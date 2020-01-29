Waffle com ovos fritos e bacon tostado: receita para começar o dia

- INGREDIENTES:
- 150g de farinha de trigo
- 2 ovos
- 200ml de leite
- 80g de manteiga derretida
- 1 colher (chá) de açúcar
- 1 colher (chá) de fermento químico
- Sal
- 6 fatias de bacon redondo
- 6 ovos fritos
MODO DE PREPARO:
Bata as claras em neve e reserve. Misture os demais ingredientes, junte as claras em duas etapas, mexendo delicadamente até incorporar. Prepare os waffles no equipamento próprio - caso não tenha, é possível fazer panqueca na frigideira utilizando a mesma receita.
Doure as rodelas de bacon, em ambos os lados, usando um peso em cima para deixar a fatia reta pode ser feito no grill elétrico com tampa. Sirva o waffle no prato e coloque sobre ele o ovo frito e o bacon.
Rendimento:
6 porções
Complexidade:
Fácil