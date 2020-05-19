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Sanduíche de pernil marinado na cerveja: lanche ou prato principal?

Receita do chef Melchior Neto é uma carne em lascas super saborosa e versátil, temperada com pimentões, lemon pepper, salsa e cerveja pilsen
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 18:57

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 18:57

Sanduíche de pernil marinado na cerveja
Crédito: Máxima/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • 1kg de pernil picado
  • 1 cebola roxa
  • 1 pimentão vermelho
  • 1 pimentão amarelo
  • 1 pimentão verde
  • 1 maço de salsa picada
  • 343ml (garrafa long neck) de cerveja pilsen
  • 2 colheres de sopa de lemon pepper
  • 1 sachê de molho de tomate
  • Sal e azeite a gosto
  • Rendimento: serve seis pessoas
  • Tempo de preparo: 60 minutos

MODO DE PREPARO:

Coloque o pernil em um refratário e tempere com o sal, o lemon pepper e a cerveja. Deixe marinar por no mínimo 30 minutos, na geladeira. Corte a cebola e os pimentões em tiras, refogue-os no azeite e adicione o molho de tomate. Deixe cozinhar por 10 minutos. Corrija o sal e reserve.
Em uma panela de pressão, coloque o pernil junto com o tempero da marinada. Quando a panela começar a apitar, deixe cozinhar por 30 minutos e desligue o fogo. Após sair todo o vapor da panela, deixe a carne esfriar e, com o auxílio de uma colher, separe o pernil em lascas. Acrescente a carne ao molho, inclusive o caldo que sobrou do cozimento, e finalize misturando com a salsa picada. 
Receita do chef Melchior Neto, do restaurante Gema (SP). 

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