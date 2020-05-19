Sanduíche de pernil marinado na cerveja: lanche ou prato principal?

Coloque o pernil em um refratário e tempere com o sal, o lemon pepper e a cerveja. Deixe marinar por no mínimo 30 minutos, na geladeira. Corte a cebola e os pimentões em tiras, refogue-os no azeite e adicione o molho de tomate. Deixe cozinhar por 10 minutos. Corrija o sal e reserve.

Em uma panela de pressão, coloque o pernil junto com o tempero da marinada. Quando a panela começar a apitar, deixe cozinhar por 30 minutos e desligue o fogo. Após sair todo o vapor da panela, deixe a carne esfriar e, com o auxílio de uma colher, separe o pernil em lascas. Acrescente a carne ao molho, inclusive o caldo que sobrou do cozimento, e finalize misturando com a salsa picada.