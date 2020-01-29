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Café da manhã

Waffle com ovos fritos e bacon tostado: receita para começar o dia

Fácil e rápida de preparar, combinação de waffle, ovos e bacon é uma dica para o café da manhã, mas também faz bonito no lanche da tarde

Publicado em 29 de Janeiro de 2020 às 19:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

29 jan 2020 às 19:00
Crédito: Alegra/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • 150g de farinha de trigo
  • 2 ovos
  • 200ml de leite
  • 80g de manteiga derretida
  • 1 colher (chá) de açúcar
  • 1 colher (chá) de fermento químico
  • Sal
  • 6 fatias de bacon redondo
  • 6 ovos fritos

MODO DE PREPARO:

Bata as claras em neve e reserve. Misture os demais ingredientes, junte as claras em duas etapas, mexendo delicadamente até incorporar. Prepare os waffles no equipamento próprio - caso não tenha, é possível fazer panqueca na frigideira utilizando a mesma receita.
Doure as rodelas de bacon, em ambos os lados, usando um peso em cima para deixar a fatia reta  pode ser feito no grill elétrico com tampa. Sirva o waffle no prato e coloque sobre ele o ovo frito e o bacon.

Rendimento:

6 porções

Complexidade:

Fácil

Fonte: Alegra.

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