Que tal assar batata com provolone? Confira a receita

Crédito: Tirolez/Divulgação

INGREDIENTES:

8 batatas inglesas pequenas



Folhas de quatro ramos de alecrim picadas



335g de queijo tipo provolone cortado em fatias finas



10 colheres (sopa) de manteiga sem sal

MODO DE PREPARO:

Sobre uma tábua, apoie cada uma das batatas e, com o auxílio de uma faca bem afiada, faça cortes como se fosse fatiá-las na espessura de 2 mm, mas sem chegar até o fim, de modo a obter o aspecto de uma sanfona.

Coloque um pouco de alecrim sobre cada batata (inclusive dentro dos cortes). Corte as fatias de queijo ao meio e, em cada vão das batatas, coloque ½ fatia, com a casca virada para cima.

Besunte as batatas com metade da manteiga e leve ao forno preaquecido (180 °C) por 40 minutos, espalhando, na metade do tempo, o restante da manteiga sobre as batatas.

Após esse tempo, o queijo deverá estar bem derretido, e a batata, cozida (espete um garfo e, se necessário, deixe mais um tempo no forno). Sirva em seguida.