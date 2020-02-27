Que tal um petit gateau? Confira receita levinha e fácil de fazer

- INGREDIENTES:
- 300g de chocolate amargo (maior ou igual a 70% cacau)
- Meia xícara de chá (60g) de farinha de amêndoas
- 3/4 de xícara de chá (100g) de farinha de arroz
- 3 colheres (sopa) de açúcar de coco
- 2 colheres (sopa) de óleo de coco extra virgem
- Cacau em pó para untar
MODO DE PREPARO
Derreta o chocolate em banho-maria. Em seguida, transfira para outro recipiente e misture até que fique mais morno. Acrescente as farinhas de amêndoas e de arroz, o açúcar de coco e o óleo de coco, sempre misturando.
Use forminhas de silicone individuais, untadas com óleo de coco e cacau em pó. Distribua a massa nas forminhas e leve ao forno preaquecido a 200°C por oito minutos. Desenforme e sirva imediatamente.
Rendimento:
5 porções
Complexidade:
Fácil