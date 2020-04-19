Pão caseiro: 5 receitas simples para fazer na quarentena

Quer um motivo delicioso para por a mão na massa durante a quarentena? Escolhemos cinco para inspirar o padeiro que habita em você: pão francês, pão de minuto, pão de liquidificador, pão sírio e pão vegano low carb. Nossa lista traz pães para todos os gostos, de diversos estilos e com tempos de preparo que variam de alguns minutos até pouco mais de uma hora.
E aí, se animou? Então, para garantir o pão quentinho do café da manhã ou do lanche, assista ao passo a passo das receitas (garimpadas no Youtube e no Instagram), confira as listas de ingredientes e aprenda como fazer pão caseiro de um jeito fácil e prazeroso. Partiu!
PÃO FRANCÊS, por Rodrigo Hilbert
- INGREDIENTES:
- 3 tabletes de fermento biológico fresco (50g)
- 2 colheres (sopa) de açúcar
- 1 colher (chá) de sal
- 3 colheres (sopa) de manteiga amolecida
- 2 xícaras (chá) de água quente
- 1kg de farinha de trigo para pão francês (cerca de 800g para massa e 200g para sovar)
PÃO QUENTINHO DA QUARENTENA, por Cesinha Fernandes
- INGREDIENTES:
- 2 ovos
- 250ml de leite morno
- 1 colher de manteiga
- 5g de fermento biológico seco
- 2 colheres de açúcar
- 40ml de óleo de soja
- Meia colher de sal
- 600/700g de trigo
PÃO DE LIQUIDIFICADOR, por Andréa Nakamura
- INGREDIENTES:
- 1 ovo
- 2 colheres (sopa) de açúcar (24g)
- ½ xícara (chá) de óleo (120ml)
- 1 colher (café) de sal (3g)
- 1 copo (tipo requeijão) de leite (250ml)
- 1 envelope de fermento biológico seco (10g)
- 2 e ½ xícaras (chá) de farinha de trigo (350g)
PÃO SÍRIO, por Mohamad Hindi
- INGREDIENTES:
- 500g de farinha de farinha de trigo
- 1/2 pacote de fermento biológico seco (5g)
- 3 colheres (chá) de açúcar (23g)
- 3 colheres (sopa) de azeite (20 ml)
- 300ml de água
- 2 pitadas de sal, por último, antes de sovar
PÃO VEGANO E LOW CARB, por Susan Martha
- INGREDIENTES:
- Meia xícara de polvilho doce
- Meia xícara de aveia em flocos (sem glúten)
- 1 xícara de farinha de arroz
- Meia colher (chá) de sal
- 1 colher (sopa) de açúcar mascavo
- Meia colher (chá) de goma xantana
- 1 colher (sopa) de fermento biológico instantâneo
- 2 colheres (sopa) de azeite de oliva
- 1 xícara de água morna
Fonte: canais Dika da Naka, Mohamad Hindi, Nhac GNT e Amor pela Comida (Youtube); Instagram/IGTV @cesinha_.