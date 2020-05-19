Sanduíche de pernil marinado na cerveja: lanche ou prato principal?

- INGREDIENTES:
- 1kg de pernil picado
- 1 cebola roxa
- 1 pimentão vermelho
- 1 pimentão amarelo
- 1 pimentão verde
- 1 maço de salsa picada
- 343ml (garrafa long neck) de cerveja pilsen
- 2 colheres de sopa de lemon pepper
- 1 sachê de molho de tomate
- Sal e azeite a gosto
- Rendimento: serve seis pessoas
- Tempo de preparo: 60 minutos
MODO DE PREPARO:
Coloque o pernil em um refratário e tempere com o sal, o lemon pepper e a cerveja. Deixe marinar por no mínimo 30 minutos, na geladeira. Corte a cebola e os pimentões em tiras, refogue-os no azeite e adicione o molho de tomate. Deixe cozinhar por 10 minutos. Corrija o sal e reserve.
Em uma panela de pressão, coloque o pernil junto com o tempero da marinada. Quando a panela começar a apitar, deixe cozinhar por 30 minutos e desligue o fogo. Após sair todo o vapor da panela, deixe a carne esfriar e, com o auxílio de uma colher, separe o pernil em lascas. Acrescente a carne ao molho, inclusive o caldo que sobrou do cozimento, e finalize misturando com a salsa picada.
Receita do chef Melchior Neto, do restaurante Gema (SP).