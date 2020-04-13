Aprenda a preparar barrinhas recheadas de frutas vermelhas

Crédito: Mondial/Divulgação

INGREDIENTES (massa):

2 e ½ xícaras de farinha de trigo

1 xícara de açúcar

1 xícara de manteiga

1 ovo

1 colher (sopa) de fermento em pó

1 colher (sopa) de extrato de baunilha ou raspas de 1 limão

INGREDIENTES (cobertura):

3 xícaras de frutas vermelhas picadas (morango, amoras, mirtilo, framboesa)

2 colheres (sopa) de polvilho doce ou azedo

Suco de 1 limão

½ xícara de açúcar

MODO DE PREPARO:

Em uma tigela, misture todos os ingredientes da massa até obter uma mistura homogênea e levemente grudenta (a massa precisa ter uma textura semelhante a de massa podre). Separe 2/3 dessa massa e reserve. Forre uma assadeira retangular com papel manteiga ou unte e enfarinhe se preferir.



Espalhe a massa no fundo da assadeira, apertando bem para que cubra todo o fundo. Leve ao forno preaquecido a 180º C por cinco minutos para pré-assar a massa. Em outra tigela, misture as frutas picadas e os demais ingredientes da cobertura e despeje a mistura sobre a massa pré-assada.

Esfarele o restante da massa reservada por cima, como se fosse uma cuca. Leve a torta novamente ao forno e asse até dourar levemente. Retire do forno e deixe esfriar. Corte em quadradinhos ou barrinhas.