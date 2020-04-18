Para lanchar

Bolo de banana com doce de leite: receita com gosto de infância

Sugestão da chef Patrícia Pinho é um bolo afetivo de avó, super prático, que não precisa de batedeira. Ele fica pronto em 60 minutos e rende 12 fatias
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 abr 2020 às 09:01

Publicado em 18 de Abril de 2020 às 09:01

Bolo de banana com doce de leite da chef Patrícia Pinho
  • INGREDIENTES:
  • Massa: 
  • 4 ovos 
  • ¾ de xícara de óleo
  • 6 bananas nanicas (ou prata) picadas 
  • 2 xícaras de farinha de rosca 
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó 
  • 2 xícaras de açúcar 
  • 1 colher (sobremesa) de canela em pó 
  • Cobertura: 
  • 400g de doce de leite 
  • Meia caixinha de creme de leite (100 ml).

MODO DE PREPARO:

Bolo: bata os ovos, o óleo, o açúcar e as bananas picadas no liquidificador até obter uma mistura homogênea. Transfira para uma travessa e acrescente a farinha de rosca, o fermento e a canela, mexendo bem. Coloque em uma forma redonda (22 cm de diâmetro), untada com óleo e polvilhada com trigo. Leve ao forno pré-aquecido a 200°C, por 40 minutos, ou até dourar. Desenforme morno ou frio para não quebrar.
Cobertura: coloque o doce de leite e o creme de leite em uma vasilha de vidro, misture e leve ao microondas por 40 segundos. Despeje a cobertura sobre o bolo e polvilhe canela em pó.

Rendimento:

12 fatias

Tempo:

60 minutos

Complexidade:

Fácil

Receita de Patrícia Pinho, chef da doceria Via Gourmet, em Vitória.

