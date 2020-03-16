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Petisco

Sticks crocantes de muçarela: aprenda receita de queijo empanado

Para que o empanamento dos palitos fique perfeito e o queijo bem derretido é importante levá-los ao congelador por alguns minutos antes de fritar

Publicado em 16 de Março de 2020 às 17:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 mar 2020 às 17:37
Crédito: Press à Porter/Divulgação
  • INGREDIENTES:
  • Queijo muçarela (aproximadamente 800g)
  • 1 xícara de farinha de trigo
  • 1 xícara de farinha de pão (pão triturado)
  • 5 ovos ligeiramente batidos
  • Sal a gosto
  • Pimenta-do-reino a gosto
  • Orégano e manjericão a gosto
  • Parmesão ralado bem fino
  • 2 xícaras de óleo para fritar

MODO DE PREPARO:

Corte a muçarela em palitos (bastões de aproximadamente 1,5 cm de altura x 2 cm de largura x 12 cm de comprimento ou o tamanho que preferir). Reserve. Misture a farinha de trigo com a farinha de pão e tempere com sal, pimenta, manjericão, orégano e o parmesão bem ralado.
Em um prato fundo, bata ligeiramente os ovos e reserve. Empane com a ajuda de um garfo seguindo a sequência: ovo > farinha temperada. Acomode os sticks em uma forma ou em um refratário forrado com papel-manteiga. Leve ao congelador por 30 minutos. 
Repita o processo de empanar e leve ao congelador. É importante levar ao congelador antes de passar no ovo e na farinha pela segunda vez; assim, a camada anterior não sairá e o queijo não derreterá demais ao fritar.
Aqueça óleo suficiente para cobrir os sticks. Quando estiver bem quente, use uma escumadeira e coloque os bastões aos poucos para fritarem até dourar  atenção, pois eles fritam rápido, e o óleo não pode estar em fogo alto a ponto de fritar por fora e não derreter por dentro. Separe um refratário forrado com papel-toalha e acomode os sticks fritos.

DICAS:

  • Empane dois ou três pedaços menores para testar a temperatura.
  • Não use as mãos para empanar, pois a casquinha é muito delicada e sua mão vai ficar toda empanada.
  • Tente não mexer muito, e sim apenas o suficiente para empanar.
  • Para mantê-los aquecidos enquanto frita o restante, deixe-os no forno em temperatura baixa.
  • Na hora de fritar, fique atento: é só o tempo de dourar e retirar. Não fique mexendo neles enquanto frita.
  • Adicione as farinhas aos poucos, para evitar desperdício.
  • Não use farinha de rosca: o resultado não será o mesmo.

Rendimento:

12 palitos

Tempo de preparo:

60 minutos

Complexidade:

Média

Fonte: Tirolez

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