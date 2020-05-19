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Delícia ao forno

Que tal assar batata com provolone? Confira a receita

Queijo e batata são ingredientes infalíveis para combinar em um petisco delicioso e também resultam em um ótimo acompanhamento
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 mai 2020 às 18:24

Publicado em 19 de Maio de 2020 às 18:24

Batata ao provolone
Crédito: Tirolez/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • 8 batatas inglesas pequenas
  • Folhas de quatro ramos de alecrim picadas
  • 335g de queijo tipo provolone cortado em fatias finas
  • 10 colheres (sopa) de manteiga sem sal 

MODO DE PREPARO:

Sobre uma tábua, apoie cada uma das batatas e, com o auxílio de uma faca bem afiada, faça cortes como se fosse fatiá-las na espessura de 2 mm, mas sem chegar até o fim, de modo a obter o aspecto de uma sanfona.
Coloque um pouco de alecrim sobre cada batata (inclusive dentro dos cortes). Corte as fatias de queijo ao meio e, em cada vão das batatas, coloque ½ fatia, com a casca virada para cima.
Besunte as batatas com metade da manteiga e leve ao forno preaquecido (180 °C) por 40 minutos, espalhando, na metade do tempo, o restante da manteiga sobre as batatas.
Após esse tempo, o queijo deverá estar bem derretido, e a batata, cozida (espete um garfo e, se necessário, deixe mais um tempo no forno). Sirva em seguida.
Fonte: Tirolez.

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