
Tempo:
De 5 a 10 minutos
Complexidade:
Fácil