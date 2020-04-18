Bolo de banana com doce de leite: receita com gosto de infância

- INGREDIENTES:
- Massa:
- 4 ovos
- ¾ de xícara de óleo
- 6 bananas nanicas (ou prata) picadas
- 2 xícaras de farinha de rosca
- 1 colher (sopa) de fermento em pó
- 2 xícaras de açúcar
- 1 colher (sobremesa) de canela em pó
- Cobertura:
- 400g de doce de leite
- Meia caixinha de creme de leite (100 ml).
MODO DE PREPARO:
Bolo: bata os ovos, o óleo, o açúcar e as bananas picadas no liquidificador até obter uma mistura homogênea. Transfira para uma travessa e acrescente a farinha de rosca, o fermento e a canela, mexendo bem. Coloque em uma forma redonda (22 cm de diâmetro), untada com óleo e polvilhada com trigo. Leve ao forno pré-aquecido a 200°C, por 40 minutos, ou até dourar. Desenforme morno ou frio para não quebrar.
Cobertura: coloque o doce de leite e o creme de leite em uma vasilha de vidro, misture e leve ao microondas por 40 segundos. Despeje a cobertura sobre o bolo e polvilhe canela em pó.
Rendimento:
12 fatias
Tempo:
60 minutos
Complexidade:
Fácil