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Aprenda a preparar barrinhas recheadas de frutas vermelhas

Receita é uma ótima pedida para adoçar o paladar na quarentena. Recheio é uma combinação de morangos, mirtilos, amoras e framboesas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 abr 2020 às 12:00

Publicado em 13 de Abril de 2020 às 12:00

Barrinhas caseiras de frutas vermelhas
Crédito: Mondial/Divulgação
  • INGREDIENTES (massa):
  • 2 e ½ xícaras de farinha de trigo
  • 1 xícara de açúcar
  • 1 xícara de manteiga 
  • 1 ovo
  • 1 colher (sopa) de fermento em pó
  • 1 colher (sopa) de extrato de baunilha ou raspas de 1 limão
  • INGREDIENTES (cobertura): 
  • 3 xícaras de frutas vermelhas picadas (morango, amoras, mirtilo, framboesa)
  • 2 colheres (sopa) de polvilho doce ou azedo
  • Suco de 1 limão
  • ½ xícara de açúcar

MODO DE PREPARO:

Em uma tigela, misture todos os ingredientes da massa até obter uma mistura homogênea e levemente grudenta (a massa precisa ter uma textura semelhante a de massa podre). Separe 2/3 dessa massa e reserve. Forre uma assadeira retangular com papel manteiga ou unte e enfarinhe se preferir. 
Espalhe a massa no fundo da assadeira, apertando bem para que cubra todo o fundo. Leve ao forno preaquecido a 180º C por cinco minutos para pré-assar a massa. Em outra tigela, misture as frutas picadas e os demais ingredientes da cobertura e despeje a mistura sobre a massa pré-assada. 
Esfarele o restante da massa reservada por cima, como se fosse uma cuca. Leve a torta novamente ao forno e asse até dourar levemente. Retire do forno e deixe esfriar. Corte em quadradinhos ou barrinhas.
Fonte: Mondial.

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