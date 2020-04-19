Faça você mesmo

Pão caseiro: 5 receitas simples para fazer na quarentena

Quer ter pão fresquinho todos os dias sem sair de casa? Então, prepare o forno e aprenda a fazer cinco delícias que estão bombando no Youtube e no Instagram
Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 abr 2020 às 09:00

Pão caseiro
Crédito:
Quer um motivo delicioso para por a mão na massa durante a quarentena? Escolhemos cinco para inspirar o padeiro que habita em você: pão francês, pão de minuto, pão de liquidificador, pão sírio e pão vegano low carb. Nossa lista traz pães para todos os gostos, de diversos estilos e com tempos de preparo que variam de alguns minutos até pouco mais de uma hora. 
E aí, se animou? Então, para garantir o pão quentinho do café da manhã ou do lanche, assista ao passo a passo das receitas (garimpadas no Youtube e no Instagram), confira as listas de ingredientes e aprenda como fazer pão caseiro de um jeito fácil e prazeroso. Partiu!

PÃO FRANCÊS, por Rodrigo Hilbert

  • INGREDIENTES:
  • 3 tabletes de fermento biológico fresco (50g)
  • 2 colheres (sopa) de açúcar
  • 1 colher (chá) de sal
  • 3 colheres (sopa) de manteiga amolecida
  • 2 xícaras (chá) de água quente
  • 1kg de farinha de trigo para pão francês (cerca de 800g para massa e 200g para sovar)

PÃO QUENTINHO DA QUARENTENA, por Cesinha Fernandes

  • INGREDIENTES:
  • 2 ovos
  • 250ml de leite morno
  • 1 colher de manteiga
  • 5g de fermento biológico seco
  • 2 colheres de açúcar
  • 40ml de óleo de soja
  • Meia colher de sal
  • 600/700g de trigo

PÃO DE LIQUIDIFICADOR, por Andréa Nakamura

  • INGREDIENTES:
  • 1 ovo
  • 2 colheres (sopa) de açúcar (24g)
  • ½ xícara (chá) de óleo (120ml)
  • 1 colher (café) de sal (3g)
  • 1 copo (tipo requeijão) de leite (250ml)
  • 1 envelope de fermento biológico seco (10g)
  • 2 e ½ xícaras (chá) de farinha de trigo (350g)

PÃO SÍRIO, por Mohamad Hindi

  • INGREDIENTES:
  • 500g de farinha de farinha de trigo
  • 1/2 pacote de fermento biológico seco (5g)
  • 3 colheres (chá) de açúcar (23g)
  • 3 colheres (sopa) de azeite (20 ml)
  • 300ml de água
  • 2 pitadas de sal, por último, antes de sovar

PÃO VEGANO E LOW CARB, por Susan Martha

  • INGREDIENTES:
  • Meia xícara de polvilho doce
  • Meia xícara de aveia em flocos (sem glúten)
  • 1 xícara de farinha de arroz
  • Meia colher (chá) de sal
  • 1 colher (sopa) de açúcar mascavo
  • Meia colher (chá) de goma xantana
  • 1 colher (sopa) de fermento biológico instantâneo
  • 2 colheres (sopa) de azeite de oliva
  • 1 xícara de água morna
Fonte: canais Dika da Naka, Mohamad Hindi, Nhac GNT e Amor pela Comida (Youtube); Instagram/IGTV @cesinha_. 

Veja Também

Bolo de banana com doce de leite: receita com gosto de infância

Pão de queijo: receita saborosa de família, por Maria Capai

Waffle com ovos fritos e bacon tostado: receita para começar o dia

