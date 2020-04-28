Gosta de empanada? Veja receita chilena para fazer em casa

- INGREDIENTES
- Massa:
- 300ml de água
- 100g de manteiga derretida
- 2 colheres (chá) de sal
- 600g de farinha de trigo
- 2 colheres (café) de fermento em pó
- 4 gemas peneiradas para pincelar as empanadas antes de assar
- Recheio:
- 300g de carne moída
- 3 colheres (sopa) de azeite extravirgem
- 1 cebola picada
- 1 colher (chá) de cominho
- 1 colher (sopa) de colorau
- 1 colher (café) de pimenta calabresa ou do reino
- 1 colher (chá) de sal
- 1 xícara (chá) de azeitonas fatiadas
- 4 colheres (sopa) de uvas passas
- 2 ovos cozidos picados
MODO DE PREPARO:
Recheio: em uma panela média, no fogo médio, doure a carne moída mexendo sempre para não formar grumos e ficar bem soltinha. A seguir, acrescente o azeite e a cebola e refogue por cerca de dois minutos. Tempere com o cominho, o colorau, a pimenta e o sal. Refogue brevemente, por uns dois minutos. Desligue o fogo e adicione as azeitonas, as uvas passas e os ovos picados. Reserve. Utilize frio.
Massa: em um recipiente, misture a água, a manteiga, o sal e o fermento e a farinha, aos poucos, até obter uma massa homogênea. Não sove. A seguir, envolva a massa em filme plástico e deixe descansar por 30 minutos na geladeira.
Montagem: após esse tempo, divida a massa em oito partes iguais (se preferir empanadas maiores, divida em seis partes). Abra os discos e recheie cada disco. Feche as bordas, formando as empanadas. Arrume as empanadas em uma assadeira lado a lado deixando um pequeno espaço entre elas. Pincele com a gema e leve ao forno a 180°C, pré-aquecido, por cerca de 20 minutos ou até que dourem.
Rendimento:
De 6 a 8 unidades
Tempo de preparo:
1h10 minutos
Complexidade:
Média