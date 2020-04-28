Lanche

Gosta de empanada? Veja receita chilena para fazer em casa

Versão do clássico pastel tem no recheio carne moída, ovo cozido, uva passa e azeitona. Rendimento da preparação varia entre seis e oito unidades
Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 abr 2020 às 15:52

Empanadas chilenas
Crédito:
  • INGREDIENTES
  • Massa:
  • 300ml de água
  • 100g de manteiga derretida
  • 2 colheres (chá) de sal
  • 600g de farinha de trigo 
  • 2 colheres (café) de fermento em pó
  • 4 gemas peneiradas para pincelar as empanadas antes de assar
  • Recheio:
  • 300g de carne moída
  • 3 colheres (sopa) de azeite extravirgem
  • 1 cebola picada
  • 1 colher (chá) de cominho
  • 1 colher (sopa) de colorau
  • 1 colher (café) de pimenta calabresa ou do reino
  • 1 colher (chá) de sal
  • 1 xícara (chá) de azeitonas fatiadas
  • 4 colheres (sopa) de uvas passas
  • 2 ovos cozidos picados

MODO DE PREPARO:

Recheio: em uma panela média, no fogo médio, doure a carne moída mexendo sempre para não formar grumos e ficar bem soltinha. A seguir, acrescente o azeite e a cebola e refogue por cerca de dois minutos. Tempere com o cominho, o colorau, a pimenta e o sal. Refogue brevemente, por uns dois minutos. Desligue o fogo e adicione as azeitonas, as uvas passas e os ovos picados. Reserve. Utilize frio.
Massa: em um recipiente, misture a água, a manteiga, o sal e o fermento e a farinha, aos poucos, até obter uma massa homogênea. Não sove. A seguir, envolva a massa em filme plástico e deixe descansar por 30 minutos na geladeira.
Montagem: após esse tempo, divida a massa em oito partes iguais (se preferir empanadas maiores, divida em seis partes). Abra os discos e recheie cada disco. Feche as bordas, formando as empanadas. Arrume as empanadas em uma assadeira lado a lado deixando um pequeno espaço entre elas. Pincele com a gema e leve ao forno a 180°C, pré-aquecido, por cerca de 20 minutos ou até que dourem. 

Rendimento:

De 6 a 8 unidades

Tempo de preparo:

1h10 minutos

Complexidade:

Média

Fonte: chef Candida Balensiefer/Renata.

