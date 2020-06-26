Topa uma feijoada? Confira 10 dicas de onde pedir o prato

A feijoada, prato tão amado por nós brasileiros e que tão bem representa nossas origens, está em alta no delivery. Fixa em diversos cardápios às sextas-feiras, é aos sábados que ela tradicionalmente cai no gosto dos capixabas. Com o aumento das entregas na pandemia, não são poucos os restaurantes que a oferecem também aos domingos.

Perfeita para o clima mais fresco, a feijuca esbanja gostosura nos acompanhamentos. A seleção a seguir, que reúne 10 restaurantes, bares e bufês da Grande Vitória, inclui entre as guarnições torresminho pururucado, caldo de feijão apimentado, bisteca grelhada e aipim frito.

Disponíveis para entrega ou para retirada em drive-thru, as feijoadas da lista custam a partir de R$ 30 (para duas pessoas). Há desde novatas feijucas no pote até receitas consagradas na Capital. Escolha a sua e prepare a caipirinha. Bom apetite!