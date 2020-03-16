Sticks crocantes de muçarela: aprenda receita de queijo empanado

Crédito: Press à Porter/Divulgação

INGREDIENTES:

Queijo muçarela (aproximadamente 800g)

1 xícara de farinha de trigo

1 xícara de farinha de pão (pão triturado)

5 ovos ligeiramente batidos

Sal a gosto

Pimenta-do-reino a gosto

Orégano e manjericão a gosto

Parmesão ralado bem fino

2 xícaras de óleo para fritar

MODO DE PREPARO:

Corte a muçarela em palitos (bastões de aproximadamente 1,5 cm de altura x 2 cm de largura x 12 cm de comprimento ou o tamanho que preferir). Reserve. Misture a farinha de trigo com a farinha de pão e tempere com sal, pimenta, manjericão, orégano e o parmesão bem ralado.

Em um prato fundo, bata ligeiramente os ovos e reserve. Empane com a ajuda de um garfo seguindo a sequência: ovo > farinha temperada. Acomode os sticks em uma forma ou em um refratário forrado com papel-manteiga. Leve ao congelador por 30 minutos.

Repita o processo de empanar e leve ao congelador. É importante levar ao congelador antes de passar no ovo e na farinha pela segunda vez; assim, a camada anterior não sairá e o queijo não derreterá demais ao fritar.

Aqueça óleo suficiente para cobrir os sticks. Quando estiver bem quente, use uma escumadeira e coloque os bastões aos poucos para fritarem até dourar  atenção, pois eles fritam rápido, e o óleo não pode estar em fogo alto a ponto de fritar por fora e não derreter por dentro. Separe um refratário forrado com papel-toalha e acomode os sticks fritos.

DICAS:

Empane dois ou três pedaços menores para testar a temperatura.

Não use as mãos para empanar, pois a casquinha é muito delicada e sua mão vai ficar toda empanada.



Tente não mexer muito, e sim apenas o suficiente para empanar.



Para mantê-los aquecidos enquanto frita o restante, deixe-os no forno em temperatura baixa.



Na hora de fritar, fique atento: é só o tempo de dourar e retirar. Não fique mexendo neles enquanto frita.



Adicione as farinhas aos poucos, para evitar desperdício.



Não use farinha de rosca: o resultado não será o mesmo.

