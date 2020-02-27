Sem glúten

Que tal um petit gateau? Confira receita levinha e fácil de fazer

Doce à base de chocolate não leva farinha de trigo e nem leite. Para acompanhar, escolha um sabor de sorvete de sua preferência

Publicado em 27 de Fevereiro de 2020 às 13:48

Redação de A Gazeta

Crédito: Mundo Verde/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • 300g de chocolate amargo (maior ou igual a 70% cacau)
  • Meia xícara de chá (60g) de farinha de amêndoas
  • 3/4 de xícara de chá (100g) de farinha de arroz 
  • 3 colheres (sopa) de açúcar de coco
  • 2 colheres (sopa) de óleo de coco extra virgem
  • Cacau em pó para untar 

MODO DE PREPARO

Derreta o chocolate em banho-maria. Em seguida, transfira para outro recipiente e misture até que fique mais morno. Acrescente as farinhas de amêndoas e de arroz, o açúcar de coco e o óleo de coco, sempre misturando.
Use forminhas de silicone individuais, untadas com óleo de coco e cacau em pó. Distribua a massa nas forminhas e leve ao forno preaquecido a 200°C por oito minutos. Desenforme e sirva imediatamente.

Rendimento:

5 porções

Complexidade:

Fácil

Fonte: Mundo Verde.

