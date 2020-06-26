Topa uma feijoada? Confira 10 dicas de onde pedir o prato

A feijoada, prato tão amado por nós brasileiros e que tão bem representa nossas origens, está em alta no delivery. Fixa em diversos cardápios às sextas-feiras, é aos sábados que ela tradicionalmente cai no gosto dos capixabas. Com o aumento das entregas na pandemia, não são poucos os restaurantes que a oferecem também aos domingos.
Perfeita para o clima mais fresco, a feijuca esbanja gostosura nos acompanhamentos. A seleção a seguir, que reúne 10 restaurantes, bares e bufês da Grande Vitória, inclui entre as guarnições torresminho pururucado, caldo de feijão apimentado, bisteca grelhada e aipim frito.
Disponíveis para entrega ou para retirada em drive-thru, as feijoadas da lista custam a partir de R$ 30 (para duas pessoas). Há desde novatas feijucas no pote até receitas consagradas na Capital. Escolha a sua e prepare a caipirinha. Bom apetite!
NA CADÊNCIA DO SAMBA
A receita do Botequim São Paulo teve origem no restaurante Spetacollo, dos mesmos proprietários. Na casa, o feijão é preparado com paio, carne seca, lombo e costela de porco defumada de produção própria. A porção para até três pessoas custa R$ 89,90, entregue aos sábados e domingos. Guarnições: farofa com bacon, couve ao azeite com farinha de milho, bisteca grelhada, banana frita, laranja e molho de feijoada picante. Delivery: iFood e Uber Eats. Retirada com 10% de desconto: (27) 99837-7166. Santa Lúcia, Vitória. Mais informações: @botequimsp. FOTO: Ari Oliveira
Receita de família da chef Júlia Faria, a famosa feijoada do Daju Bistrô é servida às sextas e sábados, no almoço, das 11h às 14h30. O feijão vem com paio, linguiça calabresa, carne seca e lombo de porco. A porção, individual e bem servida, chega acompanhada de arroz, couve refogada, banana-da-terra frita, torresminho crocante, farofa e vinagrete (R$ 47,90). Delivery pelos aplicativos Shipp e iFood. Pedidos para viagem: (27) 3324-0565. Mata da Praia, Vitória. Mais informações: @dajubistro. FOTO: Daju/Instagram
A rotisseria Casa Roti oferece aos sábados feijoada completa (R$ 66, para duas pessoas), com paio, calabresa defumada e carne seca + costelinha, lombo, pé e rabo de porco. Guarnições: arroz, couve na manteiga, torresmo, laranja, caldinho de feijão com vinagrete de pimenta e farofa de flocos de milho com bacon. Delivery: iFood. Pedidos para viagem: (27) 2142-4060. Jardim Camburi, Vitória. Mais informações: @casa_roti. FOTO: Flavio Moraes
O restaurante Sol da Terra escolheu o almoço de sexta para servir sua feijuca vegana, entregue em embalagens especiais compostáveis. Há duas versões do prato: uma com feijão vermelho, cogumelos, cenoura, brócolis, couve-flor e palmito, e outra com feijão preto, tofu defumado, alho-poró, broto de feijão e couve. Para acompanhar, vinagrete, farofinha crocante de cebola e espetinho de legumes (R$ 30/550g). Delivery: (27) 3223-1205, 99919-0257 ou iFood. Enseada do Suá, Vitória. Mais informações: @soldaterra. FOTO: Divulgação
Especializado em gastronomia afro-brasileira, indígena e periférica, o bufê Ubuntu Quitutes trabalha com entregas previamente agendadas do seu kit feijoada. Os pedidos podem ser feitos de segunda a quarta, e o delivery acontece de quinta a domingo, em Vitória (frete a partir de R$ 3). O kit com feijoada (completa ou sem pé, rabo e orelha de porco), arroz, farofa e couve custa R$ 30 e serve duas pessoas. Whatsapp: (27) 99752-2458. Mais informações: @ubuntuquitutes. FOTO: Divulgação
O bufê Delícias 3 Amores entrega duas opções de feijoada no pote, sempre aos sábados e domingos. A Feijoada Raiz vem completa e a Feijoada Nutella contém somente carne seca, bacon, linguiça, paio e costelinha de porco. Ambas chegam acompanhadas por feijão foguinho (picante), banana-da-terra frita, torresmo, aipim frito, couve refogada, laranja e farofa de alho. A feijuca individual (500ml) sai por R$ 39,90 e o pote duplo (1 litro) custa R$ 74,90. Delivery: (27) 99844-2803 (Whatsapp). Jacaraípe, Serra. Mais informações: @delicias3amores. FOTO: César Fernandes
Servida aos sábados e domingos, das 11h às 16h, a Feijoada da Mama da cafeteria Terrafé é feita com linguiça, carne seca e bacon crocante. Acompanhamentos: barriguinha de porco frita, arroz, farofa, vinagrete, couve crispy, laranja e banana frita (R$ 24,90, individual). Entregas em Vitória. Pedidos: (27) 99627-2339 e iFood. Mais informações: @terrafecafeteria. FOTO: Francisco Siqueira
Devido à pandemia, a tradicional feijoada do Hotel Senac Ilha do Boi é oferecida por meio de drive-thru. O feijão com costelinha suína, paio, pé, carne seca, lombo suíno e linguiça calabresa, acompanhado de arroz, farofa, couve, torresmo, laranja, bacon e cocada assada sai a R$ 79,90, para dois. O telefone para encomendar e agendar a retirada sem sair do carro é (27) 3345-0111. Pedidos também podem ser feitos por direct no Instagram @hotelsenacilhadoboi. FOTO: Sagrillo
O Divino Botequim voltou a fazer entregas há poucos dias, e a feijoada é um dos destaques. O prato é oferecido aos sábados e domingos no almoço, das 11h às 16h, em duas versões: completo ou somente com paio e costelinha de porco. Os acompanhamentos são arroz, couve refogada, laranja, torresmo, farofa e banana frita (R$ 93,90, para três pessoas). Delivery: iFood e Shipp. Pedidos para viagem, com drive-thru: (27) 99640-4440 (Whatsapp). Jardim da Penha, Vitória. Mais informações: @divinobotequimes. FOTO: Bruno Coelho
A feijoada é um dos pratos mais famosos do bar Casa de Bamba, reduto do samba na Rua Gama Rosa, no Centro de Vitória. Ela é a estrela do almoço de sexta, saindo a R$ 20 (individual), das 11h às 15h. O feijão é cozido com paio, linguiça calabresa, bacon, carne seca, pé e rabo de porco. Nos sábados em que há eventos (o mais recente foi uma live do grupo 522), a casa serve uma versão especial, toda separadinha, em dois tamanhos: individual (R$ 34,90/500g) e para dois (R$ 59,90/1 kg), acompanhada por arroz, farofa, banana frita, couve, torresmo e laranja. Delivery: (27) 99970-7828 ou iFood. Mais informações: @casadebambavix. FOTO: Divulgação